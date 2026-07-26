Shohjahon Ergashevning jangga g‘ayrioddiy niqob bilan chiqishi tomoshabinlarni e’tiborini o‘ziga qaratdi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
O‘zbekistonlik bokschi Shohjahon Ergashev navbatdagi jangi oldidan ringga g‘ayrioddiy tarzda kirib keldi. U yuzini to‘liq yopib turadigan qo‘rqinchli niqob taqib, tomoshabinlar e’tiborini o‘ziga qaratdi.
Bokschining bu ko‘rinishi zaldagilarda turlicha taassurot uyg‘otdi. Ayrim tomoshabinlar niqob haqiqatan ham qo‘rqinchli chiqqanini aytgan bo‘lsa, boshqalar uni kulgili deb baholadi. Ergashevning ringga kirib kelish jarayoni aks etgan lavhalar tez orada ijtimoiy tarmoqlarda tarqaldi.
Foydalanuvchilar niqobning ko‘rinishi, bokschining obrazi va bu chiqishdan ko‘zlangan maqsad haqida turli fikrlar bildirishdi. Natijada Shohjahon Ergashev jang boshlanishidan oldinoq kechaning eng ko‘p muhokama qilingan ishtirokchilaridan biriga aylandi.
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling
…