Bektemirdan “qochgan” Xayme Mungia Nikita Zonga qarshi dramatik jang haqida ochiq gapirdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- WBA yo‘nalishi chempioni Xayme Mungia rossiyalik Nikita Zonga qarshi kechgan murakkab jangdan so‘ng o‘z chiqishini qoniqarsiz deb baholadi.
- Hakamlarning bir ovozdan chiqargan qarori bilan g‘alaba qozongan meksikalik bokschi o‘z harakatlariga 10 ballik tizimda atigi 6 yoki 7 ball qo‘ydi.
- Mungia jamoasi aslida majburiy da’vogar Bektemir Meliqo‘ziyev bilan to‘qnashuvdan qochib, nisbatan tajribasiz raqibni tanlagan edi.
WBA yo‘nalishi bo‘yicha ikkinchi o‘rta vazn toifasi jahon chempioni Xayme Mungia rossiyalik Nikita Zonga qarshi kechgan murakkab va kutilmagan dramalarga boy to‘qnashuvdan so‘ng o‘z chiqishiga xolis baho berdi.
Hakamlarning bir ovozdan chiqargan qarori bilan (116-112, 117-111, 117-111) kamarini saqlab qolgan meksikalik yulduz DAZN telekanaliga bergan intervyusida jangdagi harakatlarini o‘rtacha deb atab, o‘ziga 10 ballik tizimda bor-yo‘g‘i 6 yoki 7 ball qo‘yishini ochiq tan oldi.
«U meni yiqitdi, men uni yiqitdim»: Jang qanday kechdi?
Qog‘ozda oson ko‘ringan himoya jangi amalda chempion uchun haqiqiy sinovga aylandi:
«Oson bo‘lmadi»: Mungia raqibining qattiq qarshilik ko‘rsatganini yashirmadi: «Oson bo‘lmadi. Bir muddat vaziyat haddan tashqari keskinlashdi, lekin men buni uddaladim va asosiysi shu... U meni yiqitdi, keyin men uni, so‘ngra yana ehtiyotsizlik qildim va u yana zarba berdi»;
O‘z o‘yinidan qoniqmaslik: Bokschi hali xatolar ustida ishlashi shartligini ta’kidladi: «O‘zimni 10 balldan 6 yoki 7 ballga baholardim. Ba’zi rejalarimiz o‘xshamadi, ayrimlarini esa o‘zim qila olmadim. Lekin muhimi g‘alaba qozondim. Tez orada mashg‘ulotlarga qaytib, yo‘limda davom etaman».
Bektemir Meliqo‘ziyevdan «qochish» rejasi va ringdagi xavf
Mazkur jang atrofidagi asosiy shov-shuv raqib tanlovi bilan bevosita bog‘liq edi:
Majburiy da’vogar chetda qoldi: Aslida Mungia o‘z chempionlik kamarini WBA yo‘nalishining rasmiy va majburiy da’vogari — o‘zbekistonlik charm qo‘lqop ustasi Bektemir Meliqo‘ziyevga qarshi himoya qilishi lozim edi;
«Yengilroq» raqib taktikasi: Biroq meksikalik bokschining jamoasi xavfli Meliqo‘ziyev bilan to‘qnashuvdan qochib, reytingda bor-yo‘g‘i 9-o‘rinda turgan, professional ringda endigina 14-jangini o‘tkazayotgan Nikita Zonni raqib sifatida tanlab, unga qarshi ixtiyoriy himoya jangi uchun ruxsat olgan edi;
6-raunddagi sensatsiyaga bir qadam: Bu tanlov oson sayr bo‘lib chiqmadi. Birinchi bo‘limlarda chempionni shoshirib qo‘ygan Zon ayniqsa 6-raundda nokautga juda yaqin keldi. Jiddiy zarbalar qabul qilib, og‘ir ahvolga tushgan Mungiani rossiyalik charmqo‘lqop ustasi tajriba yetishmasligi oqibatida «yakunlab» qo‘ya olmadi;
Ikkinchi bo‘limdagi tajriba: Jangning ikkinchi yarmida jismoniy charchoqqa uchragan Zonning faolligi pasaydi va Mungia aniq hujumlar evaziga hisobda oldinga o‘tib, kamarini saqlab qoldi.
Endilikda WBA chempionlik kamari uchun majburiy himoya masalasi qayta kun tartibiga chiqishi va Bektemir Meliqo‘ziyev bilan bo‘ladigan to‘qnashuv muqarrar tus olishi kutilmoqda.
Izohlar 0
…