Minecraft talablari 17 yilda ilk bor keskin oshirildi

·38·Texno
Minecraft talablari 17 yilda ilk bor keskin oshirildi

Microsoft kompaniyasi mashhur Minecraft oʻyinining tizimli talablarini soʻnggi 17 yil ichida ilk bor jiddiy ravishda qayta koʻrib chiqdi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, ushbu oʻzgarishlar oʻyinni yanada rivojlantirish, ilgʻor texnologiyalarni joriy etish hamda kelgusidagi versiyalarning barqaror ishlashini taʼminlash maqsadida amalga oshirilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Eng sezilarli oʻzgarishlar oʻyinning minimal konfiguratsiyasiga taʼsir koʻrsatdi. Agar avvallari Minecraft: Java Edition hatto Intel Core i3-3210, AMD A8-8600 protsessorlari, 2 GB tezkor xotira va Intel HD 4000 oʻrnatilgan grafik kartasiga ega eski kompyuterlarda ham erkin ishlagan boʻlsa, endilikda texnik talablar bir necha barobar oshdi.

Yangi tavsiya etiladigan texnik talablar

Kompaniya taqdim etgan maʼlumotlarga koʻra, tavsiya etiladigan talablar ham sezilarli darajada yuqoriladi. Endilikda Microsoft oʻyinni Windows 11 operatsion tizimi, Intel Core i5-12400 yoki AMD Ryzen 5 5600 darajasidagi protsessorlar, GeForce RTX 2060, Radeon RX 5600 XT yoxud Intel Arc A580 grafik kartalari va naqd 16 GB operativ xotiraga ega kompyuterlarda ishga tushirishni maslahat bermoqda.

Shunga qaramay, texnik imkoniyati cheklangan qurilmalar egalari xavotirlanishiga oʻrin yoʻq. Microsoft rasman maʼlum qilishicha, eski yoki tavsiya etilgan darajaga javob bermaydigan kompyuterlar egalari oʻyinga kirish huquqidan mahrum boʻlmaydi. Minecraft: Java Edition baribir bunday uskunlarda ham ishlayveradi.

Biroq mutaxassislar ogohlantirishicha, eski uskunalarda oʻyinning barqaror kadrlar chastotasi (FPS), xatolarsiz ishlashi va yangi funksiyalarning toʻgʻri ishlashi endilikda kafolatlanmaydi. Bu esa eskirgan kompyuter foydalanuvchilari uchun kelgusida qiyinchiliklar tugʻdirishi mumkin.

Tizimli talablarning keskin oshishi faqatgina oʻyin hajmining kengayishi bilan bogʻliq emas. Asosiy sabablardan biri — Microsoft eskirgan OpenGL grafik API'sidan voz kechib, uni zamonaviyroq Vulkan texnologiyasiga almashtirishni rejalashtirayotganidir. Ushbu oʻtish umumiy unumdorlikni oshirishi kutilmoqda.

Kompyuterlari yangi talablarga javob bermaydigan foydalanuvchilar uchun Microsoft muqobil yoʻlni ham taklif qiladi. Xususan, apparat taʼminotiga unchalik talabchan boʻlmagan Minecraft: Bedrock Edition versiyasiga eʼtibor qaratish tavsiya etiladi. Garchi u modifikatsiya imkoniyatlari boʻyicha Java versiyasidan ortda qolsa-da, oddiy oʻyinchilar uchun qulay yechim boʻlib qolmoqda.

MicrosoftMinecraftTexnologiyalarOʻyinlarYangiliklar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

OpenAI Oq uyga yangi avlod sunʼiy intellekt modelini taqdim etadiOpenAI Oq uyga yangi avlod sunʼiy intellekt modelini taqdim etadiBugun, 01:23Canon uchta yangi kamerani roʻyxatdan oʻtkazdi: nima maʼlumCanon uchta yangi kamerani roʻyxatdan oʻtkazdi: nima maʼlumBugun, 00:59Xitoyning sun'iy intellekt modellari atrofidagi vahima: AQSh texnologiya bozori nima deydiXitoyning sun'iy intellekt modellari atrofidagi vahima: AQSh texnologiya bozori nima deydiBugun, 00:52Samsung Galaxy A57 va Galaxy A27 uchun iyul yangilanishi chiqdiSamsung Galaxy A57 va Galaxy A27 uchun iyul yangilanishi chiqdiKecha, 23:58NASA kadrlar inqirozi qurshovida: Agentlikning har beshinchi xodimi ishdan ketdiNASA kadrlar inqirozi qurshovida: Agentlikning har beshinchi xodimi ishdan ketdiKecha, 23:23London startap olamida yangi davr: Lift House anʼanaviy Silikon vodiysi uslubiga qarshiLondon startap olamida yangi davr: Lift House anʼanaviy Silikon vodiysi uslubiga qarshiKecha, 22:24
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob