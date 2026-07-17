Qirg‘izistonda yirik blekaut: bir nechta hudud elektrsiz qoldi

·0·Dunyo
Qirg‘izistonda yirik blekaut: bir nechta hudud elektrsiz qoldi

Bugun, 17 iyul kuni Qirg‘izistonning bir qator hududlarida elektr energiyasi kutilmaganda uzilib, keng ko‘lamli blekaut yuz berdi. Oqibatda poytaxt Bishkek hamda mamlakatning bir nechta viloyatlarida minglab aholi vaqtincha elektr ta’minotisiz qoldi. Bu haqda 24.kg nashri xabar berdi.

Ma’lum qilinishicha, elektr ta’minotidagi uzilishlar Bishkek shahri bilan bir qatorda Chuy, Issiqko‘l, Norin va boshqa hududlarga ham ta’sir ko‘rsatgan. Elektr o‘chishi sabab ayrim tumanlarda sovuq va issiq suv ta’minoti ham vaqtincha to‘xtagan. Shuningdek, svetoforlar ishlamay qolgan, mobil aloqa va internetda uzilishlar kuzatilgan, ko‘plab liftlar faoliyati ham to‘xtab qolgan.

“Qirg‘iziston milliy elektr tarmog‘i” (NESK) OAJ ma’lumotiga ko‘ra, hodisaga 220 kilovoltli ikkita yuqori kuchlanishli elektr uzatish tarmog‘ida yuz bergan avariya sabab bo‘lgan. Xususan, “Qorabolta — Glavnaya” hamda “Glavnaya — Shu” elektr uzatish liniyalari favqulodda tarzda o‘chib qolgan.

Natijada elektr tizimida yuklamani avtomatik kamaytirish mexanizmi ishga tushib, mamlakatning turli hududlarida elektr ta’minoti uzilgan. Hozirda mutaxassislar elektr energiyasini bosqichma-bosqich tiklash ishlarini olib bormoqda. Avariya sabablari yuzasidan texnik tekshiruv davom etmoqda.

Qirg'izistonBishkekQirg'iziston milliy elektr tarmog'iChuyIssiq-Ko'l
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Iroqda neft vaziri o‘rinbosarining uyidan 200 ming dollar va 4 kg tilla chiqdiIroqda neft vaziri o‘rinbosarining uyidan 200 ming dollar va 4 kg tilla chiqdiBugun, 16:43Tramp xorijlik trak haydovchilari bo‘yicha keskin qarorini e’lon qildiTramp xorijlik trak haydovchilari bo‘yicha keskin qarorini e’lon qildiBugun, 14:44AQSHda qo‘lga olingan o‘zbekistonlik trak haydovchisi ozodlikka chiqdiAQSHda qo‘lga olingan o‘zbekistonlik trak haydovchisi ozodlikka chiqdiBugun, 14:37Nyu-Yorkni tutun qopladi: JCH finali o‘tkaziladimi?Nyu-Yorkni tutun qopladi: JCH finali o‘tkaziladimi?Bugun, 14:31Olimlar Yerga o‘xshash sayyorada hayot uchun muhim izni topdiOlimlar Yerga o‘xshash sayyorada hayot uchun muhim izni topdiBugun, 14:17Rossiyada benzin navbatida ikki kishi vafot etdiRossiyada benzin navbatida ikki kishi vafot etdiBugun, 13:26
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi
Niderlandiyada ilk bor kichik bolaga hayotni tugatish amaliyoti qo‘llanildi
Niderlandiyada ilk bor kichik bolaga hayotni tugatish amaliyoti qo‘llanildi