Xitoyning sun'iy intellekt modellari atrofidagi vahima: AQSh texnologiya bozori nima deydi
Xitoyning Moonshot AI kompaniyasi tomonidan ishlab chiqilgan Kimi sun'iy intellekt modelining taqdimoti AQShning raqobatbardoshligi hamda ochiq va yopiq sun'iy intellekt tizimlari o'rtasidagi bahslarni yana-da kuchaytirdi. ixbt.com va TechCrunch nashrlari ma'lumotiga ko'ra, mazkur holat nafaqat ijtimoiy tarmoqlarda keng muhokama qilindi, balki Vashingtonda ham regulyatorlar e'tiborini tortib, OpenAI va Anthropic vakillari Xitoyning ochiq modellari bo'yicha o'z xavotirlarini bildirgan. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
TechCrunch’ning Equity podkastida muhokama qilinganidek, bunday vaziyatlar avval ham kuzatilgan va kremniy vodiysidagi mutaxassislar doimo nimadir chiqib barcha narsani ortda qoldirishini kutishadi. Ushbu muhokamada ishtirok etgan ekspertlarning fikricha, har safar Xitoydan yangi model chiqqanda texnologiya sanoatida asabiylashish va ortiqcha vahima holati takrorlanmoqda.
Xitoy sun'iy intellekt yutuqlariga nisbatan reaksiyalarMutaxassislarning ta'kidlashicha, DeepSeek modeli chiqqan paytdagi muhokamalar ham shunga o'xshash edi. O'shanda ham Xitoy modeli ba'zi ko'rsatkichlar bo'yicha yetakchi modellarga raqobatchi bo'la olishi yoki undan arzonroq va ochiqroq ekanligi ma'lum bo'lgach, texnologiya olamida qizg'in bahslar boshlangan edi. Bu safar ham Kimi modeli ayrim testlarda yaxshi natija ko'rsatgani sababli e'tibor markaziga tushdi.
Biroq mutaxassislar texnologiya olamidagi bu kabi o'ta ta'sirchanlik va vahimani biroz bo'rttirilgan deb hisoblamoqda. Masalan, Kimi qisqa vaqt ichida macOS tizimining ta'sirchan grafik nusxasini yaratgani ijtimoiy tarmoqlarda shov-shuv keltirib chiqargan bo'lsa-da, bu haqiqiy operatsion tizim emasligi va texnologik vahimaga o'rin yo'qligi haftalik tahlillarda o'z tasdig'ini topdi.
Regulyatsiyalar va bozor manfaatdorligiVashingtondagi muhokamalar va lobbiatchilik harakatlari ortida faqatgina milliy raqobat emas, balki tijoriy manfaatlar ham turgani aytilmoqda. Xitoy sun'iy intellekt modellariga jiddiy cheklovlar qo'yilishi AQShdagi barcha kompaniyalarga ham birdek foyda keltirmaydi, aksincha, bu faqat cheklangan miຢordagi yirik frontal laboratoriyalarning mavqeini mustahkamlashga xizmat qilishi mumkin.
Hozirgi kunda sun'iy intellekt bozoridagi shiddatli raqobat va ochiq kodli modellar kelajagi nafaqat AQSh va Xitoy munosabatlariga, balki global miqyosdagi texnologik ekotizimga ham o'z ta'sirini ko'rsatmoqda. Mutaxassislar fikricha, haftalik emotsional muhokamalardan so'ng bozor barqarorlashib, real imkoniyatlar va xatarlar yanada xolis baholana boshlaydi.
…