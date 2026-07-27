Canon uchta yangi kamerani roʻyxatdan oʻtkazdi: nima maʼlum

·31·Texno
Canon uchta yangi kamerani roʻyxatdan oʻtkazdi: nima maʼlum

Yaponiya texnologiya giganti Canon simsiz qurilmalarni sertifikatsiyalash idoralarida bir yoʻla uchta yangi kamerani rasman roʻyxatdan oʻtkazdi. Odatda bunday qadamlar mahsulotning rasmiy taqdimotidan darak beradi va bozorda katta qiziqish uygʻotadi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, gap EOS R8 II, EOS R7 II hamda EOS R10 II modellari haqida bormoqda, ularning bozorga chiqarilishi 2026 yilning ikkinchi yarmiga moʻljallangan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Mutaxassislarning taʼkidlashicha, ushbu qurilmalarning bir vaqtning oʻzida roʻyxatdan oʻtkazilishi ularning bosqichma-bosqich emas, balki umumiy taqdimot tadbirida namoyish etilishidan dalolat beradi. Hozircha Canon kompaniyasi yangi texnikalar boʻyicha rasmiy tafsilotlarni oshkor etmagan boʻlsa-da, tarmoqda asosiy texnik xususiyatlarga doir dastlabki maʼlumotlar sizib chiqqan.

Rretro-dizayndagi EOS R8 II modeli

Ekspertlarning fikricha, eng katta qiziqish uygʻotayotgan qurilma bu — EOS R8 II modeli hisoblanadi. Mish-mishlarga koʻra, mazkur kamera joriy yilning sentyabr oyi oʻrtalarida ommaga eʼlon qilinadi. U afsonaviy Canon AE-1 plyonkali kamerasining 50 yilligiga bagʻishlangan maxsus retro-dizaynda ishlab chiqarilishi kutilmoqda.

Kutilayotgan texnik xususiyatlarga koʻra, yangi toʻlakadresli qurilma quyidagi imkoniyatlar bilan jihozlanadi:

  • 32,5 megapiksellik toʻlakadresli sensor
  • Elektron zatvor yordamida soniyasiga 40 kadmgacha boʻlgan tezkor seriyali suratga olish
  • Kamera korpusiga oʻrnatilgan tasvirni barqarorlashtirish tizimi
  • Oʻta sifatli oversampling (perediskretizatsiya) texnologiyasiga ega 4K video yozish imkoniyati
  • Oldingi EOS R8 modelidagi bitta slot oʻrniga ikkita SD xotira kartasi uchun slot

Ilgʻor APS-C sensorli boshqa yangi qurilmalar

Oʻz navbatida, EOS R7 II modeli Canon tarixida ilk bor koʻp qatlamli (multilayer) APS-C sensoriga ega kamera boʻlishi kutilmoqda. Bunday innovatsion konstruksiya maʼlumotlarni oʻqish tezligini sezilarli darajada oshiradi va kadrlar orasidagi vizor qorayishini amalda butunlay yoʻq qiladi. Shuningdek, sensor piksellar soni 32,5 MPdan 39 megapixelga qadar koʻpayishi taxmin qilinmoqda.

Qatorni toʻldirib turuvchi EOS R10 II modelida esa tubdan oʻzgarishlar kutilmayapti. Sanoat manbalarining xabar berishicha, ushbu boshlangʻich darajadagi kamerada avtofokus tizimi yanada takomillashtiriladi va uzluksiz suratga olish uchun kattaroq bufer xotirasi taqdim etiladi.

Ayni paytda mazkur qurilmalarning texnik tavsiflari faqat dastlabki taxminlar va sizdirilgan maʼlumotlarga tayanadi. Biroq roʻyxatdan oʻtkazish jarayonining yakunlanganligi Canon ishqibozlari uchun yangi avlod flagman texnikalari tez orada taqdim etilishidan dalolat beradi.

CanonKameraTexnologiyaEOSYangi mahsulot
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

OpenAI Oq uyga yangi avlod sunʼiy intellekt modelini taqdim etadiOpenAI Oq uyga yangi avlod sunʼiy intellekt modelini taqdim etadiBugun, 01:23Xitoyning sun'iy intellekt modellari atrofidagi vahima: AQSh texnologiya bozori nima deydiXitoyning sun'iy intellekt modellari atrofidagi vahima: AQSh texnologiya bozori nima deydiBugun, 00:52Minecraft talablari 17 yilda ilk bor keskin oshirildiMinecraft talablari 17 yilda ilk bor keskin oshirildiBugun, 00:23Samsung Galaxy A57 va Galaxy A27 uchun iyul yangilanishi chiqdiSamsung Galaxy A57 va Galaxy A27 uchun iyul yangilanishi chiqdiKecha, 23:58NASA kadrlar inqirozi qurshovida: Agentlikning har beshinchi xodimi ishdan ketdiNASA kadrlar inqirozi qurshovida: Agentlikning har beshinchi xodimi ishdan ketdiKecha, 23:23London startap olamida yangi davr: Lift House anʼanaviy Silikon vodiysi uslubiga qarshiLondon startap olamida yangi davr: Lift House anʼanaviy Silikon vodiysi uslubiga qarshiKecha, 22:24
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob