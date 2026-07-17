Trampdan shov-shuvli bayonot: «Xitoy 2020 yilgi saylovga aralashgan, ma’lumot o‘g‘irlagan»
AQSH Prezidenti Donald Tramp millatga qilgan favqulodda murojaatida mamlakat saylov tizimidagi jiddiy «zaifliklar» haqida gapirib, shu paytgacha sir saqlab kelingan maxfiy razvedka ma’lumotlarini jamoatchilikka oshkor qildi. Unga ko‘ra, Pekin ma’muriyati 2020 yilgi prezidentlik saylovlari natijalarini o‘zgartirish uchun AQSH tarixidagi eng yirik kiber-operatsiyalardan birini amalga oshirgan bo‘lishi mumkin.
Zamin.uz Oq uydan turib qilingan 25 daqiqalik jonli efir tafsilotlarini va Tramp tomonidan ilgari surilgan shov-shuvli da’volarni taqdim etadi.
Trampning shov-shuvli bayonoti: Asosiy raqamlar va da’volar
Prezident Tramp 17 iyul kuni Oq uyning rasmiy YouTube kanali orqali jonli efirda chiqish qilib, Xitoy Xalq Respublikasining 2020 yilgi saylov kampaniyasi davridagi ehtimoliy aralashuviga oid razvedka materiallarini ochiqladi. Mazkur chiqishda ilgari surilgan eng muhim iddaolar quyidagi jadvalda umumlashtirilgan:
Yo‘nalish / Iddao
Batafsil tafsilotlar
Sizib chiqqan ma’lumotlar
Xitoy 220 million amerikalik saylovchining shaxsiy ma’lumotlarini (ism-sharif, telefon, yashash manzili, partiyaviy mansublik) o‘g‘irlagan, sotib olgan yoki kiberhujumlar orqali qo‘lga kiritgan.
Noqonuniy ro‘yxatdan o‘tish
To‘rtta shtatda AQSH fuqarosi bo‘lmagan taxminan 278 ming kishi saylovchi sifatida ro‘yxatga olingan.
Pekinning maqsadlari
Donald Trampning saylovdagi mag‘lubiyatini ta’minlash, ovozlarni almashtirish hamda Oq uy rahbariga qarshi tanqidiy materiallar yozgan jurnalistlarga katta miqdorda pul to‘lash.
Aralashuv sabablari
Tramp ma’muriyati tomonidan Xitoyga qarshi joriy etilgan milliardlab dollarlik bojlar va AQSH harbiy qudratini kuchaytirish rejalari.
«Chuqur davlat» ayblanmoqda: Tramp razvedka idoralarini nishonga oldi
Donald Tramp ushbu maxfiy razvedka ma’lumotlari nima uchun uzoq yillar davomida jamoatchilik va shaxsan prezidentdan sir tutilganiga izoh berdi. U bunda AQSH maxsus xizmatlari tarkibidagi «chuqur davlat» (deep state) vakillarini to‘g‘ridan to‘g‘ri aybdor deb atadi.
«Ular Xitoyning saylovlarimizga qilgan aralashuvini qasddan yashirishdi. Bu ma’lumotlarni sir tutish orqali nafaqat Amerika xalqini, balki davlat rahbarini ham aldab kelishdi», — deya ta’kidladi Tramp.
Shu munosabat bilan Prezident bir qator qudratli idoralarga, jumladan, Milliy razvedka direktori boshqarmasi, Adliya vazirligi, FTB (FBI) va Markaziy razvedka boshqarmasiga (CIA) topshiriq berib, mazkur holatni zudlik bilan to‘liq tergov qilishga chaqirdi. U ma’lumotlarni yashirishda ishtirok etgan barcha mas’ullarni ishdan bo‘shatish va yetarli asoslar bo‘lsa, ularga nisbatan jinoiy ish ochishni talab qildi.
Bundan tashqari, Tramp AQSH saylov tizimidagi bu kabi zaifliklardan nafaqat Xitoy, balki Rossiya, Eron, Shimoliy Koreya va boshqa raqib davlatlar ham o‘z manfaatlari yo‘lida foydalanishi mumkinligidan ogohlantirdi.
Eslatma: Hozirga qadar AQSH Prezidenti Donald Tramp tomonidan ilgari surilgan ushbu jiddiy ayblovlar bo‘yicha mustaqil tahlilchilar va rasmiy tergov idoralarining yakuniy xulosalari jamoatchilikka taqdim etilmagan.
…