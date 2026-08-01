Yaqin Sharqda «katta portlash» arafasi: Tramp Eronga keng ko‘lamli zarbalar bermoqchi

·0·Dunyo
Yaqin Sharqda «katta portlash» arafasi: Tramp Eronga keng ko‘lamli zarbalar bermoqchi

Vashington va Tehron o‘rtasidagi geosiyosiy keskinlik o‘zining eng yuqori nuqtasiga chiqdi. AQSH prezidenti Donald Tramp Eronning eng muhim infratuzilma obyektlariga ayovsiz vayronkor zarbalar berilishi mumkinligidan ogohlantirdi. Amerika OAV xabarlariga ko‘ra, Pentagon va Isroil kuchlari allaqachon yangi keng ko‘lamli harbiy amaliyotning so‘nggi tafsilotlarini kelishib olmoqda.

1. «Endi chiday olmaymiz»: Trampning Tehronga so‘nggi ultimatumi

AQSH prezidenti Donald Tramp navbatdagi keskin bayonoti bilan chiqib, Tehron rahbariyatiga qarshi harbiy bosimni maksimal darajaga yetkazish haqida ko‘rsatma berganini shama qildi. Trampning ta’kidlashicha, AQSH tomonidan beriladigan zarbalar shunchalik kuchli bo‘ladiki, Eron oxir-oqibat qarshilikni davom ettira olmaydi.

«Biz ularga butun kuchimiz bilan zarba beramiz. Oqibatda Tehron rahbariyati: “Biz endi bunga chiday olmaymiz”, deyishdan boshqa chora topgani qolmaydi», — deya ochiqdan-ochiq tahdid qildi AQSH rahbari.

Mazkur bayonot Vashingtonning Yaqin Sharqdagi geosiyosiy strategiyasi tubdan o‘zgarayotgani va Eronga qarshi to‘g‘ridan to‘g‘ri kuch ishlatish muqarrar bo‘lib qolayotganidan dalolat beradi.

2. «Dam olish kunlaridagi operatsiya»: Nishonda Eronning energetika yuragi

Nufuzli The Wall Street Journal nashrining manbalariga tayanib xabar berishicha, Donald Tramp Eronni qurolsizlantirish va taslim bo‘lishga majbur qilish uchun yangi hujum ssenariylarini tayyorlashni buyurgan. Nashr ma’lumotlariga ko‘ra, yirik harbiy amaliyot shu dam olish kunlaridayoq boshlanishi mumkin.

CBS News esa kutilayotgan operatsiya tafsilotlariga aniqlik kiritdi:

  • Qo‘shma operatsion reja: AQSH va Isroil Eronga qarshi birgalikda havo va raketa zarbalari berishni muhokama qilmoqda.

  • Asosiy nishonlar: Eronning neftni qayta ishlash zavodlari, yirik elektr stansiyalari va strategik energetika infratuzilmasi.

  • Sharti: Diplomatik muzokaralarda kutilmaganda keskin ijobiy burlish yuz bersagina, Tramp hujum buyrug‘ini bekor qilishi yoki kechiktirishi mumkin.

3. Iyul oyidagi «raketa urushi» va «Patriot» inqirozi

AQSH va Eron o‘rtasidagi to‘g‘ridan to‘g‘ri to‘qnashuvlar so‘nggi haftalarda tobora avj olib bormoqda. Iyul oyida AQSH harbiy-havo kuchlari Eron Islom inqilobi muhofizlari korpusining Ho‘rmuz bo‘g‘ozidagi kemalarga tahdid solayotgan obyektlariga og‘ir zarbalar bergan edi. Bunga javoban Tehron mintaqadagi AQSH harbiy bazalarini raketalar bilan nishonga oldi.

Biroq, The New York Times nashrining yozishicha, 24 iyul kuni Tramp yuqori martabali maslahatchilari bilan shoshilinch yig‘ilish o‘tkazib, keng ko‘lamli hujumni vaqtincha to‘xtatib turgan.

Ortga chekinishning ikki asosiy sababi:

  1. Zaxiralar taqchilligi: Havo mudofaasi uchun o‘ta muhim bo‘lgan Patriot zenit-raketa majmualari raketalari zaxirasi kamayib ketgani aniqlangan.

  2. Iqtisodiy xavf: Eronning energetika tizimiga beriladigan vayronkor zarbalar jahon bozorida neft narxini keskin oshirib, global iqtisodiy inqirozni keltirib chiqarish xavfini tug‘dirgan.

Shunga qaramay, keskinlik to‘xtagani yo‘q. 30 iyul kuni amerikalik harbiylarga qilingan raketa hujumlariga javoban AQSH Erondagi ayrim nuqtalarga qaytadan nuqtali zarbalar berdi.

4. Global oqibatlar: Dunyoni nima kutmoqda?

Agar AQSH va Isroil Eronning neft va energetika obyektlariga ommaviy zarba bersa, bu voqea nafaqat Yaqin Sharq, balki butun jahon iqtisodiyotiga zarba bo‘ladi:

  • Neft narxining sakrashi: Ho‘rmuz bo‘g‘ozining yopilishi va Eron neft infratuzilmasining ishdan chiqishi jahon bozorida neft va gaz narxlarining misli ko‘rilmagan darajada qimmatlashiga olib keladi.

  • Mintaqaviy urush xavfi: Eronning Livan, Yaman va Iroqdagi proksi-guruhlari AQSH va Isroilning mintaqadagi barcha obyektlariga yappasiga hujum boshlashi mumkin.

  • Gumanitar inqiroz: Eron elektr tarmoqlari va zanirli infratuzilmasining falajlanishi millionlab tinch aholini og‘ir sharoitda qoldiradi.

5. Xulosa: Harbiy to‘qnashuvmi yoki ulkan geosiyosiy manevr?

Donald Trampning ushbu keskin bayonotlari va harbiy tayyorgarliklar Eronni muzokaralar stoliga o‘tirishga majbur qilish uchun ishlatilayotgan «psixologik bosim» bo‘lishi ham mumkin. Biroq Yaqin Sharqdagi mavjud vaziyat va tomonlarning qat’iyati shuni ko‘rsatmoqdaki, har qanday kichik xatolik keng ko‘lamli urush olovini yoqib yuborishi hech gap emas.

Dunyo hamjamiyati kuzatuvda: yaqin soatlar yoki kunlarda Tehron atrofida sodir bo‘ladigan voqealar yangi geosiyosiy voqelikni belgilab beradi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Evtanaziya xavfidagi 30 beluga kiti shoshilinch qutqarilmoqdaEvtanaziya xavfidagi 30 beluga kiti shoshilinch qutqarilmoqdaBugun, 12:07Yevropa bo‘ylab Shengen larzasi: Seutadagi «to‘fon» Yevropani parchalamoqdami?Yevropa bo‘ylab Shengen larzasi: Seutadagi «to‘fon» Yevropani parchalamoqdami?Bugun, 11:56Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdiOshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdiBugun, 11:5313 yoshli qizga barrakuda hujum qildi: dengiz qonga bo'yaldi 13 yoshli qizga barrakuda hujum qildi: dengiz qonga bo'yaldi Bugun, 11:48Kiev Minskka qarshi keskin qadam tashladi: Lukashenkoga jinoyat ishi qo'zg'atmoqchiKiev Minskka qarshi keskin qadam tashladi: Lukashenkoga jinoyat ishi qo'zg'atmoqchiBugun, 11:47Yo‘lbarsga yolg‘iz qarshi chiqqan kelin qaynonasining hayotini saqlab qoldiYo‘lbarsga yolg‘iz qarshi chiqqan kelin qaynonasining hayotini saqlab qoldiBugun, 11:32
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Lamin Yamalning finaldan keyingi pul dastalari bilan tushgan surati tarmoqlarda bahs uyg‘otdi
Lamin Yamalning finaldan keyingi pul dastalari bilan tushgan surati tarmoqlarda bahs uyg‘otdi
Lamin Yamalning Ispaniya federatsiyasidan so‘ragan g‘alati iltimosi ko‘plab bahslarga sabab bo‘ldi
Lamin Yamalning Ispaniya federatsiyasidan so‘ragan g‘alati iltimosi ko‘plab bahslarga sabab bo‘ldi
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda