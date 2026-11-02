Aleksandr Usik va Devid Benavides o‘rtasidagi megajang qachon bo‘lishi ma’lum bo‘ldi

·50·Sport
Aleksandr Usik va Devid Benavides o‘rtasidagi megajang qachon bo‘lishi ma’lum bo‘ldi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Aleksandr Usik 2027 yilda birinchi og‘ir vazn toifasiga qaytib, faoliyatini mutlaq chempion sifatida yakunlashni rejalashtirmoqda.
  • Bokschi jamoasi direktori Sergey Lapinning so‘zlariga ko‘ra, ukrainalik yulduzning asosiy maqsadi WBA va WBO kamarlari egasi Devid Benavides bilan jang o‘tkazishdir.
  • Ushbu strategiya bo‘sh turgan chempionlik kamari uchun jang va keyinchalik Benavidesga qarshi birlashtiruvchi bahsni o‘z ichiga oladi.

Superog‘ir vazn toifasida sobiq mutlaq jahon chempioni Aleksandr Usik professional boksdagi faoliyatini yakunlash bo‘yicha shov-shuvli va kutilmagan rejasini ochiqladi. Usik jamoasi direktori Sergey Lapinning ma’lum qilishicha, ukrainalik yulduz 2027 yilda o‘zining qadrdon vazn toifasi — birinchi og‘ir vaznga (kruzerveyt, 90,7 kg gacha) qaytib, yana mutlaq chempion maqomida ring bilan xayrlashishni ko‘zlamoqda.

talkSPORT portaliga bergan eksklyuziv intervyusida Lapin Usikning so‘nggi katta maqsadi ushbu vaznda WBA va WBO kamarlariga egalik qilayotgan amerikalik nomdor charm qo‘lqop ustasi Devid Benavidesga qarshi jang o‘tkazish ekanini bildirdi.

«Ikkita qadamlik reja»: Usik yana mutlaq bo‘lmoqchi

Lapinning ta’kidlashicha, bu tarixiy rejani amalga oshirish uchun jamoa aniq va puxta ishlab chiqilgan ikki bosqichli strategiyaga tayanadi:

  • 1-qadam — Vakant kamar uchun jang: Dastlab birinchi og‘ir vazn toifasidagi bo‘sh turgan jahon chempionlik kamari uchun reyting jangi tashkil etiladi;

  • 2-qadam — Benavides bilan birlashtiruvchi bahs: Ikkinchi jangda esa divizionning boshqa barcha kamarlarini o‘ziniki qilgan Devid Benavidesga qarshi to‘qnashib, ushbu vaznda ikkinchi bor mutlaq jahon chempioni maqomiga erishish rejalashtirilgan;

  • Faoliyatning so‘nggi nuqtasi: «2027 yilni uning faoliyatidagi so‘nggi bob sifatida ko‘ryapmiz. U ilk bor barcha chempionlik kamarlarini qo‘lga kiritgan vazn toifasida, ya’ni cho‘qqida faoliyatini yakunlashni xohlaydi», — dedi Usikning vakili.

«Birinchi og‘ir vazn — uning haqiqiy uyi»

Jamoa direktori Usikning superog‘ir vaznga o‘tishi va u yerdagi hukmronligi faqatgina yangi sinovlarni sevishi bilan bog‘liq bo‘lganini eslatib o‘tdi:

  • Tabiiy vazn emas edi: «Usik hech qachon tabiatan superog‘ir vaznli bokschi bo‘lmagan. Birinchi og‘ir vazn — uning haqiqiy uyi hisoblanadi»;

  • Tartib o‘rnatish uchun qaytish: «U murakkab sinovlarni yaxshi ko‘rgani uchun yuqori vaznga ko‘tarildi, superog‘ir vaznni o‘z hukmi ostiga oldi va endilikda tartibni qayta tiklash uchun o‘z uyiga qaytmoqda», deya fikrini yakunladi Sergey Lapin.

Agar ushbu reja amalga oshsa, Usik boks tarixida ikki xil vaznda ikki martadan mutlaq jahon chempionligiga erishgan yagona afsona sifatida o‘z nomini tarixga abadiy muhrlashi mumkin.

Aleksandr UsikDevid BenavidesSergey LapinProfessional boks
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Noel Mikaelyan kutilmagan tanlov qildi: endi raqibi OpetayaNoel Mikaelyan kutilmagan tanlov qildi: endi raqibi Opetaya6 avgust 08:15Tayson Fyuri Aleksandr Usik bilan uchinchi jang sanasini bitta shart bilan aytdiTayson Fyuri Aleksandr Usik bilan uchinchi jang sanasini bitta shart bilan aytdi6 oktabr 22:54Usikdan Fyuriga javob: «Men sening orqangdan kelyapman, og‘ayni»Usikdan Fyuriga javob: «Men sening orqangdan kelyapman, og‘ayni»10 sentabr 07:12Fyurining navbatdagi nayrangi ish bermadi: Usikning jamoasi taklifni keskin rad etdi!Fyurining navbatdagi nayrangi ish bermadi: Usikning jamoasi taklifni keskin rad etdi!9 sentabr 09:03Aleksandr Usik Muhammad Ali bilan ehtimoliy tarixiy jang tafsilotini ochiqladiAleksandr Usik Muhammad Ali bilan ehtimoliy tarixiy jang tafsilotini ochiqladi20 avgust 22:47Aleksandr Usik zamonamizning eng kuchli 5 nafar bokschisini e’lon qildi!Aleksandr Usik zamonamizning eng kuchli 5 nafar bokschisini e’lon qildi!23 avgust 18:51
E'lonlarHamkorlik uchun
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi