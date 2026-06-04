FG Nexus 17,8 million dollarlik Ether sotdi: Zarar 100 milliondan oshdi

·28·Iqtisodiyot
FG Nexus 17,8 million dollarlik Ether sotdi: Zarar 100 milliondan oshdi

Arkham tahliliy platformasi tomonidan FG Nexus ochiq aksiyadorlik kompaniyasiga tegishli deb koʻrsatilgan hamyon chorshanba kuni yana 10 000 Ether oʻtkazmasini amalga oshirdi. Bu harakat kompaniyaning 2025-yilda yirik pozitsiya shakllantirganidan soʻng boshlangan sotuvlar seriyasining davomi boʻldi. Joriy narxlarda ushbu tranzaksiya taxminan 17,8 million dollarni tashkil etadi. Bu haqda Cointelegraph.com xabar beradi.

Nasdaq birjasida roʻyxatga olingan kompaniya avvalroq oʻz gʻaznasidagi 21 000 dan ortiq ETH aktivlarini taxminan 55 million dollarga sotgan edi. FG Nexus 2025-yilning avgust va sentyabr oylari oraligʻida har bir tangani oʻrtacha 3 860 dollardan, jami 50 770 ETH toʻplagan edi. Oʻsha paytda ushbu investitsiya portfeli 196 million dollarga baholangan.

CoinGecko maʼlumotlariga koʻra, Ether narxi hozirda 1 765 dollar atrofida savdo qilinmoqda. Bu FG Nexus sotib olgan oʻrtacha narxdan 54 foizga past demakdir. Natijada, kompaniyaning dastlabki investitsiyasi boʻyicha koʻrgan zarari 100 million dollardan oshib ketdi. Yahoo Finance maʼlumotlari esa kompaniya aksiyalari narxi payshanba kungi savdolarda 13,40 foizga tushib, 7,11 dollarni tashkil etganini koʻrsatmoqda.

FG Nexus 2025-yil dekabr oyida 40 093 ETH aktiviga egaligini maʼlum qilgan edi, biroq soʻnggi sotuvlar boʻyicha hali rasmiy izoh bermadi. Kompaniyaning ushbu strategiyasi boshqa yirik korporativ Ether egalarining yondashuviga zid kelmoqda. Masalan, 5,4 milliondan ortiq ETH bilan eng yirik egalik qiluvchi BitMine kompaniyasi narxlar tushishiga qaramay, oʻz pozitsiyasini toʻldirishda davom etmoqda.

FG NexusEtherEthereumKriptovalyutaNasdaq
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Laylo
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

8 iyun kuni dollar kursi oshishi prognoz qilinmoqdaBugun, 05:38AQSH senatorlari kriptovalyuta kapitali qoidalarini aniqlashtirishni talab qildiBugun, 05:16OCC rahbari: World Liberty Financial boʻyicha faqat demokratlar bosim oʻtkazmoqdaBugun, 22:15Professional investorlar birinchi chorakda 52 ming Bitcoin ETF’ni sotib yubordiBugun, 20:14Bitcoin narxi 60 ming dollarlik qoʻllab-quvvatlash darajasiga bogʻlanib qoldiKecha, 18:19Bybit birjasi Western Union kompaniyasining USDPT steyblkoinini qoʻshdiKecha, 18:18
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Iqtisodiyot yangiliklar

21 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
14 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
Go‘sht narxi pasayishiga chorvachilikda yangi umid paydo bo‘ldi...
25 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
12 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
O‘zbekistonda dollar kursi ko‘tarildi
13 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
2 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi