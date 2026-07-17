Mahalla raisi fuqarolar nomidan 187 mln so‘mni o‘zlashtirgani aniqlandi

·18·Jamiyat
Mahalla raisi fuqarolar nomidan 187 mln so‘mni o‘zlashtirgani aniqlandi

Qarshi tumanida mahalla fuqarolar yig‘inining sobiq raisi va uning o‘g‘li olti nafar fuqaroning shaxsiy ma’lumotlaridan foydalanib, katta miqdorda maishiy texnika rasmiylashtirganlikda gumonlanmoqda. Tergov talqiniga ko‘ra, texnikalar naqd pulga sotilib, 187,4 million so‘m o‘zlashtirilgan.

Fuqarolarning pasport ma’lumotlaridan foydalanilgan

Bosh prokuratura huzuridagi departamentning Qarshi tumani bo‘limi tomonidan tergovga qadar tekshiruv o‘tkazildi.

Tekshiruv ma’lumotlariga ko‘ra, «Yangi Xonobod» mahalla fuqarolar yig‘inining sobiq raisi K.R. va uning o‘g‘li I.N. turli masalalar bo‘yicha mahallaga murojaat qilgan olti nafar fuqaroning pasport ma’lumotlarini qo‘lga kiritgan.

Ular fuqarolarning imzolarini qalbakilashtirib, onlayn savdo platformasi orqali turli maishiy texnika vositalarini rasmiylashtirganlikda gumon qilinmoqda.

Texnikalar naqd pulga sotilgan

Tergov talqiniga ko‘ra, boshqa shaxslar nomiga rasmiylashtirilgan maishiy texnikalar keyinchalik naqd pulga sotib yuborilgan.

Ushbu yo‘l bilan olingan 187,4 million so‘m mablag‘ gumonlanuvchilarning shaxsiy ehtiyojlari uchun sarflangani aytilmoqda.

Natijada fuqarolar o‘zlari amalga oshirmagan xaridlar bo‘yicha qarzdor bo‘lib qolish xavfiga duch kelgan.

Ikkita modda bo‘yicha ish qo‘zg‘atildi

Mazkur holat yuzasidan gumonlanuvchilarga nisbatan Jinoyat kodeksining quyidagi moddalari bilan jinoyat ishi qo‘zg‘atilgan:

  • 168-modda — firibgarlik;

  • 228-modda — hujjatlar, shtamplar, muhrlar va blankalarni qalbakilashtirish yoki ulardan foydalanish.

Hozirda jinoyat ishi doirasida tergov harakatlari davom etmoqda. Gumonlanuvchilarning aybi sudning qonuniy kuchga kirgan hukmi bilan isbotlanmaguncha, ular aybdor hisoblanmaydi.

Shaxsiy ma’lumotlarni himoya qilish muhim

Ushbu holat fuqarolar pasport yoki ID-karta nusxalarini taqdim etayotganda ehtiyotkor bo‘lishi kerakligini yana bir bor ko‘rsatdi.

Shaxsiy ma’lumotlardan ruxsatsiz foydalanish inson nomiga kredit, bo‘lib to‘lash shartnomasi yoki boshqa moliyaviy majburiyatlarni rasmiylashtirishga olib kelishi mumkin.

Sizningcha, boshqa shaxslarning pasport ma’lumotlaridan foydalanib qarz rasmiylashtirganlarga jazo kuchaytirilishi kerakmi?

KarshiYangi Xonobod
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Uy-joy narxlari yana oshdi: qaysi bozor tezroq qimmatladi?Uy-joy narxlari yana oshdi: qaysi bozor tezroq qimmatladi?Bugun, 12:11Isroilga ishga yuborish uchun 16 ming dollar: Urgutlik shaxs ushlandiIsroilga ishga yuborish uchun 16 ming dollar: Urgutlik shaxs ushlandiBugun, 11:35Toshkentda 3,2 kg giyohvand moddalar muomalasiga chek qo‘yildiToshkentda 3,2 kg giyohvand moddalar muomalasiga chek qo‘yildiBugun, 10:13Do‘rmon yo‘li va G‘azalkent kesishmasida og‘ir YTH qayd etildiDo‘rmon yo‘li va G‘azalkent kesishmasida og‘ir YTH qayd etildiBugun, 09:44Ipoteka uyiga "propiska": endi bank roziligi shart emasIpoteka uyiga "propiska": endi bank roziligi shart emasKecha, 20:55Andijondagi xonadonlardan birida yong‘in sodir bo‘ldiAndijondagi xonadonlardan birida yong‘in sodir bo‘ldiKecha, 20:53
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Abduqodir Husanov Abbos Fayzullayevning to‘y kortejida ko‘rindi (video)
Abduqodir Husanov Abbos Fayzullayevning to‘y kortejida ko‘rindi (video)
Abbos Fayzullayev to‘yida qadimiy an’ana: kelin salom mehmonlarni hayajonga soldi
Abbos Fayzullayev to‘yida qadimiy an’ana: kelin salom mehmonlarni hayajonga soldi
O‘zbekistonda bir million so‘mga sotilayotgan o‘rgatilgan chigirtka tarmoqlarda qiziqish uyg‘otmoqda
O‘zbekistonda bir million so‘mga sotilayotgan o‘rgatilgan chigirtka tarmoqlarda qiziqish uyg‘otmoqda
O‘zbekistonlik usta motoblok va “Jiguli”dan yangi texnika yaratdi
O‘zbekistonlik usta motoblok va “Jiguli”dan yangi texnika yaratdi
Kutilmagan natija: bir dona ko‘rpa butun Onix'ning ko‘rinishini o‘zgartirib yubordi!
Kutilmagan natija: bir dona ko‘rpa butun Onix'ning ko‘rinishini o‘zgartirib yubordi!
Suv ichida doira chalgan yigit tanqidlar ostida qoldi
Suv ichida doira chalgan yigit tanqidlar ostida qoldi
Buxoro tumanida bedarak yo‘qolgan voyaga yetmagan qiz sog‘-omon topildi
Buxoro tumanida bedarak yo‘qolgan voyaga yetmagan qiz sog‘-omon topildi
Isfandiyor haqida BBC va CNN ham material tayyorlamoqda
Isfandiyor haqida BBC va CNN ham material tayyorlamoqda