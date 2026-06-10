Merck va Hashgraph Group Yevropa Ittifoqi talablari uchun yangi loyihani boshladi
Germaniyaning Merck texnologik giganti va Hashgraph Group kompaniyasi Hedera tarmogʻiga asoslangan TrackTrace platformasi bilan integratsiyalashgan raqamli mahsulot pasportini taqdim etdi. Ushbu hamkorlik Yevropa Ittifoqining (EI) taʼminot zanjiri shaffofligi va kuzatuvchanligi boʻyicha yangi talablariga muvofiq ishlab chiqilgan. Bu haqda Cointelegraph.com xabar beradi.
Loyiha doirasida Merck kompaniyasining M-Trust texnologiyasi mahsulot va qadoqlarga maxsus xavfsizlik belgilarini joylashtiradi. Ushbu belgilar qoʻl skaneri yordamida tekshiriladi va barcha maʼlumotlar TrackTrace platformasida qayd etiladi. Natijada mahsulotning haqiqiyligini tasdiqlovchi va uning butun yoʻlini kuzatib boruvchi raqamli pasport shakllanadi.
Ushbu integratsiya jismoniy mahsulot autentifikatsiyasini blokcheyn texnologiyasi bilan birlashtiradi. Bu korxonalarga mahsulotning nafaqat kelib chiqishini, balki unga tegishli barcha raqamli yozuvlarni tekshirish imkonini beradi. Tizim asosan EIning barqaror mahsulotlar uchun ekodizayn reglamenti (ESPR) va oʻrmonlarning kesilishiga qarshi kurash talablariga qaratilgan.
Yangi texnologiya allaqachon sinovdan oʻtkazilgan boʻlib, u oziq-ovqat, farmatsevtika, lyuks tovarlar va elektronika sohalarida qoʻllanilishi kutilmoqda. 2024-yil iyul oyidan kuchga kirgan ESPR reglamenti Yevropa Ittifoqida sotiladigan aksariyat tovarlarga taalluqli boʻlib, resurs samaradorligini oshirish va aylanma iqtisodiyotni kengaytirishni maqsad qilgan.
Blokcheyn asosidagi savdo infratuzilmasiga qiziqish faqat Yevropa bilan cheklanib qolmayapti. Masalan, joriy yilning mart oyida Gonkong va Shanxay rasmiylari ham transchegaraviy savdo hujjatlarini raqamlashtirish va moliya xizmatlarini soddalashtirish uchun blokcheyn platformalarini oʻrganish boʻyicha kelishuvga erishgan edilar.
…