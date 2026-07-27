Real Madrid Yan Diomande transferi boʻyicha kelishuvga erishdi

·21·Sport
Real Madrid Yan Diomande transferi boʻyicha kelishuvga erishdi

Ispaniyaning Real Madrid klubi transfer bozorida navbatdagi shov-shuvli kelishuvga yaqin turibdi. Mashhur insayder Fabrizio Romanoning xabar berishicha, qirollik klubi RB Leyptsig jamoasi isteʼdodli qanot hujumchisi Yan Diomandeni oʻz safiga qoʻshib olish borasida toʻliq kelishuvga erishdi. 19 yoshli futbolchi yaqin kunlarda Ispaniyaga uchib borib, tibbiy koʻrikdan oʻtadi va 2031-yilning iyuniga qadar moʻljallangan uzoq muddatli shartnoma imzolaydi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Transfer qiymati 100 million yevrodan sezilarli darajada yuqori baholanmoqda. Dastlab madridliklarning 100 million yevro atrofidagi taklifi Germaniya klubi tomonidan rad etilgan edi, chunki RB Leyptsig rahbariyati oʻz iqtidorli oʻyinchisi uchun bundan koʻproq mablagʻ talab qilgandi. Biroq soʻnggi muzokaralar natijasida tomonlar umumiy kelishuvga erishdi va transfer narxi rekord darajadagi summani tashkil etdi.

Yulduzli futbolchi uchun keskin raqobat

Kot-dʼ-Ivuar terma jamoasi aʼzosi boʻlgan Yan Diomandega Yevropaning yetakchi klublaridan jiddiy qiziqish bildirilgandi. Xususan, Parij Sen-Jermen jamoasi ham transfer poygasida faol ishtirok etib, futbolchi bilan shaxsiy shartnoma shartlarini kelishib qoʻygan edi. Biroq Parij klubi moliyaviy barqarorlik va jamoa balansini saqlab qolish tamoyillariga sodiq qolgan holda, bu summa uchun kurashdan chiqishga qaror qildi.

Shuningdek, Angliya Premyer-ligasining grand klublari — Arsenal, Manchester Siti va Liverpul ham yosh iqtidor egasining harakatlarini diqqat bilan kuzatib borgan edi. Biroq ingliz jamoalari 100 million yevrlik chegaradan oshishni istamadi. Parij Sen-Jermenning kurashdan chiqishi esa Real Madrid yoʻlidagi barcha toʻsiqlarni bartaraf etdi va transferning amalga oshishini kafolatladi.

Futbolchining tezkor yuksalish tarixi

Yan Diomandening soʻnggi yillardagi faoliyati haqiqiy professional sakrashlar bilan ajralib turadi. 2024-25-yilgi mavsumda u La Ligadan tushib ketgan Leganes safida atigi oltita oʻyinda asosiy tarkibda maydonga tushib, ikki bor raqiblar darvozasini ishgʻol qilgan edi. Shunga qaramay, uning salohiyati nemis klubi eʼtiboridan chetda qolmadi.

2025-yilda RB Leyptsig futbolchi uchun 20 million yevro toʻlab, uni oʻz safiga qoʻshib olgandi. Germaniya Bundesligasida oʻyinini tubdan oʻzgartirgan yosh hujumchi qisqa fursatda jamoaning asosiy yulduziga aylandi. Oʻtgan mavsum davomida u barcha turnirlarda 46 ta uchrashuvda qatnashib, 10 dan ortiq gol muallifiga aylandi va Yevropaning eng porloq iqtidorlaridan biriga aylandi.

Real MadridYan DiomandeRB LeyptsigTransferLa Liga
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Lionel Messi Argentina terma jamoasi aʼzolariga qimmatbaho sovgʻalar ulashdiLionel Messi Argentina terma jamoasi aʼzolariga qimmatbaho sovgʻalar ulashdiBugun, 01:59Cristiano Ronaldo va Thierry Henry Britaniya futboli haqidagi serialda rol oʻynaydiCristiano Ronaldo va Thierry Henry Britaniya futboli haqidagi serialda rol oʻynaydiBugun, 01:54Federico Chiesa Liverpulda qolishini tasdiqladi: Italiyalik yulduz transfer mish-mishlariga nuqta qoʻydiFederico Chiesa Liverpulda qolishini tasdiqladi: Italiyalik yulduz transfer mish-mishlariga nuqta qoʻydiKecha, 23:34Granit Xhaka transferi yopildi: Sanderlend sardorini Chelsi safiga qoʻyib yubormaydiGranit Xhaka transferi yopildi: Sanderlend sardorini Chelsi safiga qoʻyib yubormaydiKecha, 23:30Hamdamov derbini hal qildi: «Paxtakor» peshqadamga yaqinlashdiHamdamov derbini hal qildi: «Paxtakor» peshqadamga yaqinlashdiKecha, 22:37Al-Nassr inqiroz yoqasida: Cristiano Ronaldo bilan xayrlashish vaqti keldimi?Al-Nassr inqiroz yoqasida: Cristiano Ronaldo bilan xayrlashish vaqti keldimi?Kecha, 22:35
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
Kongo sardori O‘zbekistonning zaif nuqtalarini qanday topganini aytdi
Kongo sardori O‘zbekistonning zaif nuqtalarini qanday topganini aytdi