Bektemirdan “qochgan” Xayme Mungia Nikita Zonga qarshi dramatik jang haqida ochiq gapirdi

·57·Sport
Bektemirdan “qochgan” Xayme Mungia Nikita Zonga qarshi dramatik jang haqida ochiq gapirdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • WBA yo‘nalishi chempioni Xayme Mungia rossiyalik Nikita Zonga qarshi kechgan murakkab jangdan so‘ng o‘z chiqishini qoniqarsiz deb baholadi.
  • Hakamlarning bir ovozdan chiqargan qarori bilan g‘alaba qozongan meksikalik bokschi o‘z harakatlariga 10 ballik tizimda atigi 6 yoki 7 ball qo‘ydi.
  • Mungia jamoasi aslida majburiy da’vogar Bektemir Meliqo‘ziyev bilan to‘qnashuvdan qochib, nisbatan tajribasiz raqibni tanlagan edi.

WBA yo‘nalishi bo‘yicha ikkinchi o‘rta vazn toifasi jahon chempioni Xayme Mungia rossiyalik Nikita Zonga qarshi kechgan murakkab va kutilmagan dramalarga boy to‘qnashuvdan so‘ng o‘z chiqishiga xolis baho berdi.

Hakamlarning bir ovozdan chiqargan qarori bilan (116-112, 117-111, 117-111) kamarini saqlab qolgan meksikalik yulduz DAZN telekanaliga bergan intervyusida jangdagi harakatlarini o‘rtacha deb atab, o‘ziga 10 ballik tizimda bor-yo‘g‘i 6 yoki 7 ball qo‘yishini ochiq tan oldi.

«U meni yiqitdi, men uni yiqitdim»: Jang qanday kechdi?

Qog‘ozda oson ko‘ringan himoya jangi amalda chempion uchun haqiqiy sinovga aylandi:

  • «Oson bo‘lmadi»: Mungia raqibining qattiq qarshilik ko‘rsatganini yashirmadi: «Oson bo‘lmadi. Bir muddat vaziyat haddan tashqari keskinlashdi, lekin men buni uddaladim va asosiysi shu... U meni yiqitdi, keyin men uni, so‘ngra yana ehtiyotsizlik qildim va u yana zarba berdi»;

  • O‘z o‘yinidan qoniqmaslik: Bokschi hali xatolar ustida ishlashi shartligini ta’kidladi: «O‘zimni 10 balldan 6 yoki 7 ballga baholardim. Ba’zi rejalarimiz o‘xshamadi, ayrimlarini esa o‘zim qila olmadim. Lekin muhimi g‘alaba qozondim. Tez orada mashg‘ulotlarga qaytib, yo‘limda davom etaman».

Bektemir Meliqo‘ziyevdan «qochish» rejasi va ringdagi xavf

Mazkur jang atrofidagi asosiy shov-shuv raqib tanlovi bilan bevosita bog‘liq edi:

  • Majburiy da’vogar chetda qoldi: Aslida Mungia o‘z chempionlik kamarini WBA yo‘nalishining rasmiy va majburiy da’vogari — o‘zbekistonlik charm qo‘lqop ustasi Bektemir Meliqo‘ziyevga qarshi himoya qilishi lozim edi;

  • «Yengilroq» raqib taktikasi: Biroq meksikalik bokschining jamoasi xavfli Meliqo‘ziyev bilan to‘qnashuvdan qochib, reytingda bor-yo‘g‘i 9-o‘rinda turgan, professional ringda endigina 14-jangini o‘tkazayotgan Nikita Zonni raqib sifatida tanlab, unga qarshi ixtiyoriy himoya jangi uchun ruxsat olgan edi;

  • 6-raunddagi sensatsiyaga bir qadam: Bu tanlov oson sayr bo‘lib chiqmadi. Birinchi bo‘limlarda chempionni shoshirib qo‘ygan Zon ayniqsa 6-raundda nokautga juda yaqin keldi. Jiddiy zarbalar qabul qilib, og‘ir ahvolga tushgan Mungiani rossiyalik charmqo‘lqop ustasi tajriba yetishmasligi oqibatida «yakunlab» qo‘ya olmadi;

  • Ikkinchi bo‘limdagi tajriba: Jangning ikkinchi yarmida jismoniy charchoqqa uchragan Zonning faolligi pasaydi va Mungia aniq hujumlar evaziga hisobda oldinga o‘tib, kamarini saqlab qoldi.

Endilikda WBA chempionlik kamari uchun majburiy himoya masalasi qayta kun tartibiga chiqishi va Bektemir Meliqo‘ziyev bilan bo‘ladigan to‘qnashuv muqarrar tus olishi kutilmoqda.

Xayme MungiaBektemir Meliqo‘ziyevNikita ZonWBA
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Meliqo‘ziyev kutib turadimi?: Mungiyaning Zon bilan kamar himoyasi jangi e’lon qilindiMeliqo‘ziyev kutib turadimi?: Mungiyaning Zon bilan kamar himoyasi jangi e’lon qilindi14 oktabr 13:47WBA Mungiya va Nikita Zon o‘rtasidagi chempionlik jangini tasdiqlamadiWBA Mungiya va Nikita Zon o‘rtasidagi chempionlik jangini tasdiqlamadi10 oktabr 07:00Sensatsion bayonot: Mungiya va Meliqo‘ziyev o‘rtasida jahon chempionligi jangi bo‘ladimi?Sensatsion bayonot: Mungiya va Meliqo‘ziyev o‘rtasida jahon chempionligi jangi bo‘ladimi?Bugun 07:30Alvares va Mungiya raqiblarini taslim etdi: Ar-Riyoddagi shov-shuvli janglar tafsilotiAlvares va Mungiya raqiblarini taslim etdi: Ar-Riyoddagi shov-shuvli janglar tafsilotiKecha 19:50Bektemir Meliqo‘ziyev jamoasi Mungiyaning kamar uchun jangiga nega ruxsat berganini aytdiBektemir Meliqo‘ziyev jamoasi Mungiyaning kamar uchun jangiga nega ruxsat berganini aytdiKecha 19:43Titul jangi oldidan sinov: Bektemir Meliqo‘ziyevning yangi jangi tafsilotlariTitul jangi oldidan sinov: Bektemir Meliqo‘ziyevning yangi jangi tafsilotlari31 oktabr 17:55
E'lonlarHamkorlik uchun
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi