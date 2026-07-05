Gavi Cristiano Ronaldo haqidagi tanqidlarga javob qaytardi: «U hali ham oʻyin taqdirini hal qila oladi»
Ispaniya terma jamoasi va Barselona klubining iqtidorli yarim himoyachisi Gavi Portugaliya terma jamoasi sardori Cristiano Ronaldo atrofidagi tanqidlarga munosabat bildirdi. Yosh yulduzning fikricha, afsonaviy hujumchini hisobdan chiqarishga shoshilayotganlar adashmoqda va u hamon maydonda katta xavf tugʻdira oladi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Jahon chempionatining pley-off bosqichi doirasidagi Ispaniya va Portugaliya oʻrtasidagi uchrashuv oldidan oʻtkazilgan matbuot anjumanida Gavi raqib jamoa yetakchisi haqida iliq fikrlar bildirdi. Mundo Deportivo nashriga bergan intervyusida u 41 yoshli hujumchining jamoa oʻyiniga salbiy taʼsir qilayotgani haqidagi gap-soʻzlarni rad etdi.
«Men bunday gaplarni doim eshitaman, lekin bularni faqat muxlislar yoki uning jamoasida boʻlmagan odamlar aytishadi. Cristiano Ronaldo bilan bir jamoada toʻp suradiganlar unga nisbatan cheksiz hurmatda boʻlishadi. Shubhasiz, u tarixdagi eng buyuk futbolchilardan biri va har qanday daqiqada oʻyin taqdirini oʻzgartirib yuborishga qodir», — deydi Gavi.
Iberiya derbisi va markazdagi kurashIspaniya va Portugaliya oʻrtasidagi qarama-qarshilik turnirning eng kutilayotgan voqealaridan biri boʻlib turibdi. Luis de la Fuente boshchiligidagi jamoa chorak finalga yoʻllanma olish uchun markaziy hududda ustunlikka erishishi lozimligini Gavi yaxshi tushunib turibdi. U raqibning kuchli tomonlarini alohida eʼtirof etdi.
«Tan olish kerak, Portugaliya biz hozirgacha duch kelgan eng kuchli raqib. Ularda ajoyib tarkib va mahoratli futbolchilar yigʻilgan. Biz murabbiyning rejasiga amal qilishimiz va jamoaviy birdamlikni koʻrsatishimiz shart. Ularning yarim himoyasi juda kuchli, ammo bizning tarkibimiz ham keng va sifatli oʻyinchilarga boy», — deya qoʻshimcha qildi Barselona vakili.
Gavi oʻz uslubi va tanqidlar haqidaQizigʻi shundaki, Cristiano Ronaldo kabi Gavi ham tez-tez tanqidlar markazida boʻlib turadi. Uning maydondagi agressiv va murosasiz oʻyin uslubi koʻplab neytral muxlislarda turlicha fikrlar uygʻotadi. Biroq 21 yoshli futbolchi oʻzining kurashuvchan xarakteridan voz kechmoqchi emas.
«Balki koʻpchilik mening xatoga yoʻl qoʻyishimni kutayotgandir, chunki men maydonda oxirigacha kurashaman va bu hammaga ham yoqavermaydi. Men oʻzimni har tomonlama shakllangan futbolchi deb hisoblayman. Mening eng katta ustunligim — bu maydondagi shijoatim va raqobatbardoshligimdir. Men hech qachon oʻzgarmayman», — deya oʻz pozitsiyasini bayon qildi yarim himoyachi.
Goal.com maʼlumotlariga koʻra, ushbu uchrashuv ikki jamoa uchun ham turnirdagi eng jiddiy sinov boʻladi. Ronaldo faktorining saqlanib qolishi va Gavining markazdagi faolligi oʻyin natijasiga bevosita taʼsir koʻrsatishi kutilmoqda.
…