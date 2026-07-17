Trampdan shov-shuvli bayonot: «Xitoy 2020 yilgi saylovga aralashgan, ma’lumot o‘g‘irlagan»

·0·Dunyo
Trampdan shov-shuvli bayonot: «Xitoy 2020 yilgi saylovga aralashgan, ma’lumot o‘g‘irlagan»

AQSH Prezidenti Donald Tramp millatga qilgan favqulodda murojaatida mamlakat saylov tizimidagi jiddiy «zaifliklar» haqida gapirib, shu paytgacha sir saqlab kelingan maxfiy razvedka ma’lumotlarini jamoatchilikka oshkor qildi. Unga ko‘ra, Pekin ma’muriyati 2020 yilgi prezidentlik saylovlari natijalarini o‘zgartirish uchun AQSH tarixidagi eng yirik kiber-operatsiyalardan birini amalga oshirgan bo‘lishi mumkin.

Zamin.uz Oq uydan turib qilingan 25 daqiqalik jonli efir tafsilotlarini va Tramp tomonidan ilgari surilgan shov-shuvli da’volarni taqdim etadi.

Trampning shov-shuvli bayonoti: Asosiy raqamlar va da’volar

Prezident Tramp 17 iyul kuni Oq uyning rasmiy YouTube kanali orqali jonli efirda chiqish qilib, Xitoy Xalq Respublikasining 2020 yilgi saylov kampaniyasi davridagi ehtimoliy aralashuviga oid razvedka materiallarini ochiqladi. Mazkur chiqishda ilgari surilgan eng muhim iddaolar quyidagi jadvalda umumlashtirilgan:

Yo‘nalish / Iddao

Batafsil tafsilotlar

Sizib chiqqan ma’lumotlar

Xitoy 220 million amerikalik saylovchining shaxsiy ma’lumotlarini (ism-sharif, telefon, yashash manzili, partiyaviy mansublik) o‘g‘irlagan, sotib olgan yoki kiberhujumlar orqali qo‘lga kiritgan.

Noqonuniy ro‘yxatdan o‘tish

To‘rtta shtatda AQSH fuqarosi bo‘lmagan taxminan 278 ming kishi saylovchi sifatida ro‘yxatga olingan.

Pekinning maqsadlari

Donald Trampning saylovdagi mag‘lubiyatini ta’minlash, ovozlarni almashtirish hamda Oq uy rahbariga qarshi tanqidiy materiallar yozgan jurnalistlarga katta miqdorda pul to‘lash.

Aralashuv sabablari

Tramp ma’muriyati tomonidan Xitoyga qarshi joriy etilgan milliardlab dollarlik bojlar va AQSH harbiy qudratini kuchaytirish rejalari.

«Chuqur davlat» ayblanmoqda: Tramp razvedka idoralarini nishonga oldi

Donald Tramp ushbu maxfiy razvedka ma’lumotlari nima uchun uzoq yillar davomida jamoatchilik va shaxsan prezidentdan sir tutilganiga izoh berdi. U bunda AQSH maxsus xizmatlari tarkibidagi «chuqur davlat» (deep state) vakillarini to‘g‘ridan to‘g‘ri aybdor deb atadi.

«Ular Xitoyning saylovlarimizga qilgan aralashuvini qasddan yashirishdi. Bu ma’lumotlarni sir tutish orqali nafaqat Amerika xalqini, balki davlat rahbarini ham aldab kelishdi», — deya ta’kidladi Tramp.

Shu munosabat bilan Prezident bir qator qudratli idoralarga, jumladan, Milliy razvedka direktori boshqarmasi, Adliya vazirligi, FTB (FBI) va Markaziy razvedka boshqarmasiga (CIA) topshiriq berib, mazkur holatni zudlik bilan to‘liq tergov qilishga chaqirdi. U ma’lumotlarni yashirishda ishtirok etgan barcha mas’ullarni ishdan bo‘shatish va yetarli asoslar bo‘lsa, ularga nisbatan jinoiy ish ochishni talab qildi.

Bundan tashqari, Tramp AQSH saylov tizimidagi bu kabi zaifliklardan nafaqat Xitoy, balki Rossiya, Eron, Shimoliy Koreya va boshqa raqib davlatlar ham o‘z manfaatlari yo‘lida foydalanishi mumkinligidan ogohlantirdi.

Eslatma: Hozirga qadar AQSH Prezidenti Donald Tramp tomonidan ilgari surilgan ushbu jiddiy ayblovlar bo‘yicha mustaqil tahlilchilar va rasmiy tergov idoralarining yakuniy xulosalari jamoatchilikka taqdim etilmagan.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Rossiyada migrantlarga telefon majburiymi? O‘zbekiston TIV izoh berdiRossiyada migrantlarga telefon majburiymi? O‘zbekiston TIV izoh berdiBugun, 11:50Turkiyadagi to‘yda kelin-kuyovga 1,54 milliard so‘mlik to‘yona berildiTurkiyadagi to‘yda kelin-kuyovga 1,54 milliard so‘mlik to‘yona berildiBugun, 11:50Yaqin Sharq olov ichida: AQSH Eronga ketma-ket oltinchi kecha zarba berdiYaqin Sharq olov ichida: AQSH Eronga ketma-ket oltinchi kecha zarba berdiBugun, 11:32Green Card arizalari bo‘yicha talablar kuchaytiriladiGreen Card arizalari bo‘yicha talablar kuchaytiriladiBugun, 10:16JCH–2026 fojiasi: Bangladeshda kamida 12 kishi halok bo‘ldiJCH–2026 fojiasi: Bangladeshda kamida 12 kishi halok bo‘ldiBugun, 09:56AQSH startapi tunda Quyosh nurini sotishni rejalashtirmoqdaAQSH startapi tunda Quyosh nurini sotishni rejalashtirmoqdaKecha, 22:50
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi
Niderlandiyada ilk bor kichik bolaga hayotni tugatish amaliyoti qo‘llanildi
Niderlandiyada ilk bor kichik bolaga hayotni tugatish amaliyoti qo‘llanildi