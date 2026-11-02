“Paxtakor” o‘z maydonida “An-Nasr”ga 2:6 hisobida imkoniyatni boy berdi

·100·Sport
“Paxtakor” o‘z maydonida “An-Nasr”ga 2:6 hisobida imkoniyatni boy berdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • OFK Elit Osiyo Chempionlar ligasining 4-turida Toshkentning «Paxtakor» klubi o‘z maydonida Saudiya Arabistonining «An-Nasr» jamoasiga 2:6 hisobida mag‘lub bo‘ldi.
  • Mehmonlar safida Joau Feliks dubl qayd etgan bo‘lsa, Al-Hamdan, Al-Amri, G‘arib va Anjelo bittadan gol urib, yirik g‘alabani ta'minladi.
  • «Paxtakor» safida esa Flamarion va Dostonbek Hamdamov raqib darvozasini ishg‘ol qildi.
  • Krishtianu Ronaldu ushbu bahsda maydonga tushmadi.

OFK Elit Osiyo Chempionlar ligasining 4-turidan o‘rin olgan markaziy bellashuvda Toshkentning «Paxtakor» klubi o‘z maydonida Saudiya Arabistonining «An-Nasr» jamoasini qabul qildi. Haqiqiy gollar festivaliga aylanib ketgan shiddatli to‘qnashuvda riyodliklar 6:2 hisobida yirik g‘alabani rasmiylashtirdi.

Garchi mehmonlar safida jamoa sardori Krishtianu Ronaldu maydonga tushmagan bo‘lsa-da, riyodliklar hujum chizig‘i Toshkentda muxlislarga haqiqiy hujumkor futbol namoyishini ko‘rsatib berdi.

O‘yin xronikasi: Joau Feliksdan dubl va 8 ta gol dramasi

Uchrashuv dastlabki daqiqalardan boshlab ochiq va shiddatli kurashlar ostida kechdi:

  • «An-Nasr»ning tezkor bosimi (15, 17, 32-daqiqalar): O‘yinning 15-daqiqasida Al-Hamdan hisobni ochgan bo‘lsa, oradan atigi ikki daqiqa o‘tib yulduz hujumchi Joau Feliks ikkinchi to‘pni kiritdi. 32-daqiqada portugaliyalik yulduz o‘z hisobiga dubl yozdirib qo‘ydi — 0:3;

  • Flamarionning javobi (36-daqiqa): O‘z muxlislari qarshisida harakat qilgan «sherlar» taslim bo‘lmadi va 36-daqiqada legioner Flamarionning mahorati evaziga hisobdagi farqni qisqartirdi — 1:3;

  • Ikkinchi bo‘limdagi keskin hujumlar: Tanaffusdan so‘ng mehmonlar yana bosimni oshirdi. 53-daqiqada Al-Amri, 62-daqiqada esa zaxiradan maydonga tushgan G‘arib hisobni 1:5 ko‘rinishiga olib keldi;

  • Hamdamov va Anjeloning nuqtasi: 75-daqiqada zaxiradan tushgan Dostonbek Hamdamov toshkentliklarning ikkinchi goliga mualliflik qildi (2:5). Biroq 79-daqiqada «An-Nasr» vingeri Anjelo bahsdagi so‘nggi golni urib, yakuniy 2:6 hisobini o‘rnatdi.

Rasmiy o‘yin qaydnomasi

  • OFK Elit OCHL. 4-tur

  • «Paxtakor» (O‘zbekiston) — «An-Nasr» (Saudiya Arabistoni) 2:6

  • Toshkent, «Paxtakor» stadioni

  • Gollar: Flamarion 36, Dostonbek Hamdamov 75 — Al-Hamdan 15, Feliks 17, 32, Al-Amri 53, G‘arib 62, Anjelo 79.

Tarkiblar:

  • «Paxtakor»: Vladimir Nazarov, Muhammadbobur Karimov, Muhammadrasul Abdumajidov, Zaid Tahsin, Sherzod Nasrullayev, Abdurauf Bo‘riyev (Oybek Bozorov, 71), Akmal Mozgovoy, Sardor Sobirxo‘jayev, Flamarion, Bashar Resan (Dostonbek Hamdamov, 60), Stefen Chinedu (Ayman Husayn, 71).

  • «An-Nasr»: Bento, Bushal, Al-Amri, Martines, Aman, Ayman (G‘arib, 46), Koshta, Angelo, Sadio Mane (Aljani, 76), Joau Feliks (Haybari, 67), Al-Hamdan.

PaxtakorAn-NasrOFK Elit Osiyo Chempionlar ligasi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Toshkentda futbol oqshomi: “Paxtakor” – “An-Nasr” to‘qnashuvi uchun tarkiblar e’lon qilindiToshkentda futbol oqshomi: “Paxtakor” – “An-Nasr” to‘qnashuvi uchun tarkiblar e’lon qilindiBugun 18:31Emilian Karas «Al Qodisiya» bilan o‘yin taqdirini o‘zgartirgan taktik qaror haqida gapirdiEmilian Karas «Al Qodisiya» bilan o‘yin taqdirini o‘zgartirgan taktik qaror haqida gapirdi13 oktabr 10:32«Paxtakor» Saudiya yulduzlariga qarshi qanday tarkib bilan maydonga tushadi?«Paxtakor» Saudiya yulduzlariga qarshi qanday tarkib bilan maydonga tushadi?12 oktabr 18:20“Paxtakor” va “Neftchi”ning bugungi bahslari qachon va qaysi kanalda namoyish etiladi?“Paxtakor” va “Neftchi”ning bugungi bahslari qachon va qaysi kanalda namoyish etiladi?12 oktabr 11:21“Neftchi” “Traktor”ga qarshi bahs uchun asosiy tarkibni e’lon qildi“Neftchi” “Traktor”ga qarshi bahs uchun asosiy tarkibni e’lon qildiBugun 20:32Islom Ismoilov “Al-Ittihod”dan uchralgan alamli mag‘lubiyat sabablarini ochiqladiIslom Ismoilov “Al-Ittihod”dan uchralgan alamli mag‘lubiyat sabablarini ochiqladi27 oktabr 08:16
E'lonlarHamkorlik uchun
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi