Samsung Galaxy A57 va Galaxy A27 uchun iyul yangilanishi chiqdi
Samsung kompaniyasi oʻzining ommabop smartfonlari — Galaxy A57 va Galaxy A27 modellari uchun 2026-yil iyul oyi xavfsizlik yangilanishini tarqatishni boshladi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, yangi dasturiy taʼminot qurilmalarning turli xavfsizlik zaifliklaridan himoyasini kuchaytirishga qaratilgan boʻlib, foydalanuvchilar xavfsizligini taʼminlashda muhim qadam hisoblanadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Joriy etilayotgan yangi patch oldingi One UI va Android versiyalarida aniqlangan jami 57 ta xavfsizlik zaifliklarini bartaraf etadi. Mutaxassislarning taʼkidlashicha, ushbu kamchiliklarning ayrimlari kritik darajadagi xavflarni oʻz ichiga olgan boʻlib, ularning oʻz vaqtida yopilishi shaxsiy maʼlumotlarni himoya qilishda hal qiluvchi ahamiyat kasb etadi.
Xalqaro bozorlar va dasturiy taʼminot tafsilotlariHozirgi vaqtda xalqaro bozorlardagi Galaxy A57 smartfonlari uchun mazkur yangilanish bosqichma-bosqich tarqatilmoqda. Yangi proshivka A576BXXS4AZG7 raqami ostida chiqgan boʻlib, uning hajmi taxminan 384 MB ni tashkil qiladi. Ushbu hajm qurilmaga yangilanishni tez va qulay tarzda yuklab olish imkonini beradi.
Oʻz navbatida, Galaxy A27 modeli uchun ham tegishli dasturiy taʼminot tayyorlangan. Ushbu smartfon egasi boʻlgan foydalanuvchilar uchun dastlabki bosqichda yangilanish Janubiy Koreyada chiqarildi va uning proshivka raqami A276KKSS2AZG1 sifatida belgilandi. Yaqin kunlarda Samsung ushbu muhim patchni boshqa davlatlardagi foydalanuvchilar uchun ham taqdim etishi kutilmoqda.
Kelgusidagi dasturiy rejalashtirishTaʼkidlash joizki, ikkala smartfon ham kelgusida Android 17 bazasidagi yangi One UI 9.0 qobigʻini oladigan qurilmalar roʻyxatiga kiritilgan. Garchi bu modellar uchun navbatdagi yirik yangilanishning aniq chiqish muddatlari hozircha eʼlon qilinmagan boʻlsa-da, Samsung oʻz qurilmalarini muntazam ravishda xavfsizlik yamoqlari bilan taʼminlab kelmoqda.
Foydalanuvchilarga yangilanishni oʻrnatishdan oldin internet ulanishining barqarorligini tekshirish hamda batareya quvvati yetarli ekaniga ishonch hosil qilish tavsiya etiladi. Bunday muntazam yangilanishlar smartfonlarning barqaror ishlashini va kiberxavfsizlik tahdidlariga qarshi tura olishini kafolatlaydi.
…