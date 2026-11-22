Holand «Siti»ning ketma-ket g‘alabasiz o‘yinlaridan keyin muxlislarga murojaat qildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- «Manchester Siti»
- Angliya Premer-ligasidagi «Fulhem» bilan 1:1 hisobidagi durangdan so‘ng g‘alabasiz seriyasini ketma-ket to‘rtta o‘yinga yetkazdi.
- Jamoa hujumchisi Erling Holand ijtimoiy tarmoq orqali muxlislarga murojaat qilib, jamoaning natijasidan norozi ekanini bildirdi va e’tiborni oldindagi muhim o‘yinlarga qaratish kerakligini ta’kidladi.
«Manchester Siti»ning Angliya Premer-ligasidagi muvaffaqiyatsiz seriyasi davom etmoqda. «Fulhem» bilan 1:1 hisobidagi durangdan keyin jamoa hujumchisi Erling Holand ijtimoiy tarmoqda muxlislarga murojaat qilib, klub oldida muhim hafta turganini ta’kidladi.
«Manchester Siti» Angliya chempionatining 11-turida «Fulhem» bilan bahsda ham g‘alaba qozona olmadi. Mazkur durang Manchester klubining Premer-ligadagi g‘alabasiz seriyasini ketma-ket to‘rtta o‘yinga yetkazdi.
«Fulhem»ga qarshi uchrashuvdan avval «shaharliklar» chempionatda ketma-ket uchta mag‘lubiyatga uchragan edi. Shu sababli navbatdagi bahsda ochko yo‘qotilishi jamoa uchun yana bir jiddiy zarba bo‘ldi.
Holand muxlislarga nima dedi?
«Fulhem» bilan uchrashuvdan keyin Erling Holand X ijtimoiy tarmog‘idagi sahifasida jamoaning natijasidan norozi ekanini yashirmadi. Norvegiyalik hujumchi muxlislarning qo‘llab-quvvatlashi uchun minnatdorlik bildirib, e’tiborni oldindagi muhim o‘yinlarga qaratdi.
«Kecha yetarlicha yaxshi o‘ynay olmadik. Endi muhim haftaga e’tibor qaratish vaqti keldi. Bizni qo‘llab-quvvatlashda davom etayotganingiz uchun rahmat», — deb yozdi Holand.
Holandning murojaati jamoa hozirgi vaziyatdan chiqish va keyingi uchrashuvlarga tayyorgarlik ko‘rishga harakat qilayotganini anglatadi. «Manchester Siti» uchun chempionatdagi ochkolar yo‘qotilishi fonida navbatdagi bahslar alohida ahamiyat kasb etadi.
«Manchester Siti»ni «Arsenal»ga qarshi muhim bahs kutmoqda
Premer-liganing 11-turidan keyin «Manchester Siti» 22 ochko bilan turnir jadvalida 3-o‘rinda bormoqda. Jamoa peshqadamlar safidagi mavqeini mustahkamlash uchun keyingi uchrashuvlarda g‘alabaga qaytishi kerak.
«Shaharliklar» 12-turda 29 noyabr kuni «Arsenal» bilan maydonga tushadi. Ushbu to‘qnashuv chempionlik uchun kurash nuqtayi nazaridan ham muhim bo‘lishi mumkin.
Holand va uning jamoadoshlari uchun endi asosiy vazifa — g‘alabasiz seriyani to‘xtatish, muxlislar ishonchini tiklash va navbatdagi muhim bahsda ijobiy natija qayd etish.
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…