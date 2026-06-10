Merck va Hashgraph Group Yevropa Ittifoqi talablari uchun yangi loyihani boshladi

·0·Iqtisodiyot
Merck va Hashgraph Group Yevropa Ittifoqi talablari uchun yangi loyihani boshladi

Germaniyaning Merck texnologik giganti va Hashgraph Group kompaniyasi Hedera tarmogʻiga asoslangan TrackTrace platformasi bilan integratsiyalashgan raqamli mahsulot pasportini taqdim etdi. Ushbu hamkorlik Yevropa Ittifoqining (EI) taʼminot zanjiri shaffofligi va kuzatuvchanligi boʻyicha yangi talablariga muvofiq ishlab chiqilgan. Bu haqda Cointelegraph.com xabar beradi.

Loyiha doirasida Merck kompaniyasining M-Trust texnologiyasi mahsulot va qadoqlarga maxsus xavfsizlik belgilarini joylashtiradi. Ushbu belgilar qoʻl skaneri yordamida tekshiriladi va barcha maʼlumotlar TrackTrace platformasida qayd etiladi. Natijada mahsulotning haqiqiyligini tasdiqlovchi va uning butun yoʻlini kuzatib boruvchi raqamli pasport shakllanadi.

Ushbu integratsiya jismoniy mahsulot autentifikatsiyasini blokcheyn texnologiyasi bilan birlashtiradi. Bu korxonalarga mahsulotning nafaqat kelib chiqishini, balki unga tegishli barcha raqamli yozuvlarni tekshirish imkonini beradi. Tizim asosan EIning barqaror mahsulotlar uchun ekodizayn reglamenti (ESPR) va oʻrmonlarning kesilishiga qarshi kurash talablariga qaratilgan.

Yangi texnologiya allaqachon sinovdan oʻtkazilgan boʻlib, u oziq-ovqat, farmatsevtika, lyuks tovarlar va elektronika sohalarida qoʻllanilishi kutilmoqda. 2024-yil iyul oyidan kuchga kirgan ESPR reglamenti Yevropa Ittifoqida sotiladigan aksariyat tovarlarga taalluqli boʻlib, resurs samaradorligini oshirish va aylanma iqtisodiyotni kengaytirishni maqsad qilgan.

Blokcheyn asosidagi savdo infratuzilmasiga qiziqish faqat Yevropa bilan cheklanib qolmayapti. Masalan, joriy yilning mart oyida Gonkong va Shanxay rasmiylari ham transchegaraviy savdo hujjatlarini raqamlashtirish va moliya xizmatlarini soddalashtirish uchun blokcheyn platformalarini oʻrganish boʻyicha kelishuvga erishgan edilar.

MerckHederaBlokcheynTaʼminot ZanjiriIqtisodiyot
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Laylo
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Bitcoin global bozorlar uchun ogohlantiruvchi signal boʻlishi mumkinBitcoin global bozorlar uchun ogohlantiruvchi signal boʻlishi mumkinBugun, 20:19BBB tashkiloti Kalshi platformasini reklama qoidalarini buzishda ayblamoqdaBBB tashkiloti Kalshi platformasini reklama qoidalarini buzishda ayblamoqdaKecha, 18:19Kraken FIFA Jahon chempionati 2026 ning rasmiy hamkoriga aylandiKraken FIFA Jahon chempionati 2026 ning rasmiy hamkoriga aylandiKecha, 18:10Bitcoin narxi 62 000 dollar atrofidagi pastki darajaga tushdiBitcoin narxi 62 000 dollar atrofidagi pastki darajaga tushdiKecha, 16:10Bitcoin narxi 50 000 dollargacha tushishi mumkinmi: Toʻrtta asosiy koʻrsatkichBitcoin narxi 50 000 dollargacha tushishi mumkinmi: Toʻrtta asosiy koʻrsatkichKecha, 15:18HTX birjasiga nisbatan sanksiyalar kripto bozorida xavotir uygʻotmoqdaHTX birjasiga nisbatan sanksiyalar kripto bozorida xavotir uygʻotmoqdaKecha, 15:11
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Iqtisodiyot yangiliklar

21 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
21 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
14 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
14 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
Go‘sht narxi pasayishiga chorvachilikda yangi umid paydo bo‘ldi...
Go‘sht narxi pasayishiga chorvachilikda yangi umid paydo bo‘ldi...
25 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
25 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
2 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
2 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
O‘zbekistonda dollar kursi ko‘tarildi
O‘zbekistonda dollar kursi ko‘tarildi
13 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
13 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
20 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
20 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi