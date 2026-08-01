Mercedes-Benz xatoligini tan oldi: jismoniy tugmalar qaytmoqda

·0·Avto
Mercedes-Benz xatoligini tan oldi: jismoniy tugmalar qaytmoqda

Nemis avtogiganti Mercedes-Benz rahbarlari avtomobillarni raqamlashtirish jarayonida baʼzi xatoliklarga yoʻl qoʻyilganini va boshqaruv elementlarini butunlay ekranga oʻtkazish gʻoyasi meʼyordan oshib ketganini tan olishdi. Ushbu oʻzgarish haydovchilar uchun qulaylikni oshirish oʻrniga baʼzida qoʻshimcha qiyinchiliklarni keltirib chiqarayotgani tanqid qilinayotgan bir paytda, kompaniya anʼanaviy jismoniy tugmalarni asta-sekin qaytarishga qaror qildi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, Mercedes-Benz bosh direktori Ola Kallenius kompaniya va butun avtomobilsozlik sanoati interfeyslarni raqamlashtirishda biroz «ortiqcha ketganini» ochiq aytdi. Soʻnggi yillarda nemis brendi oʻz modellarida barcha boshqaruv funksiyalarini sensorli panellarga oʻtkazishga faol urundi. Xususan, ayrim flagman avtomobillar umumiy kengligi 1,4 metrdan oshadigan uchta birlashtirilgan ekranga ega MBUX Hyperscreen tizimi bilan jihozlandi.

Sensorli ekranlar tanqidi va haydovchilar noroziligi

Biroq, bunday yondashuv avtomobil ixlosmandlari va mutaxassislar tomonidan keskin tanqidga uchradi. Koʻpchilik foydalanuvchilar hatto eng oddiy va kundalik harakatlarni bajarish uchun ham murakkab multimedia menyulari boʻylab vaqt sarflashga majbur boʻlayotganidan shikoyat qilishdi. Avtomobil boshqaruvi esa yoʻldan chalgʻitmaydigan darajada sodda va qulay boʻlishi kerakligi borasidagi eʼtirozlar koʻpaydi.

Ola Kalleniusning taʼkidlashicha, kompaniya interfeyslar dizayniga alohida eʼtibor qaratadi va bu masalani muhandislar bilan muntazam muhokama qiladi. Uning fikricha, mashinani boshqarish jarayoni shunchalik intuitiv boʻlishi kerakki, undan besh yoshli bola ham, kompaniya direktorlar kengashi aʼzosi ham birdek oson foydalana olishi lozim.

Jismoniy boshqaruv elementlarining qaytishi

Rahbarning soʻzlariga koʻra, Mercedes-Benz allaqachon ayrim muhim oʻzgarishlarni amalga oshirib, rul chambariga jismoniy tugmalarni qaytara boshlagan. Kompaniya baʼzida haqiqiy mijozlar tajribasi va qulayligini eʼtibordan chetda qoldirib, faqat texnologiya uchun texnologiyani joriy etishga intilishganini tan oldi.

Shu boisdan, kelgusida Mercedes-Benz avtomobillarida amaliy va foydalanish uchun qulay boʻlgan anʼanaviy jismoniy tugmalar yana oʻz oʻrnini egallaydi. Avtomobilsozlik sanoatida ekranlar soni oʻz chegarasiga yetdimi degan savolga javob berar ekan, Kallenius displeylar hajmi yanada ortishi mumkinligini, biroq tugmalar soni allaqachon eng kam darajagacha qisqarganini qoʻshimcha qildi.

Mercedes-BenzAvtomobillarSensorli ekranlarTexnologiyaAvtoyangiliklar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Alfa Romeo oʻzida ham hamyonbop, ham oʻta qimmat superkar sotishni birlashtira oladimiAlfa Romeo oʻzida ham hamyonbop, ham oʻta qimmat superkar sotishni birlashtira oladimiBugun, 11:51Nevadadagi shosse qanday qilib dunyodagi eng tezkor poyga yoʻliga aylanadiNevadadagi shosse qanday qilib dunyodagi eng tezkor poyga yoʻliga aylanadiBugun, 10:59Xiaomi kompaniyasining Sky Nomad N70 Max gibridi taqdim etildiXiaomi kompaniyasining Sky Nomad N70 Max gibridi taqdim etildiBugun, 04:50Mukammal avtomobil garaji nechta mashinadan iborat boʻlishi kerakMukammal avtomobil garaji nechta mashinadan iborat boʻlishi kerakKecha, 19:59Mercedes-Benz raxbari avtomobillardagi tugmalar masalasida fikr bildirdiMercedes-Benz raxbari avtomobillardagi tugmalar masalasida fikr bildirdiKecha, 17:53Smart #1 krossoveri yangi 800 voltli arxitekturaga oʻtdiSmart #1 krossoveri yangi 800 voltli arxitekturaga oʻtdiKecha, 17:30
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Cobalt savdosini jonlantirish uchun kredit shartlari yengillashtirildi
Cobalt savdosini jonlantirish uchun kredit shartlari yengillashtirildi
BYD bir marta quvvatlanishda 1000 km masofa bosuvchi yangi akkumulyatorni taqdim etdi
BYD bir marta quvvatlanishda 1000 km masofa bosuvchi yangi akkumulyatorni taqdim etdi
Chery elektromobillar uchun umrbod kafolat eʻlon qildi: Xitoyda yangi xavfsizlik davri
Chery elektromobillar uchun umrbod kafolat eʻlon qildi: Xitoyda yangi xavfsizlik davri
Niva dvigateli tarixga aylandi: Lada Niva Legend yangi motorga oʻtmoqda
Niva dvigateli tarixga aylandi: Lada Niva Legend yangi motorga oʻtmoqda
Toyota yangilangan Avalon sedanini namoyish etdi: Tashqi koʻrinish va texnik xususiyatlar
Toyota yangilangan Avalon sedanini namoyish etdi: Tashqi koʻrinish va texnik xususiyatlar
AQSH bozorida sensatsiya: rekord darajada arzon elektromobil sotuvga chiqdi
AQSH bozorida sensatsiya: rekord darajada arzon elektromobil sotuvga chiqdi
BYD Seagull oʻlchamlari keskin kattalashdi: yangi avlod Dolphin darajasiga yetdi
BYD Seagull oʻlchamlari keskin kattalashdi: yangi avlod Dolphin darajasiga yetdi
Lada Azimut krossoveri: 150 ot kuchiga ega turbo motor va avtomat uzatmalar qutisi
Lada Azimut krossoveri: 150 ot kuchiga ega turbo motor va avtomat uzatmalar qutisi