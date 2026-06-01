Bitcoin narxi 72 000 dollardan pastga tushdi: MicroStrategy sotuvni boshladi
Kriptovalyuta bozori soʻnggi toʻrt yil ichida ilk bor yirik oʻzgarishga guvoh boʻldi. Bitcoin narxi 72 000 dollar darajasidan pastga tushib, investorlar oʻrtasida ehtiyotkorlik kayfiyatini uygʻotdi. Bu pasayish MicroStrategy kompaniyasining uzoq tanaffusdan soʻng oʻz aktivlarini sotishga qaror qilgani bilan bogʻliq. Bu haqda Coindesk.com xabar beradi.
MicroStrategy kompaniyasi soʻnggi toʻrt yil ichida birinchi marta oʻzining Bitcoin zaxiralaridan bir qismini sotuvga chiqardi. Ushbu kutilmagan qadam bozor ishtirokchilari uchun kutilmagan yangilik boʻldi, chunki kompaniya shu vaqtgacha faqat kripto-aktivlarni sotib olish va uzoq muddatli saqlash strategiyasini qoʻllab kelayotgan edi.
Tahlilchilarning fikriga koʻra, Bitcoin narxining pasayishi nafaqat MicroStrategy harakatlari, balki umumiy bozor dinamikasi bilan ham bogʻliq. Hozirda investorlar Fed tomonidan kutilayotgan iqtisodiy qarorlar va inflyatsiya koʻrsatkichlarini diqqat bilan kuzatib bormoqda, bu esa kripto va fond birjalaridagi oʻzgaruvchanlikni oshirmoqda.
Shunga qaramay, koʻplab ekspertlar Bitcoin uchun uzoq muddatli prognozlar ijobiy ekanligini taʼkidlamoqda. Garchi qisqa muddatli narx tushishi kuzatilayotgan boʻlsa-da, blokcheyn texnologiyasiga boʻlgan qiziqish va institutsional investitsiyalar oqimi davom etmoqda. Kelgusi haftalarda bozorning ushbu yangi narx darajasiga qanday moslashishi hal qiluvchi ahamiyatga ega boʻladi.
…