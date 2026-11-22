Igor Sergeyev «Persepolis» safida het-trik qayd etdi, klub esa 7:0 hisobida zafar quchdi
O‘zbekiston milliy jamoasi hujumchisi Igor Sergeyev Eronning «Persepolis» klubi safida o‘tkazilgan o‘rtoqlik uchrashuvida het-trik qayd etdi.
Mazkur bellashuvda «Persepolis» «Kia» jamoasini 7:0 hisobida yirik mag‘lubiyatga uchratdi. Sergeyevning uchta aniq zarbasidan tashqari Muhammadrizo Mirshafiyon, Amirhusayn Mahmudiy, Muhammadhusayn Sodiqiy va Yosin Salmoniy ham raqib darvozasini ishg‘ol qilib, yakuniy yirik natijaga hissa qo‘shdi.
Mashg‘ulotlar va klubga oid ma’lumotlar
Eron chempionatining 13-turi doirasida «Paykon»ga qarshi kechgan va 3:0 hisobidagi g‘alaba bilan yakunlangan bahsda asosiy tarkibda maydonga tushgan futbolchilar ushbu o‘rtoqlik o‘yini oldidan tiklanish mashg‘ulotlarini o‘tkazdi.
Ko‘rsatkich / Ma’lumot
Tafsilotlar
Uchrashuv va natija
«Persepolis» — «Kia» 7:0 (o‘rtoqlik bahsi)
Het-trik muallifi
Igor Sergeyev (O‘zbekiston milliy jamoasi hujumchisi)
Boshqa gol mualliflari
Muhammadrizo Mirshafiyon, Amirhusayn Mahmudiy, Muhammadhusayn Sodiqiy, Yosin Salmoniy
Chempionatdagi so‘nggi o‘yin
Eron chempionati 13-tur: «Paykon» ustidan 3:0 hisobida g‘alaba
«Kia» klubi egasi
Mahdi Mahdavikiya (Eron terma jamoasi va «Hamburg» sobiq futbolchisi)
Ma’lumot uchun, «Kia» klubi Eron milliy jamoasi hamda Germaniyaning «Hamburg» klubi sobiq futbolchisi Mahdi Mahdavikiyaga tegishli hisoblanadi.
Sizningcha, o‘rtoqlik bahsidagi het-trik Igor Sergeyevga Eron chempionati va kubok uchrashuvlaridagi keyingi bahslarda yanada yuqori sport formasiga kirishga yordam beradimi? Fikrlaringizni izohlarda qoldiring!
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…