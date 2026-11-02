“Paxtakor” o‘z maydonida “An-Nasr”ga 2:6 hisobida imkoniyatni boy berdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- OFK Elit Osiyo Chempionlar ligasining 4-turida Toshkentning «Paxtakor» klubi o‘z maydonida Saudiya Arabistonining «An-Nasr» jamoasiga 2:6 hisobida mag‘lub bo‘ldi.
- Mehmonlar safida Joau Feliks dubl qayd etgan bo‘lsa, Al-Hamdan, Al-Amri, G‘arib va Anjelo bittadan gol urib, yirik g‘alabani ta'minladi.
- «Paxtakor» safida esa Flamarion va Dostonbek Hamdamov raqib darvozasini ishg‘ol qildi.
- Krishtianu Ronaldu ushbu bahsda maydonga tushmadi.
OFK Elit Osiyo Chempionlar ligasining 4-turidan o‘rin olgan markaziy bellashuvda Toshkentning «Paxtakor» klubi o‘z maydonida Saudiya Arabistonining «An-Nasr» jamoasini qabul qildi. Haqiqiy gollar festivaliga aylanib ketgan shiddatli to‘qnashuvda riyodliklar 6:2 hisobida yirik g‘alabani rasmiylashtirdi.
Garchi mehmonlar safida jamoa sardori Krishtianu Ronaldu maydonga tushmagan bo‘lsa-da, riyodliklar hujum chizig‘i Toshkentda muxlislarga haqiqiy hujumkor futbol namoyishini ko‘rsatib berdi.
O‘yin xronikasi: Joau Feliksdan dubl va 8 ta gol dramasi
Uchrashuv dastlabki daqiqalardan boshlab ochiq va shiddatli kurashlar ostida kechdi:
«An-Nasr»ning tezkor bosimi (15, 17, 32-daqiqalar): O‘yinning 15-daqiqasida Al-Hamdan hisobni ochgan bo‘lsa, oradan atigi ikki daqiqa o‘tib yulduz hujumchi Joau Feliks ikkinchi to‘pni kiritdi. 32-daqiqada portugaliyalik yulduz o‘z hisobiga dubl yozdirib qo‘ydi — 0:3;
Flamarionning javobi (36-daqiqa): O‘z muxlislari qarshisida harakat qilgan «sherlar» taslim bo‘lmadi va 36-daqiqada legioner Flamarionning mahorati evaziga hisobdagi farqni qisqartirdi — 1:3;
Ikkinchi bo‘limdagi keskin hujumlar: Tanaffusdan so‘ng mehmonlar yana bosimni oshirdi. 53-daqiqada Al-Amri, 62-daqiqada esa zaxiradan maydonga tushgan G‘arib hisobni 1:5 ko‘rinishiga olib keldi;
Hamdamov va Anjeloning nuqtasi: 75-daqiqada zaxiradan tushgan Dostonbek Hamdamov toshkentliklarning ikkinchi goliga mualliflik qildi (2:5). Biroq 79-daqiqada «An-Nasr» vingeri Anjelo bahsdagi so‘nggi golni urib, yakuniy 2:6 hisobini o‘rnatdi.
Rasmiy o‘yin qaydnomasi
OFK Elit OCHL. 4-tur
«Paxtakor» (O‘zbekiston) — «An-Nasr» (Saudiya Arabistoni) 2:6
Toshkent, «Paxtakor» stadioni
Gollar: Flamarion 36, Dostonbek Hamdamov 75 — Al-Hamdan 15, Feliks 17, 32, Al-Amri 53, G‘arib 62, Anjelo 79.
Tarkiblar:
«Paxtakor»: Vladimir Nazarov, Muhammadbobur Karimov, Muhammadrasul Abdumajidov, Zaid Tahsin, Sherzod Nasrullayev, Abdurauf Bo‘riyev (Oybek Bozorov, 71), Akmal Mozgovoy, Sardor Sobirxo‘jayev, Flamarion, Bashar Resan (Dostonbek Hamdamov, 60), Stefen Chinedu (Ayman Husayn, 71).
«An-Nasr»: Bento, Bushal, Al-Amri, Martines, Aman, Ayman (G‘arib, 46), Koshta, Angelo, Sadio Mane (Aljani, 76), Joau Feliks (Haybari, 67), Al-Hamdan.
Izohlar 0
…