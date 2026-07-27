Xitoyning sun'iy intellekt modellari atrofidagi vahima: AQSh texnologiya bozori nima deydi

·31·Texno
Xitoyning sun'iy intellekt modellari atrofidagi vahima: AQSh texnologiya bozori nima deydi

Xitoyning Moonshot AI kompaniyasi tomonidan ishlab chiqilgan Kimi sun'iy intellekt modelining taqdimoti AQShning raqobatbardoshligi hamda ochiq va yopiq sun'iy intellekt tizimlari o'rtasidagi bahslarni yana-da kuchaytirdi. ixbt.com va TechCrunch nashrlari ma'lumotiga ko'ra, mazkur holat nafaqat ijtimoiy tarmoqlarda keng muhokama qilindi, balki Vashingtonda ham regulyatorlar e'tiborini tortib, OpenAI va Anthropic vakillari Xitoyning ochiq modellari bo'yicha o'z xavotirlarini bildirgan. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

TechCrunch’ning Equity podkastida muhokama qilinganidek, bunday vaziyatlar avval ham kuzatilgan va kremniy vodiysidagi mutaxassislar doimo nimadir chiqib barcha narsani ortda qoldirishini kutishadi. Ushbu muhokamada ishtirok etgan ekspertlarning fikricha, har safar Xitoydan yangi model chiqqanda texnologiya sanoatida asabiylashish va ortiqcha vahima holati takrorlanmoqda.

Xitoy sun'iy intellekt yutuqlariga nisbatan reaksiyalar

Mutaxassislarning ta'kidlashicha, DeepSeek modeli chiqqan paytdagi muhokamalar ham shunga o'xshash edi. O'shanda ham Xitoy modeli ba'zi ko'rsatkichlar bo'yicha yetakchi modellarga raqobatchi bo'la olishi yoki undan arzonroq va ochiqroq ekanligi ma'lum bo'lgach, texnologiya olamida qizg'in bahslar boshlangan edi. Bu safar ham Kimi modeli ayrim testlarda yaxshi natija ko'rsatgani sababli e'tibor markaziga tushdi.

Biroq mutaxassislar texnologiya olamidagi bu kabi o'ta ta'sirchanlik va vahimani biroz bo'rttirilgan deb hisoblamoqda. Masalan, Kimi qisqa vaqt ichida macOS tizimining ta'sirchan grafik nusxasini yaratgani ijtimoiy tarmoqlarda shov-shuv keltirib chiqargan bo'lsa-da, bu haqiqiy operatsion tizim emasligi va texnologik vahimaga o'rin yo'qligi haftalik tahlillarda o'z tasdig'ini topdi.

Regulyatsiyalar va bozor manfaatdorligi

Vashingtondagi muhokamalar va lobbiatchilik harakatlari ortida faqatgina milliy raqobat emas, balki tijoriy manfaatlar ham turgani aytilmoqda. Xitoy sun'iy intellekt modellariga jiddiy cheklovlar qo'yilishi AQShdagi barcha kompaniyalarga ham birdek foyda keltirmaydi, aksincha, bu faqat cheklangan miຢordagi yirik frontal laboratoriyalarning mavqeini mustahkamlashga xizmat qilishi mumkin.

Hozirgi kunda sun'iy intellekt bozoridagi shiddatli raqobat va ochiq kodli modellar kelajagi nafaqat AQSh va Xitoy munosabatlariga, balki global miqyosdagi texnologik ekotizimga ham o'z ta'sirini ko'rsatmoqda. Mutaxassislar fikricha, haftalik emotsional muhokamalardan so'ng bozor barqarorlashib, real imkoniyatlar va xatarlar yanada xolis baholana boshlaydi.

Suniy intellektXitoy texnologiyalariOpenAITechCrunchAQSh raqobati
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

OpenAI Oq uyga yangi avlod sunʼiy intellekt modelini taqdim etadiOpenAI Oq uyga yangi avlod sunʼiy intellekt modelini taqdim etadiBugun, 01:23Canon uchta yangi kamerani roʻyxatdan oʻtkazdi: nima maʼlumCanon uchta yangi kamerani roʻyxatdan oʻtkazdi: nima maʼlumBugun, 00:59Minecraft talablari 17 yilda ilk bor keskin oshirildiMinecraft talablari 17 yilda ilk bor keskin oshirildiBugun, 00:23Samsung Galaxy A57 va Galaxy A27 uchun iyul yangilanishi chiqdiSamsung Galaxy A57 va Galaxy A27 uchun iyul yangilanishi chiqdiKecha, 23:58NASA kadrlar inqirozi qurshovida: Agentlikning har beshinchi xodimi ishdan ketdiNASA kadrlar inqirozi qurshovida: Agentlikning har beshinchi xodimi ishdan ketdiKecha, 23:23London startap olamida yangi davr: Lift House anʼanaviy Silikon vodiysi uslubiga qarshiLondon startap olamida yangi davr: Lift House anʼanaviy Silikon vodiysi uslubiga qarshiKecha, 22:24
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob