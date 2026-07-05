Gavi Cristiano Ronaldo haqidagi tanqidlarga javob qaytardi: «U hali ham oʻyin taqdirini hal qila oladi»

·67·Sport
Gavi Cristiano Ronaldo haqidagi tanqidlarga javob qaytardi: «U hali ham oʻyin taqdirini hal qila oladi»

Ispaniya terma jamoasi va Barselona klubining iqtidorli yarim himoyachisi Gavi Portugaliya terma jamoasi sardori Cristiano Ronaldo atrofidagi tanqidlarga munosabat bildirdi. Yosh yulduzning fikricha, afsonaviy hujumchini hisobdan chiqarishga shoshilayotganlar adashmoqda va u hamon maydonda katta xavf tugʻdira oladi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Jahon chempionatining pley-off bosqichi doirasidagi Ispaniya va Portugaliya oʻrtasidagi uchrashuv oldidan oʻtkazilgan matbuot anjumanida Gavi raqib jamoa yetakchisi haqida iliq fikrlar bildirdi. Mundo Deportivo nashriga bergan intervyusida u 41 yoshli hujumchining jamoa oʻyiniga salbiy taʼsir qilayotgani haqidagi gap-soʻzlarni rad etdi.

«Men bunday gaplarni doim eshitaman, lekin bularni faqat muxlislar yoki uning jamoasida boʻlmagan odamlar aytishadi. Cristiano Ronaldo bilan bir jamoada toʻp suradiganlar unga nisbatan cheksiz hurmatda boʻlishadi. Shubhasiz, u tarixdagi eng buyuk futbolchilardan biri va har qanday daqiqada oʻyin taqdirini oʻzgartirib yuborishga qodir», — deydi Gavi.

Iberiya derbisi va markazdagi kurash

Ispaniya va Portugaliya oʻrtasidagi qarama-qarshilik turnirning eng kutilayotgan voqealaridan biri boʻlib turibdi. Luis de la Fuente boshchiligidagi jamoa chorak finalga yoʻllanma olish uchun markaziy hududda ustunlikka erishishi lozimligini Gavi yaxshi tushunib turibdi. U raqibning kuchli tomonlarini alohida eʼtirof etdi.

«Tan olish kerak, Portugaliya biz hozirgacha duch kelgan eng kuchli raqib. Ularda ajoyib tarkib va mahoratli futbolchilar yigʻilgan. Biz murabbiyning rejasiga amal qilishimiz va jamoaviy birdamlikni koʻrsatishimiz shart. Ularning yarim himoyasi juda kuchli, ammo bizning tarkibimiz ham keng va sifatli oʻyinchilarga boy», — deya qoʻshimcha qildi Barselona vakili.

Gavi oʻz uslubi va tanqidlar haqida

Qizigʻi shundaki, Cristiano Ronaldo kabi Gavi ham tez-tez tanqidlar markazida boʻlib turadi. Uning maydondagi agressiv va murosasiz oʻyin uslubi koʻplab neytral muxlislarda turlicha fikrlar uygʻotadi. Biroq 21 yoshli futbolchi oʻzining kurashuvchan xarakteridan voz kechmoqchi emas.

«Balki koʻpchilik mening xatoga yoʻl qoʻyishimni kutayotgandir, chunki men maydonda oxirigacha kurashaman va bu hammaga ham yoqavermaydi. Men oʻzimni har tomonlama shakllangan futbolchi deb hisoblayman. Mening eng katta ustunligim — bu maydondagi shijoatim va raqobatbardoshligimdir. Men hech qachon oʻzgarmayman», — deya oʻz pozitsiyasini bayon qildi yarim himoyachi.

Goal.com maʼlumotlariga koʻra, ushbu uchrashuv ikki jamoa uchun ham turnirdagi eng jiddiy sinov boʻladi. Ronaldo faktorining saqlanib qolishi va Gavining markazdagi faolligi oʻyin natijasiga bevosita taʼsir koʻrsatishi kutilmoqda.

GaviCristiano RonaldoIspaniyaPortugaliyaFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yurgen Klopp Germaniya terma jamoasi bosh murabbiyiga aylandiYurgen Klopp Germaniya terma jamoasi bosh murabbiyiga aylandiBugun, 18:15Kilian Mbappe Paragvayga qarshi g‘alabani keskin nishonladi...Kilian Mbappe Paragvayga qarshi g‘alabani keskin nishonladi...Bugun, 18:12JCH-2026. Bugun tunda 1/8 finalda ikkita katta o‘yin bo‘ladiJCH-2026. Bugun tunda 1/8 finalda ikkita katta o‘yin bo‘ladiBugun, 18:10Paragvay bosh murabbiyi: «Bizda hayot sinovlaridan o‘tgan futbolchilar bor»Paragvay bosh murabbiyi: «Bizda hayot sinovlaridan o‘tgan futbolchilar bor»Bugun, 18:04Jeymi Karrager: Garri Keyn Oltin toʻpga loyiq, ammo sovrinni Messi yoki Mbappe oladiJeymi Karrager: Garri Keyn Oltin toʻpga loyiq, ammo sovrinni Messi yoki Mbappe oladiBugun, 17:51Zlatan Ibrahimovic: “Paragvayga qarshi oʻyinda men toʻrtta qizil kartochka olgan boʻlardim”Zlatan Ibrahimovic: “Paragvayga qarshi oʻyinda men toʻrtta qizil kartochka olgan boʻlardim”Bugun, 17:35
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi