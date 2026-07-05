Toshkentda uylar narxi o‘zgardi: eng qimmat va arzon tumanlar

·35·O‘zbekiston
Toshkentda uylar narxi o‘zgardi: eng qimmat va arzon tumanlar

Toshkent shahrida ko‘chmas mulk bozorida bir oy davomida keskin narx tebranishlari kuzatilmadi. Shu bilan birga, ayrim tumanlarda uy-joylar qiymati ozroq oshgan bo‘lsa, ba’zi hududlarda esa pasayish qayd etildi. Bu haqda Ko‘chmas mulkni ommaviy baholash milliy markazi ma’lum qildi.

Markaziy elektron savdo platformalaridagi e’lonlar tahliliga ko‘ra, 1 iyul holatida ko‘p qavatli uylardagi xonadonlarning o‘rtacha narxi har bir kvadrat metr uchun 16,5 million so‘mni tashkil qildi. Bu ko‘rsatkich o‘tgan oyga nisbatan biroz yuqori.

Eng qimmat xonadonlar Shayxontohur tumanida qayd etildi. Bu yerda bir kvadrat metrning o‘rtacha narxi 25,3 million so‘mga yetgan. Keyingi o‘rinlarda Mirobod (23,2 mln so‘m) va Yakkasaroy (20,5 mln so‘m) tumanlari joylashdi.

Eng arzon uy-joylar esa Yangihayot, Sergeli va Bektemir tumanlarida kuzatildi. Ushbu hududlarda bir kvadrat metrning o‘rtacha narxi 11–11,5 million so‘m atrofida bo‘lgan.

Xususiy uylar bozorida ham narxlar deyarli barqaror saqlandi. Bir sotix yerning o‘rtacha qiymati bir oy ichida 912,9 million so‘mdan 916,9 million so‘mgacha ko‘tarildi.

Toshkentda uylar narxi o‘zgardi: eng qimmat va arzon tumanlar

Bu yo‘nalishda eng qimmat hudud Mirzo Ulug‘bek tumani bo‘lib, bir sotix yerning o‘rtacha narxi 1,72 milliard so‘mni tashkil etdi. Keyingi o‘rinlarda Yakkasaroy va Yunusobod tumanlari qayd etildi. Eng arzon xususiy uylar esa Bektemir va Yangihayot tumanlarida saqlanib qolmoqda.

Shuningdek, bir oy ichida Sergeli va Chilonzor tumanlarida xususiy uylar narxida yengil pasayish kuzatildi.

ToshkentShaykhantakhurMirobodYakkasarayMirzo Ulugbek
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Davlat rahbari Shavkat Mirziyoyevning husnixati tarmoqlarda barchaning e’tiborini tortdi (video)Davlat rahbari Shavkat Mirziyoyevning husnixati tarmoqlarda barchaning e’tiborini tortdi (video)Bugun, 12:173 iyul kechasi O‘zbekiston osmonida hayratlanarli hodisa yuz berdi3 iyul kechasi O‘zbekiston osmonida hayratlanarli hodisa yuz berdiBugun, 01:48Toshkent osmonidagi chaqmoqlar kameralarga muhrlandiToshkent osmonidagi chaqmoqlar kameralarga muhrlandiBugun, 01:07Mirziyoyev Trampga AQSHning 250 yilligi munosabati bilan tabrik yo‘lladiMirziyoyev Trampga AQSHning 250 yilligi munosabati bilan tabrik yo‘lladiBugun, 00:32Toshkentda 12 ta sun’iy ko‘l va raqamli turistik xaritalar yaratiladiToshkentda 12 ta sun’iy ko‘l va raqamli turistik xaritalar yaratiladiKecha, 20:36O‘zbekistonda mol go‘shtining narxi pasayishi mumkinO‘zbekistonda mol go‘shtining narxi pasayishi mumkinKecha, 18:09
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

Farg‘onada 4 magnitudali zilzila kuzatildi
Farg‘onada 4 magnitudali zilzila kuzatildi
Ertaga davlat tashkilotlarida ish soat 10:00 da boshlanadi
Ertaga davlat tashkilotlarida ish soat 10:00 da boshlanadi
O‘zbekistonning ikki qishlog‘i endi Qirg‘izistonga qarashli
O‘zbekistonning ikki qishlog‘i endi Qirg‘izistonga qarashli
Toshkentda 2–3 ball, Surxondaryoda 4–5 ball zilzila sezildi
Toshkentda 2–3 ball, Surxondaryoda 4–5 ball zilzila sezildi
21 iyun: eng uzun kun va eng qisqa tun
21 iyun: eng uzun kun va eng qisqa tun
O‘zbekistonda propanning chakana narxi sezilarli darajada qimmatlashdi
O‘zbekistonda propanning chakana narxi sezilarli darajada qimmatlashdi
Sayyoramizdagi eng yirik oltin kon O‘zbekistonda ekani ma’lum bo‘ldi
Sayyoramizdagi eng yirik oltin kon O‘zbekistonda ekani ma’lum bo‘ldi
Prezident bir qizga Volkswagen sovg‘a qildi: bunga nima sabab bo‘ldi??
Prezident bir qizga Volkswagen sovg‘a qildi: bunga nima sabab bo‘ldi??