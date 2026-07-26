Federico Chiesa Liverpulda qolishini tasdiqladi: Italiyalik yulduz transfer mish-mishlariga nuqta qoʻydi

·37·Sport
Federico Chiesa Liverpulda qolishini tasdiqladi: Italiyalik yulduz transfer mish-mishlariga nuqta qoʻydi

Liverpul jamoasining italiyalik hujumkor yarim himoyachisi Federico Chiesa soʻnggi vaqtlarda oʻzining kelajagi bilan bogʻliq tarqalgan turli transfer mish-mishlariga yakun yasadi. Futbolchi Angliya klubida baxtli ekanini va bor eʼtiborini yangi mavsumga qaratganini rasman maʼlum qildi. Bu bayonot ayniqsa Italiya A Seriyasi klublari tomonidan unga boʻlayotgan qiziqishlar fonida muhim ahamiyat kasb etadi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

2024-yil avgust oyida Yuventus safidan 12,5 million funt evaziga Mersisaydga koʻchib oʻtgan Chiesa uchun Angliyadagi dastlabki davr oson kechmadi. Jarohatlar va sport formasidagi pasayishlar tufayli u asosiy tarkibda mustahkam oʻrin egallay olmadi. Biroq, jamoaga yangi bosh murabbiy Andoni Iraola kelishi bilan futbolchining faoliyatida yangi sahifa ochilishi kutilmoqda. Chiesa aynan yangi murabbiy qoʻl ostida oʻzini koʻrsatishga qaror qilgan.

Yangi murabbiy va taktik oʻzgarishlar

Sanderlend jamoasiga qarshi kechgan va 4:2 hisobidagi gʻalaba bilan yakunlangan oʻrtoqlik uchrashuvidan soʻng Chiesa jurnalistlar bilan muloqotda boʻldi. Uning taʼkidlashicha, Andoni Iraola uni odatdagi qanot yarim himoyachisi pozitsiyasida emas, balki markaziy hujumchi sifatida sinab koʻrmoqda. Bu taktik oʻzgarish futbolchi uchun kutilmagan boʻlsa-da, u jamoa manfaati uchun har qanday nuqtada oʻynashga tayyorligini bildirdi.

"Hozirgi vaqtda men Liverpulda ekanligimdan juda baxtliman. Menga bu klub, muxlislar va bu yerdagi muhit yoqadi. Oʻz imkoniyatlarimni namoyish etish uchun bor kuchim bilan harakat qilyapman. Hozirda xayolimda faqat Liverpul va kelgusi oʻyinlar bor", — deya taʼkidladi Federico Chiesa oʻz intervyusida.

Goal.com nashrining yozishicha, yangi murabbiy Andoni Iraola jamoadan yuqori intensivlik va maydonning har bir nuqtasida agressiv pressing talab qilmoqda. Chiesa murabbiy bilan asosan taktik sxemalar va raqibga bosim oʻtkazish masalalarida suhbatlashganini, uzoq muddatli kelajak borasida esa hali chuqur muzokaralar oʻtkazilmaganini aytib oʻtdi. Shunga qaramay, futbolchi murabbiyning talablarini tushunib yetganini taʼkidladi.

Liverpul oʻtgan mavsumda Angliya Premer-ligasida beshinchi oʻrinni egallab, Chempionlar ligasi yoʻllanmasini zoʻrgʻa qoʻlga kiritgan edi. Yangi mavsumda jamoa oldiga ham ichki chempionatda, ham Yevropa maydonlarida yuqori maqsadlar qoʻyilgan. Chiesa ushbu muvaffaqiyatlarda bevosita ishtirok etishni va jamoaning asosiy yetakchilaridan biriga aylanishni maqsad qilgan.

Italiyalik futbolchining ushbu qarori Liverpul muxlislari uchun ijobiy yangilik boʻldi. Jamoaning hujum chizigʻidagi raqobat kuchliligi va yangi murabbiyning zamonaviy futbolga asoslangan qarashlari Chiesaga oʻzining eng yaxshi sifatlarini namoyish etish uchun imkon berishi mumkin. Endilikda barchasi futbolchining mavsumoldi tayyorgarlik jarayonida oʻzini qanday koʻrsatishiga bogʻliq boʻlib qolmoqda.

LiverpulFederico ChiesaTransferAngliya Premer-ligasiFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Lionel Messi Argentina terma jamoasi aʼzolariga qimmatbaho sovgʻalar ulashdiLionel Messi Argentina terma jamoasi aʼzolariga qimmatbaho sovgʻalar ulashdiBugun, 01:59Cristiano Ronaldo va Thierry Henry Britaniya futboli haqidagi serialda rol oʻynaydiCristiano Ronaldo va Thierry Henry Britaniya futboli haqidagi serialda rol oʻynaydiBugun, 01:54Real Madrid Yan Diomande transferi boʻyicha kelishuvga erishdiReal Madrid Yan Diomande transferi boʻyicha kelishuvga erishdiBugun, 01:14Granit Xhaka transferi yopildi: Sanderlend sardorini Chelsi safiga qoʻyib yubormaydiGranit Xhaka transferi yopildi: Sanderlend sardorini Chelsi safiga qoʻyib yubormaydiKecha, 23:30Hamdamov derbini hal qildi: «Paxtakor» peshqadamga yaqinlashdiHamdamov derbini hal qildi: «Paxtakor» peshqadamga yaqinlashdiKecha, 22:37Al-Nassr inqiroz yoqasida: Cristiano Ronaldo bilan xayrlashish vaqti keldimi?Al-Nassr inqiroz yoqasida: Cristiano Ronaldo bilan xayrlashish vaqti keldimi?Kecha, 22:35
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
Kongo sardori O‘zbekistonning zaif nuqtalarini qanday topganini aytdi
Kongo sardori O‘zbekistonning zaif nuqtalarini qanday topganini aytdi