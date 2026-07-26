Samsung Galaxy A57 va Galaxy A27 uchun iyul yangilanishi chiqdi

·64·Texno
Samsung Galaxy A57 va Galaxy A27 uchun iyul yangilanishi chiqdi

Samsung kompaniyasi oʻzining ommabop smartfonlari — Galaxy A57 va Galaxy A27 modellari uchun 2026-yil iyul oyi xavfsizlik yangilanishini tarqatishni boshladi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, yangi dasturiy taʼminot qurilmalarning turli xavfsizlik zaifliklaridan himoyasini kuchaytirishga qaratilgan boʻlib, foydalanuvchilar xavfsizligini taʼminlashda muhim qadam hisoblanadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Joriy etilayotgan yangi patch oldingi One UI va Android versiyalarida aniqlangan jami 57 ta xavfsizlik zaifliklarini bartaraf etadi. Mutaxassislarning taʼkidlashicha, ushbu kamchiliklarning ayrimlari kritik darajadagi xavflarni oʻz ichiga olgan boʻlib, ularning oʻz vaqtida yopilishi shaxsiy maʼlumotlarni himoya qilishda hal qiluvchi ahamiyat kasb etadi.

Xalqaro bozorlar va dasturiy taʼminot tafsilotlari

Hozirgi vaqtda xalqaro bozorlardagi Galaxy A57 smartfonlari uchun mazkur yangilanish bosqichma-bosqich tarqatilmoqda. Yangi proshivka A576BXXS4AZG7 raqami ostida chiqgan boʻlib, uning hajmi taxminan 384 MB ni tashkil qiladi. Ushbu hajm qurilmaga yangilanishni tez va qulay tarzda yuklab olish imkonini beradi.

Oʻz navbatida, Galaxy A27 modeli uchun ham tegishli dasturiy taʼminot tayyorlangan. Ushbu smartfon egasi boʻlgan foydalanuvchilar uchun dastlabki bosqichda yangilanish Janubiy Koreyada chiqarildi va uning proshivka raqami A276KKSS2AZG1 sifatida belgilandi. Yaqin kunlarda Samsung ushbu muhim patchni boshqa davlatlardagi foydalanuvchilar uchun ham taqdim etishi kutilmoqda.

Kelgusidagi dasturiy rejalashtirish

Taʼkidlash joizki, ikkala smartfon ham kelgusida Android 17 bazasidagi yangi One UI 9.0 qobigʻini oladigan qurilmalar roʻyxatiga kiritilgan. Garchi bu modellar uchun navbatdagi yirik yangilanishning aniq chiqish muddatlari hozircha eʼlon qilinmagan boʻlsa-da, Samsung oʻz qurilmalarini muntazam ravishda xavfsizlik yamoqlari bilan taʼminlab kelmoqda.

Foydalanuvchilarga yangilanishni oʻrnatishdan oldin internet ulanishining barqarorligini tekshirish hamda batareya quvvati yetarli ekaniga ishonch hosil qilish tavsiya etiladi. Bunday muntazam yangilanishlar smartfonlarning barqaror ishlashini va kiberxavfsizlik tahdidlariga qarshi tura olishini kafolatlaydi.

SamsungGalaxy A57Galaxy A27One UIAndroid
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

OpenAI Oq uyga yangi avlod sunʼiy intellekt modelini taqdim etadiOpenAI Oq uyga yangi avlod sunʼiy intellekt modelini taqdim etadiBugun, 01:23Canon uchta yangi kamerani roʻyxatdan oʻtkazdi: nima maʼlumCanon uchta yangi kamerani roʻyxatdan oʻtkazdi: nima maʼlumBugun, 00:59Xitoyning sun'iy intellekt modellari atrofidagi vahima: AQSh texnologiya bozori nima deydiXitoyning sun'iy intellekt modellari atrofidagi vahima: AQSh texnologiya bozori nima deydiBugun, 00:52Minecraft talablari 17 yilda ilk bor keskin oshirildiMinecraft talablari 17 yilda ilk bor keskin oshirildiBugun, 00:23NASA kadrlar inqirozi qurshovida: Agentlikning har beshinchi xodimi ishdan ketdiNASA kadrlar inqirozi qurshovida: Agentlikning har beshinchi xodimi ishdan ketdiKecha, 23:23London startap olamida yangi davr: Lift House anʼanaviy Silikon vodiysi uslubiga qarshiLondon startap olamida yangi davr: Lift House anʼanaviy Silikon vodiysi uslubiga qarshiKecha, 22:24
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob