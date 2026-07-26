Federico Chiesa Liverpulda qolishini tasdiqladi: Italiyalik yulduz transfer mish-mishlariga nuqta qoʻydi
Liverpul jamoasining italiyalik hujumkor yarim himoyachisi Federico Chiesa soʻnggi vaqtlarda oʻzining kelajagi bilan bogʻliq tarqalgan turli transfer mish-mishlariga yakun yasadi. Futbolchi Angliya klubida baxtli ekanini va bor eʼtiborini yangi mavsumga qaratganini rasman maʼlum qildi. Bu bayonot ayniqsa Italiya A Seriyasi klublari tomonidan unga boʻlayotgan qiziqishlar fonida muhim ahamiyat kasb etadi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
2024-yil avgust oyida Yuventus safidan 12,5 million funt evaziga Mersisaydga koʻchib oʻtgan Chiesa uchun Angliyadagi dastlabki davr oson kechmadi. Jarohatlar va sport formasidagi pasayishlar tufayli u asosiy tarkibda mustahkam oʻrin egallay olmadi. Biroq, jamoaga yangi bosh murabbiy Andoni Iraola kelishi bilan futbolchining faoliyatida yangi sahifa ochilishi kutilmoqda. Chiesa aynan yangi murabbiy qoʻl ostida oʻzini koʻrsatishga qaror qilgan.
Yangi murabbiy va taktik oʻzgarishlarSanderlend jamoasiga qarshi kechgan va 4:2 hisobidagi gʻalaba bilan yakunlangan oʻrtoqlik uchrashuvidan soʻng Chiesa jurnalistlar bilan muloqotda boʻldi. Uning taʼkidlashicha, Andoni Iraola uni odatdagi qanot yarim himoyachisi pozitsiyasida emas, balki markaziy hujumchi sifatida sinab koʻrmoqda. Bu taktik oʻzgarish futbolchi uchun kutilmagan boʻlsa-da, u jamoa manfaati uchun har qanday nuqtada oʻynashga tayyorligini bildirdi.
"Hozirgi vaqtda men Liverpulda ekanligimdan juda baxtliman. Menga bu klub, muxlislar va bu yerdagi muhit yoqadi. Oʻz imkoniyatlarimni namoyish etish uchun bor kuchim bilan harakat qilyapman. Hozirda xayolimda faqat Liverpul va kelgusi oʻyinlar bor", — deya taʼkidladi Federico Chiesa oʻz intervyusida.
Goal.com nashrining yozishicha, yangi murabbiy Andoni Iraola jamoadan yuqori intensivlik va maydonning har bir nuqtasida agressiv pressing talab qilmoqda. Chiesa murabbiy bilan asosan taktik sxemalar va raqibga bosim oʻtkazish masalalarida suhbatlashganini, uzoq muddatli kelajak borasida esa hali chuqur muzokaralar oʻtkazilmaganini aytib oʻtdi. Shunga qaramay, futbolchi murabbiyning talablarini tushunib yetganini taʼkidladi.
Liverpul oʻtgan mavsumda Angliya Premer-ligasida beshinchi oʻrinni egallab, Chempionlar ligasi yoʻllanmasini zoʻrgʻa qoʻlga kiritgan edi. Yangi mavsumda jamoa oldiga ham ichki chempionatda, ham Yevropa maydonlarida yuqori maqsadlar qoʻyilgan. Chiesa ushbu muvaffaqiyatlarda bevosita ishtirok etishni va jamoaning asosiy yetakchilaridan biriga aylanishni maqsad qilgan.
Italiyalik futbolchining ushbu qarori Liverpul muxlislari uchun ijobiy yangilik boʻldi. Jamoaning hujum chizigʻidagi raqobat kuchliligi va yangi murabbiyning zamonaviy futbolga asoslangan qarashlari Chiesaga oʻzining eng yaxshi sifatlarini namoyish etish uchun imkon berishi mumkin. Endilikda barchasi futbolchining mavsumoldi tayyorgarlik jarayonida oʻzini qanday koʻrsatishiga bogʻliq boʻlib qolmoqda.
…