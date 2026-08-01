Mercedes-Benz xatoligini tan oldi: jismoniy tugmalar qaytmoqda
Nemis avtogiganti Mercedes-Benz rahbarlari avtomobillarni raqamlashtirish jarayonida baʼzi xatoliklarga yoʻl qoʻyilganini va boshqaruv elementlarini butunlay ekranga oʻtkazish gʻoyasi meʼyordan oshib ketganini tan olishdi. Ushbu oʻzgarish haydovchilar uchun qulaylikni oshirish oʻrniga baʼzida qoʻshimcha qiyinchiliklarni keltirib chiqarayotgani tanqid qilinayotgan bir paytda, kompaniya anʼanaviy jismoniy tugmalarni asta-sekin qaytarishga qaror qildi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
ixbt.com maʼlumotiga koʻra, Mercedes-Benz bosh direktori Ola Kallenius kompaniya va butun avtomobilsozlik sanoati interfeyslarni raqamlashtirishda biroz «ortiqcha ketganini» ochiq aytdi. Soʻnggi yillarda nemis brendi oʻz modellarida barcha boshqaruv funksiyalarini sensorli panellarga oʻtkazishga faol urundi. Xususan, ayrim flagman avtomobillar umumiy kengligi 1,4 metrdan oshadigan uchta birlashtirilgan ekranga ega MBUX Hyperscreen tizimi bilan jihozlandi.
Sensorli ekranlar tanqidi va haydovchilar noroziligiBiroq, bunday yondashuv avtomobil ixlosmandlari va mutaxassislar tomonidan keskin tanqidga uchradi. Koʻpchilik foydalanuvchilar hatto eng oddiy va kundalik harakatlarni bajarish uchun ham murakkab multimedia menyulari boʻylab vaqt sarflashga majbur boʻlayotganidan shikoyat qilishdi. Avtomobil boshqaruvi esa yoʻldan chalgʻitmaydigan darajada sodda va qulay boʻlishi kerakligi borasidagi eʼtirozlar koʻpaydi.
Ola Kalleniusning taʼkidlashicha, kompaniya interfeyslar dizayniga alohida eʼtibor qaratadi va bu masalani muhandislar bilan muntazam muhokama qiladi. Uning fikricha, mashinani boshqarish jarayoni shunchalik intuitiv boʻlishi kerakki, undan besh yoshli bola ham, kompaniya direktorlar kengashi aʼzosi ham birdek oson foydalana olishi lozim.
Jismoniy boshqaruv elementlarining qaytishiRahbarning soʻzlariga koʻra, Mercedes-Benz allaqachon ayrim muhim oʻzgarishlarni amalga oshirib, rul chambariga jismoniy tugmalarni qaytara boshlagan. Kompaniya baʼzida haqiqiy mijozlar tajribasi va qulayligini eʼtibordan chetda qoldirib, faqat texnologiya uchun texnologiyani joriy etishga intilishganini tan oldi.
Shu boisdan, kelgusida Mercedes-Benz avtomobillarida amaliy va foydalanish uchun qulay boʻlgan anʼanaviy jismoniy tugmalar yana oʻz oʻrnini egallaydi. Avtomobilsozlik sanoatida ekranlar soni oʻz chegarasiga yetdimi degan savolga javob berar ekan, Kallenius displeylar hajmi yanada ortishi mumkinligini, biroq tugmalar soni allaqachon eng kam darajagacha qisqarganini qoʻshimcha qildi.
…