Canon uchta yangi kamerani roʻyxatdan oʻtkazdi: nima maʼlum
Yaponiya texnologiya giganti Canon simsiz qurilmalarni sertifikatsiyalash idoralarida bir yoʻla uchta yangi kamerani rasman roʻyxatdan oʻtkazdi. Odatda bunday qadamlar mahsulotning rasmiy taqdimotidan darak beradi va bozorda katta qiziqish uygʻotadi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, gap EOS R8 II, EOS R7 II hamda EOS R10 II modellari haqida bormoqda, ularning bozorga chiqarilishi 2026 yilning ikkinchi yarmiga moʻljallangan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Mutaxassislarning taʼkidlashicha, ushbu qurilmalarning bir vaqtning oʻzida roʻyxatdan oʻtkazilishi ularning bosqichma-bosqich emas, balki umumiy taqdimot tadbirida namoyish etilishidan dalolat beradi. Hozircha Canon kompaniyasi yangi texnikalar boʻyicha rasmiy tafsilotlarni oshkor etmagan boʻlsa-da, tarmoqda asosiy texnik xususiyatlarga doir dastlabki maʼlumotlar sizib chiqqan.
Rretro-dizayndagi EOS R8 II modeliEkspertlarning fikricha, eng katta qiziqish uygʻotayotgan qurilma bu — EOS R8 II modeli hisoblanadi. Mish-mishlarga koʻra, mazkur kamera joriy yilning sentyabr oyi oʻrtalarida ommaga eʼlon qilinadi. U afsonaviy Canon AE-1 plyonkali kamerasining 50 yilligiga bagʻishlangan maxsus retro-dizaynda ishlab chiqarilishi kutilmoqda.
Kutilayotgan texnik xususiyatlarga koʻra, yangi toʻlakadresli qurilma quyidagi imkoniyatlar bilan jihozlanadi:
- 32,5 megapiksellik toʻlakadresli sensor
- Elektron zatvor yordamida soniyasiga 40 kadmgacha boʻlgan tezkor seriyali suratga olish
- Kamera korpusiga oʻrnatilgan tasvirni barqarorlashtirish tizimi
- Oʻta sifatli oversampling (perediskretizatsiya) texnologiyasiga ega 4K video yozish imkoniyati
- Oldingi EOS R8 modelidagi bitta slot oʻrniga ikkita SD xotira kartasi uchun slot
Ilgʻor APS-C sensorli boshqa yangi qurilmalarOʻz navbatida, EOS R7 II modeli Canon tarixida ilk bor koʻp qatlamli (multilayer) APS-C sensoriga ega kamera boʻlishi kutilmoqda. Bunday innovatsion konstruksiya maʼlumotlarni oʻqish tezligini sezilarli darajada oshiradi va kadrlar orasidagi vizor qorayishini amalda butunlay yoʻq qiladi. Shuningdek, sensor piksellar soni 32,5 MPdan 39 megapixelga qadar koʻpayishi taxmin qilinmoqda.
Qatorni toʻldirib turuvchi EOS R10 II modelida esa tubdan oʻzgarishlar kutilmayapti. Sanoat manbalarining xabar berishicha, ushbu boshlangʻich darajadagi kamerada avtofokus tizimi yanada takomillashtiriladi va uzluksiz suratga olish uchun kattaroq bufer xotirasi taqdim etiladi.
Ayni paytda mazkur qurilmalarning texnik tavsiflari faqat dastlabki taxminlar va sizdirilgan maʼlumotlarga tayanadi. Biroq roʻyxatdan oʻtkazish jarayonining yakunlanganligi Canon ishqibozlari uchun yangi avlod flagman texnikalari tez orada taqdim etilishidan dalolat beradi.
…