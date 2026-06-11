Keshbek pullari nega kechikmoqda? Soliq qo‘mitasi izoh berdi

·0·Iqtisodiyot
Keshbek pullari nega kechikmoqda? Soliq qo‘mitasi izoh berdi

Soliq qo‘mitasi fuqarolar orasida ko‘p muhokama qilinayotgan keshbek to‘lovlarining kechikishi sabablariga oydinlik kiritdi. Bu haqda joriy yilning 8 iyun kuni blogerlik faoliyatida soliq ma’muriyatchiligi mavzusiga bag‘ishlangan onlayn muloqot davomida ma’lum qilindi.

Soliq qo‘mitasining Umumbelgilangan soliq ma’murchiligi boshqarmasi davlat soliq bosh inspektori Alisher Otajonovning ta’kidlashicha, keshbek mablag‘lari o‘z vaqtida tushmagan holatlarda fuqarolar 1198 qisqa raqami orqali murojaat qilishlari mumkin. Uning aytishicha, murojaat kelib tushganidan so‘ng soliq organlari mutaxassislari chek holatini o‘rganib chiqadi va to‘lovning kechikishiga nima sabab bo‘lganini aniqlaydi.

Iqtisodiy tahlil va yashirin iqtisodiyot monitoringi boshqarmasi davlat soliq bosh inspektori Kamola Ahmedjonovaning ma’lum qilishicha, keshbek mablag‘lari kechikishining asosiy sabablaridan biri xarid amalga oshirilgan yuridik shaxs tomonidan soliq hisoboti hali taqdim etilmagani bo‘lishi mumkin.

Shuningdek, yana bir ehtimoliy sabab sifatida mazkur yuridik shaxsning soliq organlari oldida mavjud qarzdorligi ko‘rsatilgan. Mutaxassisning qayd etishicha, aynan shunday holatlarda fuqarolarga tegishli pul mablag‘larini o‘tkazib berish jarayoni ma’lum muddatga kechikishi mumkin.

Soliq qo‘mitasi vakillari fuqarolarni bunday holatlarda xavotirga tushmasdan, mas’ul xizmatlar bilan bog‘lanib, chek holati yuzasidan ma’lumot olishga chaqirdi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Bank of Japan qarori Bitcoin narxiga taʼsir qilishi mumkinBank of Japan qarori Bitcoin narxiga taʼsir qilishi mumkinBugun, 19:19Buyuk Britaniyada kripto-faollar bank cheklovlariga qarshi kampaniya boshladiBuyuk Britaniyada kripto-faollar bank cheklovlariga qarshi kampaniya boshladiBugun, 19:17Ethereum ekotizimida maxfiylik masalasi yana diqqat markazidaEthereum ekotizimida maxfiylik masalasi yana diqqat markazidaKecha, 18:18Anchorage Digital AQSH Gʻaznachiligining yangi AML qoidalarini qoʻllab-quvvatladiAnchorage Digital AQSH Gʻaznachiligining yangi AML qoidalarini qoʻllab-quvvatladiKecha, 18:13DeFi tizimida muammo yuzaga kelsa, tun yarmida kim yordamga keladi?DeFi tizimida muammo yuzaga kelsa, tun yarmida kim yordamga keladi?Kecha, 16:37Kvant kompyuterlari tahdidi: Nima uchun Bitcoin Ethereumga qaraganda zaifroq?Kvant kompyuterlari tahdidi: Nima uchun Bitcoin Ethereumga qaraganda zaifroq?Kecha, 16:13
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Iqtisodiyot yangiliklar

21 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
21 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
14 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
14 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
Go‘sht narxi pasayishiga chorvachilikda yangi umid paydo bo‘ldi...
Go‘sht narxi pasayishiga chorvachilikda yangi umid paydo bo‘ldi...
25 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
25 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
2 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
2 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
O‘zbekistonda dollar kursi ko‘tarildi
O‘zbekistonda dollar kursi ko‘tarildi
13 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
13 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
20 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
20 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi