Lionel Messi Argentina terma jamoasi aʼzolariga qimmatbaho sovgʻalar ulashdi

·0·Sport
Lionel Messi Argentina terma jamoasi aʼzolariga qimmatbaho sovgʻalar ulashdi

Argentina terma jamoasi sardori Lionel Messi mamlakat futbolchilari va murabbiylar shtabiga jahon chempionatidan soʻng oʻziga xos maxsus sovgʻalar taqdim etdi. Ushbu saxiy ishora va jamoadagi birdamlikni namoyish etuvchi qimmatbaho sovgʻalar jamoatchilik eʼtiboriga Tottenxem himoyachisi Markos Senesining sevgilisi Kelsi-Rouuz Bauers orqali maʼlum boʻldi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Goal.com nashri tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, Argentina terma jamoasining soʻnggi yirik musobaqadagi ishtirokidan soʻng sardor Lionel Messi butun tarkibga shaxsiy dizayndagi oltin rangli mate toʻplamlarini hadya qilgan. Ushbu qimmatbaho sovgʻa haqida futbolchining sevgilisi Kelsi-Rouuz Bauers ijtimoiy tarmoqlardagi sahifasida maxsus video joylashtirib, oʻzining hayratini yashirmagan.

Maxsus sovgʻa tafsilotlari

Bauers ijtimoiy tarmoqdagi sahifasida Argentina futbol assotsiatsiyasi logotipi, jahon chempionati kubogi va Markos Senesining ismi tushirilgan maxsus jigar rang sumkani koʻrsatib, obunachilariga quyidagilarni gapirib berdi: «Sizlarga juda ajoyib narsani koʻrsatmoqchiman. Buni koʻrib juda xursand boʻlasizlar. Markos bu sumkani terma jamoa lageridan olib keldi. Unda hatto uning ismi ham yozilgan. Bu uning mate toʻplami. Messi bu sovgʻani barcha futbolchilarga taqdim etdi».

Maxsus buyurtma asosida tayyorlangan sumka ichidan Lionel Messi shaxsiy brendi logotipi tushirilgan oltin rangli Stanley termosi, maxsus mate idishi, bir quti yerba oʻti hamda qoshiqchali metall naycha joy olgan. Janubiy Amerikaning anʼanaviy kofeinga boy oʻsimlik ichimligi boʻlgan mate quritilgan yerba barglarini issiq suvda damlash orqali tayyorlanadi va mintaqada juda mashhur sanaladi.

Sportdagi kontekst va kelajak rejalar

Ushbu samimiy sovgʻa Argentina terma jamoasi uchun biroz xafagarchilik bilan yakunlangan turnirdan soʻng amalga oshirildi. Keskin kechgan jahon chempionati finalida Ispaniya terma jamoasi Argentinani qoʻshimcha boʻlimlardagi 1:0 hisobidagi gʻalaba evaziga magʻlubiyatga uchratgan edi. Hal qiluvchi gol uchrashuvning 106-daqiqasida Ferran Torres tomonidan kiritilib, ispaniyaliklarga zafar keltirgan.

Sovgʻa egasining sevgilisi Kelsi-Rouuz Bauers ham professional sport olamiga begona emas. U oʻz vaqtida Chelsi va Sautgempton yoshlar akademiyalarida tahsil olgan, shuningdek, AQShning Luiziana shtati universitetida talabalar ligasida toʻp surgan. Keyinchalik Buyuk Britaniyaga qaytib Bornmut klubiga qoʻshilgan Bauers oʻsha yerda markaziy himoyachi Markos Senesi bilan tanishgan.

Yaqinda Bornmutni tark etgan Markos Senesi erkin agent sifatida Tottenxem safiga qoʻshildi. Londonliklar himoyachi bilan toʻrt yillik shartnoma imzolab, uni 2026-27 yilgi Angliya Premer-ligasi mavsumi oldidan Roberto De Zerbi boshqaruvidagi jamoaga jalb qilishdi.

Lionel MessiArgentinaTottenxemMarkos SenesiJahon chempionati
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Cristiano Ronaldo va Thierry Henry Britaniya futboli haqidagi serialda rol oʻynaydiCristiano Ronaldo va Thierry Henry Britaniya futboli haqidagi serialda rol oʻynaydiBugun, 01:54Real Madrid Yan Diomande transferi boʻyicha kelishuvga erishdiReal Madrid Yan Diomande transferi boʻyicha kelishuvga erishdiBugun, 01:14Federico Chiesa Liverpulda qolishini tasdiqladi: Italiyalik yulduz transfer mish-mishlariga nuqta qoʻydiFederico Chiesa Liverpulda qolishini tasdiqladi: Italiyalik yulduz transfer mish-mishlariga nuqta qoʻydiKecha, 23:34Granit Xhaka transferi yopildi: Sanderlend sardorini Chelsi safiga qoʻyib yubormaydiGranit Xhaka transferi yopildi: Sanderlend sardorini Chelsi safiga qoʻyib yubormaydiKecha, 23:30Hamdamov derbini hal qildi: «Paxtakor» peshqadamga yaqinlashdiHamdamov derbini hal qildi: «Paxtakor» peshqadamga yaqinlashdiKecha, 22:37Al-Nassr inqiroz yoqasida: Cristiano Ronaldo bilan xayrlashish vaqti keldimi?Al-Nassr inqiroz yoqasida: Cristiano Ronaldo bilan xayrlashish vaqti keldimi?Kecha, 22:35
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
Kongo sardori O‘zbekistonning zaif nuqtalarini qanday topganini aytdi
Kongo sardori O‘zbekistonning zaif nuqtalarini qanday topganini aytdi