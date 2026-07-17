Rossiyada migrantlarga telefon majburiymi? O‘zbekiston TIV izoh berdi
Rossiyaga boradigan barcha migrantlar maxsus mobil telefon sotib olishi shart bo‘lishi haqidagi xabarlar keng tarqaldi. O‘zbekiston Tashqi ishlar vazirligi bu talqinlar haqiqatga to‘liq mos kelmasligini ma’lum qildi.
Qonun hali qabul qilinmagan
O‘zbekiston tashqi ishlar vazirining matbuot kotibi Omonulla Fayziyevga ko‘ra, migrantlarni mobil telefon bilan ta’minlashga oid norma hozircha qonun loyihasi doirasida muhokama qilinmoqda.
Demak, Rossiyaga kelayotgan barcha xorijliklar uchun yangi telefon sotib olish majburiyati hozircha rasman kuchga kirgani yo‘q.
Rossiya ichki ishlar vaziri o‘rinbosari Igor Zubov avvalroq kelajakda uzoq muddatga yoki ishlash uchun keladigan migrantlarning telefonida elektron profil bo‘lishi rejalashtirilayotganini aytgan edi. Uning so‘zlari bir qator nashrlarda «har bir migrant telefon sotib oladi» mazmunida yoritildi.
Yangi telefon hammaga talab qilinmaydi
TIV izohida ta’kidlanishicha, muhokama qilinayotgan talab barcha chet el fuqarolariga birdek tatbiq etilmaydi.
Maxsus qurilma sotib olish zarurati quyidagi holatlarda yuzaga kelishi mumkin:
migrantda umuman mobil telefon bo‘lmasa;
mavjud telefon «Amina» ilovasini o‘rnatishga mos kelmasa;
qurilma ilovaning texnik talablarini qo‘llab-quvvatlamasa.
Shu sababli «Rossiyaga borgan har bir migrant albatta yangi telefon sotib olishi shart» degan xabarlar noto‘g‘ri talqin hisoblanadi.
«Amina» ilovasi nima uchun kerak?
«Amina» — migrantlarni masofaviy hisobga olish va ularning turgan joyi haqidagi ma’lumotlarni tegishli organlarga taqdim etish uchun ishlab chiqilgan mobil ilova.
U 2025 yil 1 sentyabrdan Moskva va Moskva viloyatidagi ayrim toifadagi vizasiz migrantlar uchun tajriba tariqasida joriy etilgan. Ilovani ishlatish uchun amaldagi xorijlik fuqaro kartasi talab qilinadi.
Igor Zubovning aytishicha, kelajakda elektron profil orqali migrantning hujjatlari muddati tugayotgani yoki davlat idorasiga borishi zarurligi haqida xabar yuborish ham rejalashtirilmoqda.
TIV rasmiy qarorlarni kutishga chaqirdi
Omonulla Fayziyev tarqatilayotgan xabarlarni qonun kuchga kirgandek qabul qilmaslik kerakligini bildirdi. Hozircha tashabbusning yakuniy shakli, uning kimlarga tatbiq etilishi va amalga kirish sanasi tasdiqlanmagan.
Shu bois Rossiyada ishlayotgan yoki u yerga borishni rejalashtirayotgan o‘zbekistonliklarga faqat rasmiy idoralar e’lonlariga tayanish, tasdiqlanmagan xabarlar asosida telefon xarid qilishga shoshilmaslik tavsiya etiladi.
Sizningcha, migrantlarning joylashuvini mobil ilova orqali nazorat qilish to‘g‘ri qarormi?
…