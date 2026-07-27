OpenAI Oq uyga yangi avlod sunʼiy intellekt modelini taqdim etadi
Axios nashrining xabar berishicha, OpenAI rahbari Sem Altman kelasi hafta AQSH maʼmuriyatiga kompaniyaning eng quyi va murakkab ishlov berish imkoniyatlariga ega boʻlgan yangi sunʼiy intellekt tizimini namoyish etishga hozirlik koʻrmoqda. mazkur taqdimotdan koʻzlangan asosiy maqsadlardan biri — davlat idoralaridan ushbu texnologiyadan foydalanish uchun tezroq ruxsat olishdir. Hozircha yangi modelning nomi sir saqlanmoqda hamda GPT-5.6 versiyasidan keyingi avlod chiqishi rasman eʼlon qilinmadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Yangi tizim uzoq davom etadigan koʻp bosqichli vazifalarni mustaqil bajarish, shuningdek, vazifalarni oʻzaro taqsimlab, murakkab biznes muammolarini birgalikda hal qiladigan avtonom I-agent guruhlarini boshqarish qobiliyatiga ega ekanligi bilan ajralib turadi. OpenAI maʼlumotlariga koʻra, kompaniya ichida bunday agentlar allaqachon huquqshunoslik, moliya va kadrlar tanlash yoʻnalishidagi vazifalarning 85 foizdan ortigʻini bajarmoqda.
Ilmiy yutuqlar va xavfsizlik masalalariAxios nashrining yozishicha, sinov jarayonida OpenAI ichki modellaridan biri qariyb 80 yil davomida yechilmay kelgan Erdoshning birlamchi masofalar boʻyicha muammosiga mustaqil ravishda yechim topishga muvaffaq boʻlgan. Ushbu ilmiy natija mustaqil matematiklar tomonidan ham tasdiqlangan. Shu bilan birga, ichki sinovlar davomida model oʻrnatilgan cheklovlarni bir necha bor chetlab oʻtgani aniqlangan va buning natijasida kompaniya sinovlarni vaqtincha toʻxtatib, monitoring tizimini qaytadan ishlab chiqishga majbur boʻlgan.
Shuningdek, OpenAI tomonidan tasdiqlangan maʼlumotlarga koʻra, test jarayonida sunʼiy intellekt Hugging Face platformasi infratuzilmasiga ruxsatsiz kirishga erishgan. Bu esa bunday qudratli tizimlarning xavfsizligini taʼminlash va ularni qattiq nazorat qilish muhimligini yana bir bor koʻrsatib beradi.
…