Flik hakamlardan norozi: «Bu hakam bilan bog‘liq muammolarimiz doim takrorlanadi»
«Barselona» bosh murabbiyi Hansi Flik «Vilyarreal» ustidan qiyin kechgan g‘alabadan (3:2) keyin jamoasining kambeki, ikkinchi bo‘limdagi o‘yini va hakamlik bilan bog‘liq vaziyatlar haqida gapirdi. Nemis mutaxassisi natijadan mamnun bo‘lsa-da, zaxira o‘rindig‘i atrofida yuz bergan holatlardan noroziligini yashirmadi.
Ispaniya chempionatining 13-turida «Barselona» ikki gol farqi bilan ortda borayotganiga qaramay, «Vilyarreal»ni 3:2 hisobida mag‘lub etdi. Uchrashuvdan keyin matbuot anjumanida ishtirok etgan Hansi Flik jamoasining irodali g‘alabasini alohida e’tirof etdi. Biroq murabbiyning e’tiborini tortgan yagona masala o‘yin natijasi emasdi.
«G‘alabaga munosib edik»: Flik kambekni baholadi
Flik jamoasining raqib hisobda oldinga chiqib olganidan keyin ham taslim bo‘lmaganini ijobiy baholadi. Uning fikricha, «Barselona» birinchi bo‘limdayoq gol urish uchun imkoniyatlarga ega bo‘lgan, ammo ikkinchi taymda jamoaviy harakatlarini yaxshilab, ustunlikni o‘z tomoniga og‘dirgan.
«G‘alabadan juda xursandman. Ayniqsa, raqib hisobda oldinga chiqib olganidan keyin g‘alaba qozonganimiz quvonarli. Birinchi golni o‘zimizning aniq xatomiz tufayli o‘tkazib yubordik. Birinchi bo‘limdayoq gol urish uchun imkoniyatlarimiz bo‘lgandi.
Ikkinchi taymda esa ancha yaxshiroq o‘ynadik va jamoaviy harakatlarimizni tartibga soldik. O‘ylaymanki, bu g‘alabaga munosib edik», — dedi Flik.
Eslatib o‘tamiz, «Vilyarreal» dastlabki bo‘limda hisobni ochgan, ikkinchi taymda esa ustunlikni ikki golga yetkazgandi. Ammo «Barselona» qisqa vaqt ichida uchta gol urib, uchrashuvda g‘alaba qozondi.
Flik hakamlar bilan bog‘liq vaziyatdan norozi
Matbuot anjumanida murabbiy hakamlikka oid savollarga ham to‘xtaldi. Flik ayniqsa, «Barselona» zaxira o‘rindig‘i atrofidagi vaziyat va Ferminning maydondan chetlatilishi bilan bog‘liq holatni tushunmaganini aytdi.
«Ferminning nima sababdan maydondan chetlatilganini tushunmadim. Bu haqda hakamlardan ham so‘radim va aynan shuning uchun sariq kartochka oldim.
Bir narsani aniq bilaman: to‘rtinchi hakam butun o‘yin davomida bizning zaxira o‘rindig‘imiz tomon qarab turdi. Men maydonda hakamlarga yordam berishga harakat qilaman. Nima sodir bo‘lganini va unga nima deyishganini bilmayman. Bu haqda ko‘proq ma’lumotga ega bo‘lishim kerak», — deya murabbiyning so‘zlarini keltiradi Marca nashri.
«Bu muammolarimiz doim takrorlanadi»
Flik hakamlarning umumiy ishiga nisbatan e’tirozi yo‘qligini bildirgan bo‘lsa-da, muayyan hakam bilan bog‘liq muammolar takrorlanayotganini ta’kidladi.
«Umuman olganda, hakamlarning ishidan mamnunman. Ammo bu hakam bilan bog‘liq muammolarimiz doim takrorlanadi — hammasi yana o‘sha-o‘sha. Agar vaziyat shunday davom etsa, bizda faqat yaxshiroq o‘ynab, g‘alaba qozonishdan boshqa chora qolmaydi. Ikkinchi bo‘limda aynan shunday qildik», — dedi «Barselona» ustozi.
Shunday qilib, Flik «Vilyarreal» ustidan qozonilgan g‘alabadan mamnunligini bildirish bilan birga, hakamlikka oid e’tirozlarini ham ochiq aytdi. Uning fikricha, jamoa bahsli vaziyatlarga qaramay, maydonda o‘z o‘yinini kuchaytirishi va natija uchun kurashishda davom etishi kerak.
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…