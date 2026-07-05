Kilian Mbappe Paragvayga qarshi g‘alabani keskin nishonladi...
Fransiya terma jamoasi hujumchisi Kilian Mbappe Jahon chempionati-2026 1/8 finalida Paragvay ustidan qozonilgan g‘alabadan so‘ng hissiyotlarini yashirmadi.
Yakuniy hushtakdan keyin fransuzlar yetakchisi raqib futbolchilari oldida g‘alabani namoyishkorona nishonlab, uchrashuv davomidagi keskinlikka o‘ziga xos javob qaytardi.
Mbappe raqib futbolchisi tomon qaradi
Uchrashuv yakunlangach, Mbappe Paragvay terma jamoasi futbolchilaridan birining yonidan o‘tib ketayotgan edi.
Shu payt u to‘satdan raqib tomon burilib, qo‘llarini keng yoydi. Keyin esa g‘alaba ramzi sifatida mushtini qattiq qisib, hissiyotlarini ochiq namoyon qildi.
Bu harakat maydondagi qarama-qarshilik final hushtagi bilan ham to‘liq tugamaganini ko‘rsatdi.
Qo‘pol o‘yin fransuzlarni jahldan chiqargan
Mbappening bunday reaksiyasi tasodifiy emas edi. Uchrashuv davomida Paragvay futbolchilari juda qattiq va qo‘pol harakat qilgani, fransuzlarni doimiy ravishda asabiylashtirishga uringani aytilmoqda.
Fransiya futbolchilari bir necha bor raqibning keskin harakatlaridan norozilik bildirgan. Shunga qaramay, jamoa provokatsiyalarga berilib ketmasdan, natija uchun kurashishda davom etdi.
Fransiya minimal hisobda g‘alaba qozondi
Fransiya Paragvayni 1:0 hisobida mag‘lub etib, Jahon chempionatining chorakfinaliga yo‘llanma oldi.
Uchrashuvdagi yagona golni Kilian Mbappe penaltidan kiritdi. Fransiya sardori nafaqat hal qiluvchi to‘p muallifi bo‘ldi, balki final hushtagidan keyingi harakati bilan ham muxlislar muhokamasi markazida qoldi.
Sizningcha, Mbappening bu harakati o‘rinlimi yoki u hissiyotlarga ortiqcha berildimi?
…