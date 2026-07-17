Kanadada yuk poyezdi alangalar qurshovida qoldi

·0·Dunyo
Kanadada yuk poyezdi alangalar qurshovida qoldi

Kanadaning Ontario provinsiyasi shimolida harakatlanayotgan yuk poyezdi kuchli o‘rmon yong‘ini sabab alangalar qurshovida qolib ketdi. Mashinist kabinasidan tasvirga olingan dahshatli videolar ijtimoiy tarmoqlarda keng tarqalib, ko‘plab muhokamalarga sabab bo‘ldi.

Ma’lum qilinishicha, yong‘in qisqa vaqt ichida katta hududni qamrab olgan. Olov temiryo‘l atrofini ham o‘rab olgani sababli lokomotiv ekipaji xavfsizlikni birinchi o‘ringa qo‘yib, poyezdni to‘xtatgan va xavfli hududni piyoda tark etishga majbur bo‘lgan.

Dastlabki ma’lumotlarga ko‘ra, hodisa oqibatida hech kim jabrlanmagan. Poyezdga yetgan zarar miqdori hozircha ochiqlanmagan.

Ayni paytda Ontario shimolida davom etayotgan yirik o‘rmon yong‘inlarini bartaraf etish ishlari davom etmoqda. Mutaxassislarning ta’kidlashicha, issiq ob-havo va kuchli shamol olovning tez tarqalishiga sabab bo‘layotgani bois qutqaruv xizmatlari yuqori shay holatda ishlamoqda.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Trampdan shov-shuvli bayonot: «Xitoy 2020 yilgi saylovga aralashgan, ma’lumot o‘g‘irlagan»Trampdan shov-shuvli bayonot: «Xitoy 2020 yilgi saylovga aralashgan, ma’lumot o‘g‘irlagan»Bugun, 11:56Rossiyada migrantlarga telefon majburiymi? O‘zbekiston TIV izoh berdiRossiyada migrantlarga telefon majburiymi? O‘zbekiston TIV izoh berdiBugun, 11:50Turkiyadagi to‘yda kelin-kuyovga 1,54 milliard so‘mlik to‘yona berildiTurkiyadagi to‘yda kelin-kuyovga 1,54 milliard so‘mlik to‘yona berildiBugun, 11:50Yaqin Sharq olov ichida: AQSH Eronga ketma-ket oltinchi kecha zarba berdiYaqin Sharq olov ichida: AQSH Eronga ketma-ket oltinchi kecha zarba berdiBugun, 11:32Green Card arizalari bo‘yicha talablar kuchaytiriladiGreen Card arizalari bo‘yicha talablar kuchaytiriladiBugun, 10:16JCH–2026 fojiasi: Bangladeshda kamida 12 kishi halok bo‘ldiJCH–2026 fojiasi: Bangladeshda kamida 12 kishi halok bo‘ldiBugun, 09:56
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi
Niderlandiyada ilk bor kichik bolaga hayotni tugatish amaliyoti qo‘llanildi
Niderlandiyada ilk bor kichik bolaga hayotni tugatish amaliyoti qo‘llanildi