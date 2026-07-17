Rossiyada migrantlarga telefon majburiymi? O‘zbekiston TIV izoh berdi

·31·Dunyo
Rossiyada migrantlarga telefon majburiymi? O‘zbekiston TIV izoh berdi

Rossiyaga boradigan barcha migrantlar maxsus mobil telefon sotib olishi shart bo‘lishi haqidagi xabarlar keng tarqaldi. O‘zbekiston Tashqi ishlar vazirligi bu talqinlar haqiqatga to‘liq mos kelmasligini ma’lum qildi.

Qonun hali qabul qilinmagan

O‘zbekiston tashqi ishlar vazirining matbuot kotibi Omonulla Fayziyevga ko‘ra, migrantlarni mobil telefon bilan ta’minlashga oid norma hozircha qonun loyihasi doirasida muhokama qilinmoqda.

Demak, Rossiyaga kelayotgan barcha xorijliklar uchun yangi telefon sotib olish majburiyati hozircha rasman kuchga kirgani yo‘q.

Rossiya ichki ishlar vaziri o‘rinbosari Igor Zubov avvalroq kelajakda uzoq muddatga yoki ishlash uchun keladigan migrantlarning telefonida elektron profil bo‘lishi rejalashtirilayotganini aytgan edi. Uning so‘zlari bir qator nashrlarda «har bir migrant telefon sotib oladi» mazmunida yoritildi.

Yangi telefon hammaga talab qilinmaydi

TIV izohida ta’kidlanishicha, muhokama qilinayotgan talab barcha chet el fuqarolariga birdek tatbiq etilmaydi.

Maxsus qurilma sotib olish zarurati quyidagi holatlarda yuzaga kelishi mumkin:

  • migrantda umuman mobil telefon bo‘lmasa;

  • mavjud telefon «Amina» ilovasini o‘rnatishga mos kelmasa;

  • qurilma ilovaning texnik talablarini qo‘llab-quvvatlamasa.

Shu sababli «Rossiyaga borgan har bir migrant albatta yangi telefon sotib olishi shart» degan xabarlar noto‘g‘ri talqin hisoblanadi.

«Amina» ilovasi nima uchun kerak?

«Amina» — migrantlarni masofaviy hisobga olish va ularning turgan joyi haqidagi ma’lumotlarni tegishli organlarga taqdim etish uchun ishlab chiqilgan mobil ilova.

U 2025 yil 1 sentyabrdan Moskva va Moskva viloyatidagi ayrim toifadagi vizasiz migrantlar uchun tajriba tariqasida joriy etilgan. Ilovani ishlatish uchun amaldagi xorijlik fuqaro kartasi talab qilinadi.

Igor Zubovning aytishicha, kelajakda elektron profil orqali migrantning hujjatlari muddati tugayotgani yoki davlat idorasiga borishi zarurligi haqida xabar yuborish ham rejalashtirilmoqda.

TIV rasmiy qarorlarni kutishga chaqirdi

Omonulla Fayziyev tarqatilayotgan xabarlarni qonun kuchga kirgandek qabul qilmaslik kerakligini bildirdi. Hozircha tashabbusning yakuniy shakli, uning kimlarga tatbiq etilishi va amalga kirish sanasi tasdiqlanmagan.

Shu bois Rossiyada ishlayotgan yoki u yerga borishni rejalashtirayotgan o‘zbekistonliklarga faqat rasmiy idoralar e’lonlariga tayanish, tasdiqlanmagan xabarlar asosida telefon xarid qilishga shoshilmaslik tavsiya etiladi.

Sizningcha, migrantlarning joylashuvini mobil ilova orqali nazorat qilish to‘g‘ri qarormi?

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Kanadada yuk poyezdi alangalar qurshovida qoldiKanadada yuk poyezdi alangalar qurshovida qoldiBugun, 11:57Trampdan shov-shuvli bayonot: «Xitoy 2020 yilgi saylovga aralashgan, ma’lumot o‘g‘irlagan»Trampdan shov-shuvli bayonot: «Xitoy 2020 yilgi saylovga aralashgan, ma’lumot o‘g‘irlagan»Bugun, 11:56Turkiyadagi to‘yda kelin-kuyovga 1,54 milliard so‘mlik to‘yona berildiTurkiyadagi to‘yda kelin-kuyovga 1,54 milliard so‘mlik to‘yona berildiBugun, 11:50Yaqin Sharq olov ichida: AQSH Eronga ketma-ket oltinchi kecha zarba berdiYaqin Sharq olov ichida: AQSH Eronga ketma-ket oltinchi kecha zarba berdiBugun, 11:32Green Card arizalari bo‘yicha talablar kuchaytiriladiGreen Card arizalari bo‘yicha talablar kuchaytiriladiBugun, 10:16JCH–2026 fojiasi: Bangladeshda kamida 12 kishi halok bo‘ldiJCH–2026 fojiasi: Bangladeshda kamida 12 kishi halok bo‘ldiBugun, 09:56
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi
Niderlandiyada ilk bor kichik bolaga hayotni tugatish amaliyoti qo‘llanildi
Niderlandiyada ilk bor kichik bolaga hayotni tugatish amaliyoti qo‘llanildi