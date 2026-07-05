O‘zbekiston tashqi savdo aylanmasi besh oyda 32,8 mlrd dollarga yetdi

·0·Iqtisodiyot
O‘zbekiston tashqi savdo aylanmasi besh oyda 32,8 mlrd dollarga yetdi

2026 yilning yanvar-may oylarida O‘zbekistonning tashqi savdo aylanmasi 32,8 mlrd AQSH dollarini tashkil etdi. Milliy statistika qo‘mitasi ma’lumotiga ko‘ra, bu o‘tgan yilning mos davriga nisbatan 3,7 foizga ko‘p.

Hisobot davrida eksport hajmi 12,6 mlrd dollarni tashkil qilib, 15,5 foizga kamaygan. Import esa 20,1 mlrd dollarga yetgan va bir yil avvalgi ko‘rsatkichga nisbatan 20,8 foizga oshgan.

Oltinni hisobga olmaganda, tovarlar eksporti 6,5 mlrd dollarni tashkil etdi. Bu 2025 yilning yanvar-may oylariga nisbatan 29,4 foizga ko‘p.

Yilning dastlabki besh oyida O‘zbekiston dunyoning 185 ta mamlakati bilan savdo aloqalarini amalga oshirgan.

Tashqi savdo aylanmasida eng katta ulush Xitoy hissasiga to‘g‘ri keldi — 23,4 foiz. Keyingi o‘rinlarda Rossiya 17,6 foiz, Qozog‘iston 6,9 foiz, Turkiya 3,7 foiz va Afg‘oniston 2,8 foiz bilan qayd etildi.

Tashqi savdoEksportImportXitoyRossiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

O‘zbekistonga 325 bosh gigant sigir olib kelindi: go‘sht narxi pasayadimi?O‘zbekistonga 325 bosh gigant sigir olib kelindi: go‘sht narxi pasayadimi?Bugun, 19:05O‘zbekistonda gaz qazib olish 14 foizga kamaydiO‘zbekistonda gaz qazib olish 14 foizga kamaydiBugun, 17:10Qarzdorlik uchun garovdagi avtotrasport vositasi sotildiQarzdorlik uchun garovdagi avtotrasport vositasi sotildiKecha, 20:33O‘zbekiston biznesini qiynayotgan uchta asosiy to‘siq ma’lum qilindiO‘zbekiston biznesini qiynayotgan uchta asosiy to‘siq ma’lum qilindiKecha, 20:33O‘zbekiston va Gruziya savdoni 1 mlrd dollarga yetkazmoqchi (foto, video)O‘zbekiston va Gruziya savdoni 1 mlrd dollarga yetkazmoqchi (foto, video)Kecha, 12:066 iyul uchun valyuta kurslari e’lon qilindi6 iyul uchun valyuta kurslari e’lon qilindi03.07, 17:11
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Iqtisodiyot yangiliklar

19 iyun kuni dollar kursi oshishi prognoz qilinmoqda
19 iyun kuni dollar kursi oshishi prognoz qilinmoqda
29 iyun kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda
29 iyun kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda
29 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
29 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
O‘zbekistonda ish haqi, pensiya va nafaqalar 7 foizga oshiriladi
O‘zbekistonda ish haqi, pensiya va nafaqalar 7 foizga oshiriladi
10 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
10 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
26 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
26 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
23 iyun kuni dollar kursi pasayishi prognoz qilinmoqda
23 iyun kuni dollar kursi pasayishi prognoz qilinmoqda
9 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
9 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi