Aleksandr Usik va Devid Benavides o‘rtasidagi megajang qachon bo‘lishi ma’lum bo‘ldi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Aleksandr Usik 2027 yilda birinchi og‘ir vazn toifasiga qaytib, faoliyatini mutlaq chempion sifatida yakunlashni rejalashtirmoqda.
- Bokschi jamoasi direktori Sergey Lapinning so‘zlariga ko‘ra, ukrainalik yulduzning asosiy maqsadi WBA va WBO kamarlari egasi Devid Benavides bilan jang o‘tkazishdir.
- Ushbu strategiya bo‘sh turgan chempionlik kamari uchun jang va keyinchalik Benavidesga qarshi birlashtiruvchi bahsni o‘z ichiga oladi.
Superog‘ir vazn toifasida sobiq mutlaq jahon chempioni Aleksandr Usik professional boksdagi faoliyatini yakunlash bo‘yicha shov-shuvli va kutilmagan rejasini ochiqladi. Usik jamoasi direktori Sergey Lapinning ma’lum qilishicha, ukrainalik yulduz 2027 yilda o‘zining qadrdon vazn toifasi — birinchi og‘ir vaznga (kruzerveyt, 90,7 kg gacha) qaytib, yana mutlaq chempion maqomida ring bilan xayrlashishni ko‘zlamoqda.
talkSPORT portaliga bergan eksklyuziv intervyusida Lapin Usikning so‘nggi katta maqsadi ushbu vaznda WBA va WBO kamarlariga egalik qilayotgan amerikalik nomdor charm qo‘lqop ustasi Devid Benavidesga qarshi jang o‘tkazish ekanini bildirdi.
«Ikkita qadamlik reja»: Usik yana mutlaq bo‘lmoqchi
Lapinning ta’kidlashicha, bu tarixiy rejani amalga oshirish uchun jamoa aniq va puxta ishlab chiqilgan ikki bosqichli strategiyaga tayanadi:
1-qadam — Vakant kamar uchun jang: Dastlab birinchi og‘ir vazn toifasidagi bo‘sh turgan jahon chempionlik kamari uchun reyting jangi tashkil etiladi;
2-qadam — Benavides bilan birlashtiruvchi bahs: Ikkinchi jangda esa divizionning boshqa barcha kamarlarini o‘ziniki qilgan Devid Benavidesga qarshi to‘qnashib, ushbu vaznda ikkinchi bor mutlaq jahon chempioni maqomiga erishish rejalashtirilgan;
Faoliyatning so‘nggi nuqtasi: «2027 yilni uning faoliyatidagi so‘nggi bob sifatida ko‘ryapmiz. U ilk bor barcha chempionlik kamarlarini qo‘lga kiritgan vazn toifasida, ya’ni cho‘qqida faoliyatini yakunlashni xohlaydi», — dedi Usikning vakili.
«Birinchi og‘ir vazn — uning haqiqiy uyi»
Jamoa direktori Usikning superog‘ir vaznga o‘tishi va u yerdagi hukmronligi faqatgina yangi sinovlarni sevishi bilan bog‘liq bo‘lganini eslatib o‘tdi:
Tabiiy vazn emas edi: «Usik hech qachon tabiatan superog‘ir vaznli bokschi bo‘lmagan. Birinchi og‘ir vazn — uning haqiqiy uyi hisoblanadi»;
Tartib o‘rnatish uchun qaytish: «U murakkab sinovlarni yaxshi ko‘rgani uchun yuqori vaznga ko‘tarildi, superog‘ir vaznni o‘z hukmi ostiga oldi va endilikda tartibni qayta tiklash uchun o‘z uyiga qaytmoqda», deya fikrini yakunladi Sergey Lapin.
Agar ushbu reja amalga oshsa, Usik boks tarixida ikki xil vaznda ikki martadan mutlaq jahon chempionligiga erishgan yagona afsona sifatida o‘z nomini tarixga abadiy muhrlashi mumkin.
Izohlar 0
…