Bitcoin narxi 72 000 dollardan pastga tushdi: MicroStrategy sotuvni boshladi

·58·Iqtisodiyot
Bitcoin narxi 72 000 dollardan pastga tushdi: MicroStrategy sotuvni boshladi

Kriptovalyuta bozori soʻnggi toʻrt yil ichida ilk bor yirik oʻzgarishga guvoh boʻldi. Bitcoin narxi 72 000 dollar darajasidan pastga tushib, investorlar oʻrtasida ehtiyotkorlik kayfiyatini uygʻotdi. Bu pasayish MicroStrategy kompaniyasining uzoq tanaffusdan soʻng oʻz aktivlarini sotishga qaror qilgani bilan bogʻliq. Bu haqda Coindesk.com xabar beradi.

MicroStrategy kompaniyasi soʻnggi toʻrt yil ichida birinchi marta oʻzining Bitcoin zaxiralaridan bir qismini sotuvga chiqardi. Ushbu kutilmagan qadam bozor ishtirokchilari uchun kutilmagan yangilik boʻldi, chunki kompaniya shu vaqtgacha faqat kripto-aktivlarni sotib olish va uzoq muddatli saqlash strategiyasini qoʻllab kelayotgan edi.

Tahlilchilarning fikriga koʻra, Bitcoin narxining pasayishi nafaqat MicroStrategy harakatlari, balki umumiy bozor dinamikasi bilan ham bogʻliq. Hozirda investorlar Fed tomonidan kutilayotgan iqtisodiy qarorlar va inflyatsiya koʻrsatkichlarini diqqat bilan kuzatib bormoqda, bu esa kripto va fond birjalaridagi oʻzgaruvchanlikni oshirmoqda.

Shunga qaramay, koʻplab ekspertlar Bitcoin uchun uzoq muddatli prognozlar ijobiy ekanligini taʼkidlamoqda. Garchi qisqa muddatli narx tushishi kuzatilayotgan boʻlsa-da, blokcheyn texnologiyasiga boʻlgan qiziqish va institutsional investitsiyalar oqimi davom etmoqda. Kelgusi haftalarda bozorning ushbu yangi narx darajasiga qanday moslashishi hal qiluvchi ahamiyatga ega boʻladi.

BitcoinMicroStrategyKriptovalyutaBirjaInvestitsiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Laylo
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Buyuk Britaniya regulyatori Angliya Premer-ligasi klublarini ogohlantirdiBugun, 14:14CoinDesk 20 indeksi pasaydi: Bitcoin Cash narxi 10,7 foizga tushib ketdiBugun, 13:19Bitcoin fevral oyidagi eng past koʻrsatkichni uchinchi bor sinovdan oʻtkazmoqdaBugun, 12:36Bitcoin indikatorlari tiklanishdan darak bermoqda: Ekspertlar ehtiyotkorBugun, 11:17Bitcoin narxi 65 000 dollargacha tushib ketdi: 1,8 milliard dollarlik likvidatsiyaBugun, 11:14Bitcoin narxi 67 ming dollardan pastga tushdi: bozorda qoʻrquv kuchaymoqdaBugun, 11:11
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Iqtisodiyot yangiliklar

21 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
14 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
Go‘sht narxi pasayishiga chorvachilikda yangi umid paydo bo‘ldi...
25 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
12 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
O‘zbekistonda dollar kursi ko‘tarildi
13 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
12 may kuni dollar kursi oshishi prognoz qilinmoqda