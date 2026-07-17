Mahalla raisi fuqarolar nomidan 187 mln so‘mni o‘zlashtirgani aniqlandi
Qarshi tumanida mahalla fuqarolar yig‘inining sobiq raisi va uning o‘g‘li olti nafar fuqaroning shaxsiy ma’lumotlaridan foydalanib, katta miqdorda maishiy texnika rasmiylashtirganlikda gumonlanmoqda. Tergov talqiniga ko‘ra, texnikalar naqd pulga sotilib, 187,4 million so‘m o‘zlashtirilgan.
Fuqarolarning pasport ma’lumotlaridan foydalanilgan
Bosh prokuratura huzuridagi departamentning Qarshi tumani bo‘limi tomonidan tergovga qadar tekshiruv o‘tkazildi.
Tekshiruv ma’lumotlariga ko‘ra, «Yangi Xonobod» mahalla fuqarolar yig‘inining sobiq raisi K.R. va uning o‘g‘li I.N. turli masalalar bo‘yicha mahallaga murojaat qilgan olti nafar fuqaroning pasport ma’lumotlarini qo‘lga kiritgan.
Ular fuqarolarning imzolarini qalbakilashtirib, onlayn savdo platformasi orqali turli maishiy texnika vositalarini rasmiylashtirganlikda gumon qilinmoqda.
Texnikalar naqd pulga sotilgan
Tergov talqiniga ko‘ra, boshqa shaxslar nomiga rasmiylashtirilgan maishiy texnikalar keyinchalik naqd pulga sotib yuborilgan.
Ushbu yo‘l bilan olingan 187,4 million so‘m mablag‘ gumonlanuvchilarning shaxsiy ehtiyojlari uchun sarflangani aytilmoqda.
Natijada fuqarolar o‘zlari amalga oshirmagan xaridlar bo‘yicha qarzdor bo‘lib qolish xavfiga duch kelgan.
Ikkita modda bo‘yicha ish qo‘zg‘atildi
Mazkur holat yuzasidan gumonlanuvchilarga nisbatan Jinoyat kodeksining quyidagi moddalari bilan jinoyat ishi qo‘zg‘atilgan:
168-modda — firibgarlik;
228-modda — hujjatlar, shtamplar, muhrlar va blankalarni qalbakilashtirish yoki ulardan foydalanish.
Hozirda jinoyat ishi doirasida tergov harakatlari davom etmoqda. Gumonlanuvchilarning aybi sudning qonuniy kuchga kirgan hukmi bilan isbotlanmaguncha, ular aybdor hisoblanmaydi.
Shaxsiy ma’lumotlarni himoya qilish muhim
Ushbu holat fuqarolar pasport yoki ID-karta nusxalarini taqdim etayotganda ehtiyotkor bo‘lishi kerakligini yana bir bor ko‘rsatdi.
Shaxsiy ma’lumotlardan ruxsatsiz foydalanish inson nomiga kredit, bo‘lib to‘lash shartnomasi yoki boshqa moliyaviy majburiyatlarni rasmiylashtirishga olib kelishi mumkin.
Sizningcha, boshqa shaxslarning pasport ma’lumotlaridan foydalanib qarz rasmiylashtirganlarga jazo kuchaytirilishi kerakmi?
…