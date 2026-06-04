FG Nexus 17,8 million dollarlik Ether sotdi: Zarar 100 milliondan oshdi
Arkham tahliliy platformasi tomonidan FG Nexus ochiq aksiyadorlik kompaniyasiga tegishli deb koʻrsatilgan hamyon chorshanba kuni yana 10 000 Ether oʻtkazmasini amalga oshirdi. Bu harakat kompaniyaning 2025-yilda yirik pozitsiya shakllantirganidan soʻng boshlangan sotuvlar seriyasining davomi boʻldi. Joriy narxlarda ushbu tranzaksiya taxminan 17,8 million dollarni tashkil etadi. Bu haqda Cointelegraph.com xabar beradi.
Nasdaq birjasida roʻyxatga olingan kompaniya avvalroq oʻz gʻaznasidagi 21 000 dan ortiq ETH aktivlarini taxminan 55 million dollarga sotgan edi. FG Nexus 2025-yilning avgust va sentyabr oylari oraligʻida har bir tangani oʻrtacha 3 860 dollardan, jami 50 770 ETH toʻplagan edi. Oʻsha paytda ushbu investitsiya portfeli 196 million dollarga baholangan.
CoinGecko maʼlumotlariga koʻra, Ether narxi hozirda 1 765 dollar atrofida savdo qilinmoqda. Bu FG Nexus sotib olgan oʻrtacha narxdan 54 foizga past demakdir. Natijada, kompaniyaning dastlabki investitsiyasi boʻyicha koʻrgan zarari 100 million dollardan oshib ketdi. Yahoo Finance maʼlumotlari esa kompaniya aksiyalari narxi payshanba kungi savdolarda 13,40 foizga tushib, 7,11 dollarni tashkil etganini koʻrsatmoqda.
FG Nexus 2025-yil dekabr oyida 40 093 ETH aktiviga egaligini maʼlum qilgan edi, biroq soʻnggi sotuvlar boʻyicha hali rasmiy izoh bermadi. Kompaniyaning ushbu strategiyasi boshqa yirik korporativ Ether egalarining yondashuviga zid kelmoqda. Masalan, 5,4 milliondan ortiq ETH bilan eng yirik egalik qiluvchi BitMine kompaniyasi narxlar tushishiga qaramay, oʻz pozitsiyasini toʻldirishda davom etmoqda.
…