Isroilga ishga yuborish uchun 16 ming dollar: Urgutlik shaxs ushlandi
Samarqand viloyatining Urgut tumanida fuqaroni Isroilga ishga jo‘natishni va’da qilgan shaxs tezkor tadbir davomida qo‘lga olindi. U kelishilgan 16 ming dollardan 2 ming dollarini olayotgan paytida ashyoviy dalillar bilan ushlangani aytilmoqda.
Xorijga ishga yuborishni va’da qilgan
Taqdim etilgan ma’lumotlarga ko‘ra, fuqaro R.B. boshqa bir fuqaro — R.M.ni Isroilga ishlash uchun jo‘natib berishini bildirgan.
U bu xizmat evaziga 16 ming AQSH dollari talab qilgan. Biroq uning fuqaroni xorijga qonuniy ravishda ishga yuborish vakolati bor-yo‘qligiga aniqlik kiritilmagan.
2 ming dollar olayotganida ushlangan
Bosh prokuratura huzuridagi departamentning Urgut tumani bo‘limi va boshqa huquqni muhofaza qiluvchi organlar hamkorligida tezkor tadbir o‘tkazilgan.
Unda gumonlanuvchi kelishilgan mablag‘ning 2 ming dollarini olgan vaqtida ushlangan. Pullar ashyoviy dalil sifatida rasmiylashtirilgani ma’lum qilindi.
Jinoyat ishi qo‘zg‘atildi
Holat yuzasidan Jinoyat kodeksining 25 va 168-moddalari bilan jinoyat ishi qo‘zg‘atilgan.
Jinoyat kodeksining 25-moddasi jinoyatga tayyorgarlik ko‘rish va jinoyat sodir etishga suiqasd qilishni, 168-moddasi esa aldash yoki ishonchni suiiste’mol qilish orqali o‘zganing mulkini qo‘lga kiritish — firibgarlikni nazarda tutadi.
Hozirda voqeaning barcha tafsilotlarini aniqlash, boshqa jabrlanuvchilar bor-yo‘qligini tekshirish bo‘yicha tergov harakatlari davom etmoqda.
Xorijda ishlash istagidagilar ogoh bo‘lishi kerak
Mutaxassislar xorijda ishlash uchun faqat rasmiy vakolatga ega tashkilotlar orqali murojaat qilish, shartnomani o‘qimasdan pul bermaslik va katta miqdorda oldindan to‘lov talab qilinganda hujjatlarni tekshirishni tavsiya etadi.
Shuningdek, shaxsiy kartaga pul o‘tkazish yoki hech qanday rasmiy hujjatsiz naqd mablag‘ berish keyinchalik pulni qaytarishni qiyinlashtirishi mumkin.
Gumonlanuvchining aybdorligi qonuniy kuchga kirgan sud hukmi bilan isbotlanmaguncha u aybsiz hisoblanadi.
…