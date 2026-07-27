Cristiano Ronaldo va Thierry Henry Britaniya futboli haqidagi serialda rol oʻynaydi

·0·Sport
Cristiano Ronaldo va Thierry Henry Britaniya futboli haqidagi serialda rol oʻynaydi

Futbol olamidagi afsonaviy nomlar — Cristiano Ronaldo va Thierry Henry ilk bor yirik televizion drama loyihasida birga ishtirok etishadi. The Sun nashri tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, Al-Nassr va Portugaliya terma jamoasi yulduzi Britaniya futbolining yashirin tomonlari va murakkab jarayonlariga bagʻishlangan «Day 1s» deb nomlangan yangi serial ustida ish boshladi. Mazkur loyiha futbol olamida katta qiziqish uygʻotmoqda, chunki ilk bor bunday darajadagi sport afsonalari drama janridagi filmda bosh rolni ijro etish va uni prodyuserlik qilish bilan birga kino olamini zabt etishmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Hozirgi kunda Saudiya Arabistonida toʻp surayotgan 41 yoshli Cristiano Ronaldo ushbu serialda nafaqat ijrochi prodyuser sifatida faoliyat yuritadi, balki ekranda ham koʻrinish beradi. Yangi tashabbus haqida fikr bildirar ekan, futbolchi bu uning hayotida yangi va qiziqarli bosqich ekanligini alohida taʼkidladi. Loyiha «Kingsman» filmlari orqali tanilgan mashhur rejissyor Matthew Vaughn bilan hamkorlikda amalga oshirilmoqda. Ular portgaliyalik hujumchi bilan birgalikda UR•Marv Studios kompaniyasiga rahbarlik qilishadi va koʻngilochar sanoatdagi mavjud qoliplarni oʻzgartirishni maqsad qilishgan.

Britaniya futbolining real qiyofasi

Yangi serial sport mavzusidagi soʻnggi yillarda suratga olingan «Ted Lasso» kabi yengil-elpi va yumorga boy shoulardan tubdan farq qiladi. Ijodkorlarning asosiy maqsadi — Britaniya futbolining sahna ortidagi haqiqiy hayotini, uning murakkab va oʻta raqobatli muhitini real tarzda koʻrsatib berishdan iborat. Tasvirga olish ishlari allaqachon Barnet FC klubining stadionida boshlab yuborilgan boʻlib, jarayon jadal surʼatlarda davom etmoqda.

Serial syujeti futbol agentlarining yuqori darajadagi murakkab dunyosiga asoslanadi. Xususan, voqealar markazida Stanley Dalton ismli qudratli futbol agenti boʻlib, uni «Homeland» hamda «Billions» seriallari orqali tomoshabinlarga yaxshi tanish boʻlgan taniqli aktyor Damian Lewis gavtirantiradi. Mazkur qiziqarli syujet konsepsiyasi Thierry Henryning real hayotdagi agenti Darren Dein tomonidan ishlab chiqilgan.

Afsonalarning kutilmagan uchrashuvi

Futbol muxlislari uchun eng hayajonli jihatlardan biri — Cristiano Ronaldo va Thierry Henryning bir ekranda jamlanishidir. Angliya Premyer-ligasida toʻp surgan davrlarida oʻzaro qattiq raqobat olib borgan bu ikki afsona muxlislar tomonidan hamisha Premyer-liganing eng buyuk futbolchisi unvoni uchun taqqoslab kelingan. Endilikda ularning bitta loyihada ishtirok etishi sport ishqibozlari uchun haqiqiy kutilmagan sovgʻa boʻldi.

Televizion insayderlarning taʼkidlashicha, mazkur nufuzli loyiha tez orada yetakchi striming platformalari oʻrtasida jiddiy kurash va tenderlarga sabab boʻlishi kutilmoqda. Loyiha ortida turgan shaxslarning nufuzi va aktyorlar tarkibining yuqori darajada ekanligi uning qisqa fursatda ommalashishini taʼminlaydi. Garchi bu Cristiano Ronaldo uchun kutilmagan qadam boʻlsa-da, uning aktyorlik va prodyuserlik mahorati muxlislar tomonidan iliq kutib olinishi aniq.

Cristiano RonaldoThierry HenryMatthew VaughnFutbolSerial
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Lionel Messi Argentina terma jamoasi aʼzolariga qimmatbaho sovgʻalar ulashdiLionel Messi Argentina terma jamoasi aʼzolariga qimmatbaho sovgʻalar ulashdiBugun, 01:59Real Madrid Yan Diomande transferi boʻyicha kelishuvga erishdiReal Madrid Yan Diomande transferi boʻyicha kelishuvga erishdiBugun, 01:14Federico Chiesa Liverpulda qolishini tasdiqladi: Italiyalik yulduz transfer mish-mishlariga nuqta qoʻydiFederico Chiesa Liverpulda qolishini tasdiqladi: Italiyalik yulduz transfer mish-mishlariga nuqta qoʻydiKecha, 23:34Granit Xhaka transferi yopildi: Sanderlend sardorini Chelsi safiga qoʻyib yubormaydiGranit Xhaka transferi yopildi: Sanderlend sardorini Chelsi safiga qoʻyib yubormaydiKecha, 23:30Hamdamov derbini hal qildi: «Paxtakor» peshqadamga yaqinlashdiHamdamov derbini hal qildi: «Paxtakor» peshqadamga yaqinlashdiKecha, 22:37Al-Nassr inqiroz yoqasida: Cristiano Ronaldo bilan xayrlashish vaqti keldimi?Al-Nassr inqiroz yoqasida: Cristiano Ronaldo bilan xayrlashish vaqti keldimi?Kecha, 22:35
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
Kongo sardori O‘zbekistonning zaif nuqtalarini qanday topganini aytdi
Kongo sardori O‘zbekistonning zaif nuqtalarini qanday topganini aytdi