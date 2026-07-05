Paragvay bosh murabbiyi: «Bizda hayot sinovlaridan o‘tgan futbolchilar bor»
Paragvay terma jamoasi bosh murabbiyi Gustavo Alfaro 2026 yilgi jahon chempionati 1/8 finalida Fransiyadan uchralgan mag‘lubiyatdan keyin shogirdlari haqida ta’sirli fikrlar bildirdi.
Mutaxassisning aytishicha, Paragvay futbolchilari maydonda nafaqat dunyo yulduzlariga, balki o‘z hayotidagi og‘ir sinovlarga ham qarshi kurashib kelgan.
Fransiya safida dunyo yulduzlari bor edi
Alfaro futbolchilarini hal qiluvchi uchrashuvga tayyorlar ekan, raqib tarkibining kuchiga alohida urg‘u bergan.
Fransiya safida «Oltin to‘p» uchun kurashayotgan futbolchilar va jahon chempionatlari tarixidagi eng yaxshi to‘purar bo‘lishga intilayotgan yulduzlar borligini eslatgan.
Biroq murabbiy o‘z shogirdlarining hayotiy hikoyalari ham har qanday futbol yulduzinikidan kam emasligini ta’kidladi.
«Ular og‘ir sinovlardan o‘tgan»
Alfaroning so‘zlariga ko‘ra, Paragvay tarkibida bolaligida katta qiyinchiliklarni boshdan kechirgan, hatto o‘z otasini tanimay ulg‘aygan futbolchilar ham bor.
Mutaxassis shogirdlarining bosib o‘tgan yo‘li bilan faxrlanishini yashirmadi.
«Bizda hayotda juda og‘ir sinovlarni boshdan kechirgan futbolchilar bor», — dedi Alfaro.
Gallarsa Germaniya va Fransiyaga qarshi o‘ynadi
Murabbiy yarim himoyachi Matias Gallarsaning faoliyatini misol qilib keltirdi.
«Ilgari Gallarsa hatto “River Pleyt” uchun ham o‘ynay olmasdi. Hozir esa Germaniya va Fransiyaga qarshi maydonga tushdi», — dedi Alfaro.
Uning fikricha, bu futbolchining mehnati va taslim bo‘lmaganining eng yorqin isbotlaridan biri.
Xil qizi uchun kiyim sotishga majbur bo‘lgan
Alfaro Paragvay darvozaboni Orlando Xilning og‘ir hayotiy yo‘li haqida ham gapirdi.
Uning aytishicha, Xil bir paytlar qizining hayotini saqlab qolish uchun kiyim-kechak sotishga majbur bo‘lgan.
«Endi esa dunyodagi har qanday jamoa o‘z tarkibida shunday darvozabon bo‘lishini istaydi», — dedi murabbiy.
Xil Fransiyaga qarshi bahsda ham bir nechta xavfli zarbalarni qaytarib, jamoasini ko‘p bora muqarrar goldan saqlab qolgan edi.
Paragvay mundialni tark etdi
Paragvay Fransiyaga qarshi 1/8 final bahsida 0:1 hisobida mag‘lub bo‘ldi.
Uchrashuvdagi yagona golni Kilian Mbappe penaltidan kiritdi. Shu tariqa, Paragvayning 2026 yilgi jahon chempionatidagi ishtiroki yakunlandi.
Ammo Alfaroning so‘zlariga qaraganda, bu jamoaning haqiqiy g‘alabasi faqat hisobda emas. Ular og‘ir hayotiy sinovlarni yengib, jahon chempionati maydonigacha yetib keldi.
…