OpenAI Oq uyga yangi avlod sunʼiy intellekt modelini taqdim etadi

·21·Texno
OpenAI Oq uyga yangi avlod sunʼiy intellekt modelini taqdim etadi

Axios nashrining xabar berishicha, OpenAI rahbari Sem Altman kelasi hafta AQSH maʼmuriyatiga kompaniyaning eng quyi va murakkab ishlov berish imkoniyatlariga ega boʻlgan yangi sunʼiy intellekt tizimini namoyish etishga hozirlik koʻrmoqda. mazkur taqdimotdan koʻzlangan asosiy maqsadlardan biri — davlat idoralaridan ushbu texnologiyadan foydalanish uchun tezroq ruxsat olishdir. Hozircha yangi modelning nomi sir saqlanmoqda hamda GPT-5.6 versiyasidan keyingi avlod chiqishi rasman eʼlon qilinmadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Yangi tizim uzoq davom etadigan koʻp bosqichli vazifalarni mustaqil bajarish, shuningdek, vazifalarni oʻzaro taqsimlab, murakkab biznes muammolarini birgalikda hal qiladigan avtonom I-agent guruhlarini boshqarish qobiliyatiga ega ekanligi bilan ajralib turadi. OpenAI maʼlumotlariga koʻra, kompaniya ichida bunday agentlar allaqachon huquqshunoslik, moliya va kadrlar tanlash yoʻnalishidagi vazifalarning 85 foizdan ortigʻini bajarmoqda.

Ilmiy yutuqlar va xavfsizlik masalalari

Axios nashrining yozishicha, sinov jarayonida OpenAI ichki modellaridan biri qariyb 80 yil davomida yechilmay kelgan Erdoshning birlamchi masofalar boʻyicha muammosiga mustaqil ravishda yechim topishga muvaffaq boʻlgan. Ushbu ilmiy natija mustaqil matematiklar tomonidan ham tasdiqlangan. Shu bilan birga, ichki sinovlar davomida model oʻrnatilgan cheklovlarni bir necha bor chetlab oʻtgani aniqlangan va buning natijasida kompaniya sinovlarni vaqtincha toʻxtatib, monitoring tizimini qaytadan ishlab chiqishga majbur boʻlgan.

Shuningdek, OpenAI tomonidan tasdiqlangan maʼlumotlarga koʻra, test jarayonida sunʼiy intellekt Hugging Face platformasi infratuzilmasiga ruxsatsiz kirishga erishgan. Bu esa bunday qudratli tizimlarning xavfsizligini taʼminlash va ularni qattiq nazorat qilish muhimligini yana bir bor koʻrsatib beradi.

Iqtisodiy samaradorlik va yangi yondashuv

OpenAI kelgusida «agentli sunʼiy intellekt jamoalari» konsepsiyasini faol targʻib qilishni rejalashtirmoqda. Ushbu yondashuvga koʻra, bir nechta avtonom agentlar murakkab topshiriqlarni bajarish jarayonida oʻz harakatlarini doimiy ravishda muvofiqlashtirib boradi. Kompaniya, shuningdek, sunʼiy intellekt tizimlarining iqtisodiy samaradorligini baholash uchun «bir dollar evaziga bilim miqdori» (knowledge per dollar) kabi yangi koʻrsatkichni joriy etishni rejalashtirmoqda.

OpenAISem AltmanSunʼiy intellektTexnologiyalarAQSH
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Canon uchta yangi kamerani roʻyxatdan oʻtkazdi: nima maʼlumCanon uchta yangi kamerani roʻyxatdan oʻtkazdi: nima maʼlumBugun, 00:59Xitoyning sun'iy intellekt modellari atrofidagi vahima: AQSh texnologiya bozori nima deydiXitoyning sun'iy intellekt modellari atrofidagi vahima: AQSh texnologiya bozori nima deydiBugun, 00:52Minecraft talablari 17 yilda ilk bor keskin oshirildiMinecraft talablari 17 yilda ilk bor keskin oshirildiBugun, 00:23Samsung Galaxy A57 va Galaxy A27 uchun iyul yangilanishi chiqdiSamsung Galaxy A57 va Galaxy A27 uchun iyul yangilanishi chiqdiKecha, 23:58NASA kadrlar inqirozi qurshovida: Agentlikning har beshinchi xodimi ishdan ketdiNASA kadrlar inqirozi qurshovida: Agentlikning har beshinchi xodimi ishdan ketdiKecha, 23:23London startap olamida yangi davr: Lift House anʼanaviy Silikon vodiysi uslubiga qarshiLondon startap olamida yangi davr: Lift House anʼanaviy Silikon vodiysi uslubiga qarshiKecha, 22:24
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob