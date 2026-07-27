Lionel Messi Argentina terma jamoasi aʼzolariga qimmatbaho sovgʻalar ulashdi
Argentina terma jamoasi sardori Lionel Messi mamlakat futbolchilari va murabbiylar shtabiga jahon chempionatidan soʻng oʻziga xos maxsus sovgʻalar taqdim etdi. Ushbu saxiy ishora va jamoadagi birdamlikni namoyish etuvchi qimmatbaho sovgʻalar jamoatchilik eʼtiboriga Tottenxem himoyachisi Markos Senesining sevgilisi Kelsi-Rouuz Bauers orqali maʼlum boʻldi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Goal.com nashri tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, Argentina terma jamoasining soʻnggi yirik musobaqadagi ishtirokidan soʻng sardor Lionel Messi butun tarkibga shaxsiy dizayndagi oltin rangli mate toʻplamlarini hadya qilgan. Ushbu qimmatbaho sovgʻa haqida futbolchining sevgilisi Kelsi-Rouuz Bauers ijtimoiy tarmoqlardagi sahifasida maxsus video joylashtirib, oʻzining hayratini yashirmagan.
Maxsus sovgʻa tafsilotlariBauers ijtimoiy tarmoqdagi sahifasida Argentina futbol assotsiatsiyasi logotipi, jahon chempionati kubogi va Markos Senesining ismi tushirilgan maxsus jigar rang sumkani koʻrsatib, obunachilariga quyidagilarni gapirib berdi: «Sizlarga juda ajoyib narsani koʻrsatmoqchiman. Buni koʻrib juda xursand boʻlasizlar. Markos bu sumkani terma jamoa lageridan olib keldi. Unda hatto uning ismi ham yozilgan. Bu uning mate toʻplami. Messi bu sovgʻani barcha futbolchilarga taqdim etdi».
Maxsus buyurtma asosida tayyorlangan sumka ichidan Lionel Messi shaxsiy brendi logotipi tushirilgan oltin rangli Stanley termosi, maxsus mate idishi, bir quti yerba oʻti hamda qoshiqchali metall naycha joy olgan. Janubiy Amerikaning anʼanaviy kofeinga boy oʻsimlik ichimligi boʻlgan mate quritilgan yerba barglarini issiq suvda damlash orqali tayyorlanadi va mintaqada juda mashhur sanaladi.
Sportdagi kontekst va kelajak rejalarUshbu samimiy sovgʻa Argentina terma jamoasi uchun biroz xafagarchilik bilan yakunlangan turnirdan soʻng amalga oshirildi. Keskin kechgan jahon chempionati finalida Ispaniya terma jamoasi Argentinani qoʻshimcha boʻlimlardagi 1:0 hisobidagi gʻalaba evaziga magʻlubiyatga uchratgan edi. Hal qiluvchi gol uchrashuvning 106-daqiqasida Ferran Torres tomonidan kiritilib, ispaniyaliklarga zafar keltirgan.
Sovgʻa egasining sevgilisi Kelsi-Rouuz Bauers ham professional sport olamiga begona emas. U oʻz vaqtida Chelsi va Sautgempton yoshlar akademiyalarida tahsil olgan, shuningdek, AQShning Luiziana shtati universitetida talabalar ligasida toʻp surgan. Keyinchalik Buyuk Britaniyaga qaytib Bornmut klubiga qoʻshilgan Bauers oʻsha yerda markaziy himoyachi Markos Senesi bilan tanishgan.
Yaqinda Bornmutni tark etgan Markos Senesi erkin agent sifatida Tottenxem safiga qoʻshildi. Londonliklar himoyachi bilan toʻrt yillik shartnoma imzolab, uni 2026-27 yilgi Angliya Premer-ligasi mavsumi oldidan Roberto De Zerbi boshqaruvidagi jamoaga jalb qilishdi.
…