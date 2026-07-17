Iroqda neft vaziri o‘rinbosarining uyidan 200 ming dollar va 4 kg tilla chiqdi

·1·Dunyo
Iroqda neft vaziri o‘rinbosarining uyidan 200 ming dollar va 4 kg tilla chiqdi

Iroqda davom etayotgan yirik aksilkorrupsiya ishi doirasida neft vaziri o‘rinbosari Adnan al-Jamiliyning uyida tintuv o‘tkazildi. Tintuv vaqtida naqd pul, tilla va boshqa qimmatbaho buyumlar topilgan.

Ma’lum qilinishicha, xonadondan 25 million Iroq dinori, 200 ming AQSH dollari, 4 kilogramm tilla va turli taqinchoqlar musodara qilingan.

Tergov versiyasiga ko‘ra, al-Jamiliy davlat mablag‘larini juda katta miqdorda o‘zlashtirish sxemasini tashkil etgan bo‘lishi mumkin. U bir nechta yuqori lavozimli shaxslar manfaati uchun vositachilik qilganlikda ham ayblanmoqda.

Bu ish bo‘yicha avval ham katta miqdorda boylik musodara qilingan. Tergov davomida al-Jamiliy va uning sheriklari uylaridan 107 million dollar va 375 kilogramm oltin olingani aytilgan.

Hozirda mazkur korrupsiya ishi bo‘yicha surishtiruv va tergov harakatlari davom etmoqda.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Nyu-Yorkda tirannozavr skeleti rekord narxga sotildiNyu-Yorkda tirannozavr skeleti rekord narxga sotildiBugun, 16:25Tramp xorijlik trak haydovchilari bo‘yicha keskin qarorini e’lon qildiTramp xorijlik trak haydovchilari bo‘yicha keskin qarorini e’lon qildiBugun, 14:44AQSHda qo‘lga olingan o‘zbekistonlik trak haydovchisi ozodlikka chiqdiAQSHda qo‘lga olingan o‘zbekistonlik trak haydovchisi ozodlikka chiqdiBugun, 14:37Nyu-Yorkni tutun qopladi: JCH finali o‘tkaziladimi?Nyu-Yorkni tutun qopladi: JCH finali o‘tkaziladimi?Bugun, 14:31Olimlar Yerga o‘xshash sayyorada hayot uchun muhim izni topdiOlimlar Yerga o‘xshash sayyorada hayot uchun muhim izni topdiBugun, 14:17Rossiyada benzin navbatida ikki kishi vafot etdiRossiyada benzin navbatida ikki kishi vafot etdiBugun, 13:26
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi
Niderlandiyada ilk bor kichik bolaga hayotni tugatish amaliyoti qo‘llanildi
Niderlandiyada ilk bor kichik bolaga hayotni tugatish amaliyoti qo‘llanildi