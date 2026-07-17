Chivinlar endi havoda yoʻq qilinadi: Fransiyada innovatsion mikrodron taqdim etildi

·0·Texno
Chivinlar endi havoda yoʻq qilinadi: Fransiyada innovatsion mikrodron taqdim etildi

Insoniyat asrlar davomida chivinlardan himoyalanish uchun turli kimyoviy vositalar va jismoniy toʻsiqlardan foydalanib kelgan. Biroq texnologiyalar rivoji bu sohada tub burilish yasash arafasida turibdi. Fransiyaning Tornyol startapi muhandislari chivinlarni havoning oʻzida tutib, yoʻq qilishga qodir boʻlgan noyob mikrodronni muvaffaqiyatli sinovdan oʻtkazdilar. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Kompaniya asoschilaridan biri va muhandis Aleks Tussenning ma’lum qilishicha, ogʻirligi bor-yoʻgʻi 40 gramm boʻlgan ushbu avtonom qurilma hasharotlarga qarshi kurashda mutlaqo yangi yondashuvni taklif etadi. Mualliflar ushbu ixtironi "chivinlarni butunlay yoʻq qilish yoʻlidagi hal qiluvchi qadam" deb atamoqdalar. Qurilma ixcham oʻlchamiga qaramay, murakkab texnologik tizimlar bilan jihozlangan.

Akustik aniqlash va sun’iy intellekt

Dronning ishlash prinsipi murakkab akustik aniqlash tizimiga asoslangan. Qurilma smartfon mikrofoni, ultratovushli datchik va signallarni qayta ishlashga moʻljallangan maxsus dasturiy ta’minotni oʻz ichiga oladi. Tizim ultratovush impulslarini chiqarish va ularning aks-sadosini qabul qilish orqali hasharot qanotlarining qoqilishidan hosil boʻladigan Doppler signalini tahlil qiladi.

Eng qiziqarli jihati shundaki, dron foydali hasharotlarni zararkunandalardan ajrata oladi. Masalan, u qanot qoqish chastotasini tahlil qilib, asalarilarga zarar yetkazmaydi. Shuningdek, tizim chivinning turini va hatto uning jinsini ham aniqlash imkoniyatiga ega. Maqsad aniqlangach, dron unga yaqinlashib, oʻzining parraklari yordamida hasharotni havoda urib tushiradi.

Loyiha mualliflarining hisob-kitoblariga koʻra, ushbu modeldagi 10 ta dron taxminan 1 kvadrat kilometr maydonni toʻliq nazorat qilishga qodir. Bu esa qishloq xoʻjaligi hududlari, shahar parklari va turar joy majmualarini zararli hasharotlardan himoya qilishda yuqori samaradorlikni vaʼda qilmoqda. Tornyol kompaniyasi yaqin haftalar ichida qurilmaning toʻliq integratsiyalashgan apparat versiyasini ommaga taqdim etishni rejalashtirgan.

Salomatlik uchun global ahamiyati

Chivinlar shunchaki yoqimsiz hasharotlar emas, balki xavfli kasalliklar tashuvchisi hamdir. Statistik ma’lumotlarga koʻra, chivinlar orqali yuqadigan turli xastaliklar oqibatida har yili dunyo boʻylab 700 mingdan ortiq kishi vafot etadi. Shu sababli, bunday texnologiyaning joriy etilishi jahon sogʻliqni saqlash tizimi uchun ulkan ahamiyatga ega.

Oʻzbekiston kabi iqlimi issiq hududlarda ham yoz mavsumida chivinlar keltirib chiqaradigan noqulayliklar va kasalliklar dolzarb masalalardan biri boʻlib qolmoqda. Kelajakda bunday avtonom dronlarning keng qoʻllanilishi kimyoviy dorilarga boʻlgan ehtiyojni kamaytirishi va ekologik jihatdan xavfsiz kurash usulini ta’minlashi mumkin.

TexnologiyaDronInnovatsiyaTibbiyotFransiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

OpenAI oʻzining ilk qurilmasini taqdim etdi: Codex Micro klaviaturasi sotuvga chiqdiOpenAI oʻzining ilk qurilmasini taqdim etdi: Codex Micro klaviaturasi sotuvga chiqdiBugun, 11:27Neyrotexnologiya moʻjizasi: Falaj boʻlgan erkak olti yildan soʻng qoʻllarini qimirlata boshladiNeyrotexnologiya moʻjizasi: Falaj boʻlgan erkak olti yildan soʻng qoʻllarini qimirlata boshladiBugun, 10:52SpaceX kompaniyasining Starship raketasi parvozi qoldirildi: Ilon Mask sababni ochiqladiSpaceX kompaniyasining Starship raketasi parvozi qoldirildi: Ilon Mask sababni ochiqladiBugun, 09:29AMD yangi Ryzen 7 7700X3D protsessorini taqdim etdi: Energiya tejamkorlikda yangi rekordAMD yangi Ryzen 7 7700X3D protsessorini taqdim etdi: Energiya tejamkorlikda yangi rekordBugun, 05:23San-Fransisko meri Waymo robotaksilari keltirib chiqargan tirbandlikdan soʻng qoidalarni kuchaytirmoqdaSan-Fransisko meri Waymo robotaksilari keltirib chiqargan tirbandlikdan soʻng qoidalarni kuchaytirmoqdaBugun, 04:20SpaceX kompaniyasining Starship V3 raketasi parvozi kutilmaganda toʻxtatildiSpaceX kompaniyasining Starship V3 raketasi parvozi kutilmaganda toʻxtatildiBugun, 04:20
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi