Paragvay bosh murabbiyi: «Bizda hayot sinovlaridan o‘tgan futbolchilar bor»

·40·Sport
Paragvay bosh murabbiyi: «Bizda hayot sinovlaridan o‘tgan futbolchilar bor»

Paragvay terma jamoasi bosh murabbiyi Gustavo Alfaro 2026 yilgi jahon chempionati 1/8 finalida Fransiyadan uchralgan mag‘lubiyatdan keyin shogirdlari haqida ta’sirli fikrlar bildirdi.

Mutaxassisning aytishicha, Paragvay futbolchilari maydonda nafaqat dunyo yulduzlariga, balki o‘z hayotidagi og‘ir sinovlarga ham qarshi kurashib kelgan.

Fransiya safida dunyo yulduzlari bor edi

Alfaro futbolchilarini hal qiluvchi uchrashuvga tayyorlar ekan, raqib tarkibining kuchiga alohida urg‘u bergan.

Fransiya safida «Oltin to‘p» uchun kurashayotgan futbolchilar va jahon chempionatlari tarixidagi eng yaxshi to‘purar bo‘lishga intilayotgan yulduzlar borligini eslatgan.

Biroq murabbiy o‘z shogirdlarining hayotiy hikoyalari ham har qanday futbol yulduzinikidan kam emasligini ta’kidladi.

«Ular og‘ir sinovlardan o‘tgan»

Alfaroning so‘zlariga ko‘ra, Paragvay tarkibida bolaligida katta qiyinchiliklarni boshdan kechirgan, hatto o‘z otasini tanimay ulg‘aygan futbolchilar ham bor.

Mutaxassis shogirdlarining bosib o‘tgan yo‘li bilan faxrlanishini yashirmadi.

«Bizda hayotda juda og‘ir sinovlarni boshdan kechirgan futbolchilar bor», — dedi Alfaro.

Gallarsa Germaniya va Fransiyaga qarshi o‘ynadi

Murabbiy yarim himoyachi Matias Gallarsaning faoliyatini misol qilib keltirdi.

«Ilgari Gallarsa hatto “River Pleyt” uchun ham o‘ynay olmasdi. Hozir esa Germaniya va Fransiyaga qarshi maydonga tushdi», — dedi Alfaro.

Uning fikricha, bu futbolchining mehnati va taslim bo‘lmaganining eng yorqin isbotlaridan biri.

Xil qizi uchun kiyim sotishga majbur bo‘lgan

Alfaro Paragvay darvozaboni Orlando Xilning og‘ir hayotiy yo‘li haqida ham gapirdi.

Uning aytishicha, Xil bir paytlar qizining hayotini saqlab qolish uchun kiyim-kechak sotishga majbur bo‘lgan.

«Endi esa dunyodagi har qanday jamoa o‘z tarkibida shunday darvozabon bo‘lishini istaydi», — dedi murabbiy.

Xil Fransiyaga qarshi bahsda ham bir nechta xavfli zarbalarni qaytarib, jamoasini ko‘p bora muqarrar goldan saqlab qolgan edi.

Paragvay mundialni tark etdi

Paragvay Fransiyaga qarshi 1/8 final bahsida 0:1 hisobida mag‘lub bo‘ldi.

Uchrashuvdagi yagona golni Kilian Mbappe penaltidan kiritdi. Shu tariqa, Paragvayning 2026 yilgi jahon chempionatidagi ishtiroki yakunlandi.

Ammo Alfaroning so‘zlariga qaraganda, bu jamoaning haqiqiy g‘alabasi faqat hisobda emas. Ular og‘ir hayotiy sinovlarni yengib, jahon chempionati maydonigacha yetib keldi.

ParaguayGustavo AlfaroFrantsiyaMatias GalarzaRiver Plate
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yurgen Klopp Germaniya terma jamoasi bosh murabbiyiga aylandiYurgen Klopp Germaniya terma jamoasi bosh murabbiyiga aylandiBugun, 18:15Gavi Cristiano Ronaldo haqidagi tanqidlarga javob qaytardi: «U hali ham oʻyin taqdirini hal qila oladi»Gavi Cristiano Ronaldo haqidagi tanqidlarga javob qaytardi: «U hali ham oʻyin taqdirini hal qila oladi»Bugun, 18:12Kilian Mbappe Paragvayga qarshi g‘alabani keskin nishonladi...Kilian Mbappe Paragvayga qarshi g‘alabani keskin nishonladi...Bugun, 18:12JCH-2026. Bugun tunda 1/8 finalda ikkita katta o‘yin bo‘ladiJCH-2026. Bugun tunda 1/8 finalda ikkita katta o‘yin bo‘ladiBugun, 18:10Jeymi Karrager: Garri Keyn Oltin toʻpga loyiq, ammo sovrinni Messi yoki Mbappe oladiJeymi Karrager: Garri Keyn Oltin toʻpga loyiq, ammo sovrinni Messi yoki Mbappe oladiBugun, 17:51Zlatan Ibrahimovic: “Paragvayga qarshi oʻyinda men toʻrtta qizil kartochka olgan boʻlardim”Zlatan Ibrahimovic: “Paragvayga qarshi oʻyinda men toʻrtta qizil kartochka olgan boʻlardim”Bugun, 17:35
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi