Isroilga ishga yuborish uchun 16 ming dollar: Urgutlik shaxs ushlandi

·23·Jamiyat
Isroilga ishga yuborish uchun 16 ming dollar: Urgutlik shaxs ushlandi

Samarqand viloyatining Urgut tumanida fuqaroni Isroilga ishga jo‘natishni va’da qilgan shaxs tezkor tadbir davomida qo‘lga olindi. U kelishilgan 16 ming dollardan 2 ming dollarini olayotgan paytida ashyoviy dalillar bilan ushlangani aytilmoqda.

Xorijga ishga yuborishni va’da qilgan

Taqdim etilgan ma’lumotlarga ko‘ra, fuqaro R.B. boshqa bir fuqaro — R.M.ni Isroilga ishlash uchun jo‘natib berishini bildirgan.

U bu xizmat evaziga 16 ming AQSH dollari talab qilgan. Biroq uning fuqaroni xorijga qonuniy ravishda ishga yuborish vakolati bor-yo‘qligiga aniqlik kiritilmagan.

2 ming dollar olayotganida ushlangan

Bosh prokuratura huzuridagi departamentning Urgut tumani bo‘limi va boshqa huquqni muhofaza qiluvchi organlar hamkorligida tezkor tadbir o‘tkazilgan.

Unda gumonlanuvchi kelishilgan mablag‘ning 2 ming dollarini olgan vaqtida ushlangan. Pullar ashyoviy dalil sifatida rasmiylashtirilgani ma’lum qilindi.

Jinoyat ishi qo‘zg‘atildi

Holat yuzasidan Jinoyat kodeksining 25 va 168-moddalari bilan jinoyat ishi qo‘zg‘atilgan.

Jinoyat kodeksining 25-moddasi jinoyatga tayyorgarlik ko‘rish va jinoyat sodir etishga suiqasd qilishni, 168-moddasi esa aldash yoki ishonchni suiiste’mol qilish orqali o‘zganing mulkini qo‘lga kiritish — firibgarlikni nazarda tutadi.

Hozirda voqeaning barcha tafsilotlarini aniqlash, boshqa jabrlanuvchilar bor-yo‘qligini tekshirish bo‘yicha tergov harakatlari davom etmoqda.

Xorijda ishlash istagidagilar ogoh bo‘lishi kerak

Mutaxassislar xorijda ishlash uchun faqat rasmiy vakolatga ega tashkilotlar orqali murojaat qilish, shartnomani o‘qimasdan pul bermaslik va katta miqdorda oldindan to‘lov talab qilinganda hujjatlarni tekshirishni tavsiya etadi.

Shuningdek, shaxsiy kartaga pul o‘tkazish yoki hech qanday rasmiy hujjatsiz naqd mablag‘ berish keyinchalik pulni qaytarishni qiyinlashtirishi mumkin.

Gumonlanuvchining aybdorligi qonuniy kuchga kirgan sud hukmi bilan isbotlanmaguncha u aybsiz hisoblanadi.

UrgutSamarkandIsroil
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Mahalla raisi fuqarolar nomidan 187 mln so‘mni o‘zlashtirgani aniqlandiMahalla raisi fuqarolar nomidan 187 mln so‘mni o‘zlashtirgani aniqlandiBugun, 11:41Toshkentda 3,2 kg giyohvand moddalar muomalasiga chek qo‘yildiToshkentda 3,2 kg giyohvand moddalar muomalasiga chek qo‘yildiBugun, 10:13Do‘rmon yo‘li va G‘azalkent kesishmasida og‘ir YTH qayd etildiDo‘rmon yo‘li va G‘azalkent kesishmasida og‘ir YTH qayd etildiBugun, 09:44Ipoteka uyiga "propiska": endi bank roziligi shart emasIpoteka uyiga "propiska": endi bank roziligi shart emasKecha, 20:55Andijondagi xonadonlardan birida yong‘in sodir bo‘ldiAndijondagi xonadonlardan birida yong‘in sodir bo‘ldiKecha, 20:53Avtomobil va uyga MyGov orqali onlayn taqiq qo‘yish imkoniyati yaratiladiAvtomobil va uyga MyGov orqali onlayn taqiq qo‘yish imkoniyati yaratiladiKecha, 20:24
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Abduqodir Husanov Abbos Fayzullayevning to‘y kortejida ko‘rindi (video)
Abduqodir Husanov Abbos Fayzullayevning to‘y kortejida ko‘rindi (video)
Abbos Fayzullayev to‘yida qadimiy an’ana: kelin salom mehmonlarni hayajonga soldi
Abbos Fayzullayev to‘yida qadimiy an’ana: kelin salom mehmonlarni hayajonga soldi
O‘zbekistonda bir million so‘mga sotilayotgan o‘rgatilgan chigirtka tarmoqlarda qiziqish uyg‘otmoqda
O‘zbekistonda bir million so‘mga sotilayotgan o‘rgatilgan chigirtka tarmoqlarda qiziqish uyg‘otmoqda
O‘zbekistonlik usta motoblok va “Jiguli”dan yangi texnika yaratdi
O‘zbekistonlik usta motoblok va “Jiguli”dan yangi texnika yaratdi
Kutilmagan natija: bir dona ko‘rpa butun Onix'ning ko‘rinishini o‘zgartirib yubordi!
Kutilmagan natija: bir dona ko‘rpa butun Onix'ning ko‘rinishini o‘zgartirib yubordi!
Suv ichida doira chalgan yigit tanqidlar ostida qoldi
Suv ichida doira chalgan yigit tanqidlar ostida qoldi
Buxoro tumanida bedarak yo‘qolgan voyaga yetmagan qiz sog‘-omon topildi
Buxoro tumanida bedarak yo‘qolgan voyaga yetmagan qiz sog‘-omon topildi
Isfandiyor haqida BBC va CNN ham material tayyorlamoqda
Isfandiyor haqida BBC va CNN ham material tayyorlamoqda