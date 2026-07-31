Real Madrid akademiyasi transferlar orqali rekord darajada daromad topmoqda

·24·Sport
Real Madrid akademiyasi transferlar orqali rekord darajada daromad topmoqda
Qisqacha

Madridning Real klubi afsonaviy “La Fabrica” akademiyasi tarbiyalanuvchilarini sotish orqali yosh futbolchilar transferidan tushadigan umumiy mablagʻni 200 million yevro chegarasiga yaqinlashtirmoqda. Qirollik klubi 2017-yil yozida akademiya oʻyinchilarini transfer qilish orqali qoʻlga kiritgan 102 million yevrolik avvalgi rekordini allaqachon ortda qoldirgan edi.

Madridning Real klubi oʻzining afsonaviy “La Fabrica” akademiyasi tarbiyalanuvchilarini sotish evaziga moliyaviy rekordlarni yangilashda davom etmoqda. Avvalgi eng yaxshi koʻrsatkich bundan bir necha hafta oldin yangilangan boʻlsa, kecha amalga oshirilgan navbatdagi bitimlar klub kassaasini yanada boyitdi. AS nashri xabar berishicha, qirollik klubi yosh futbolchilar transferidan tushadigan umumiy mablagʻni 200 million yevro chegarasiga yaqinlashtirmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Maʼlum qilinishicha, “Los Blankos” 2017-yil yozida akademiya oʻyinchilarini transfer qilish orqali qoʻlga kiritgan 102 million yevrolik avvalgi rekordini allaqachon ortda qoldirgan edi. Kecha esa bu koʻrsatkichni yanada yaxshilaydigan navbatdagi shartnoma rasmiylashtirildi. Unga koʻra, Gonzalo Garsiya Angliyaning Fulxem klubiga sotildi. Shuningdek, klub shartlari boʻyicha yana bir tarbiyalanuvchi César Palacios ham aynan shu ingliz jamoasiga oʻtishga yaqin turibdi.

Gonzalo Garsiya transferining tafsilotlari

AS nashrining avvalgi maʼlumotlariga koʻra, Valdebebas rasmiylari futbolchi uchun 60 million yevro atrofida mablagʻ talab qilgan edi. Natijada tomonlar oʻrtasidagi muzokaralar muvaffaqiyatli yakunlanib, rasmiy bitim imzolanish bosqichiga yetdi. Gonzalo Garsiyaning transferi Real Madridga 40 million yevro kafolatlangan toʻlov va yana 2 million yevro miqdoridagi oʻzgaruvchan bonuslarni olib keladi.

Ushbu kelishuvga koʻra, Fulxem klubi futbolchining sport huquqlarining 70 foiziga ega chiqadi. Shunga qaramay, na futbolchi va na ispan klubi oʻrtasidagi aloqalar uzilishini istamadi. Garsiya hozircha ketayotgan boʻlsa-da, kelajakda Madridga qaytish niyatida ekanligini yashirmagan. Real Madrid rahbariyati ham bu bitimni iqtisodiy jihatdan foydali va futbolchining oʻsishi uchun ajoyib imkoniyat deb baholamoqda.

Kelajakdagi kafolatlar va shartlar

Madridliklar oʻz tarbiyalanuvchisini qoʻyib yuborishda kelajakdagi xavfsizlik choralarini ham unutmagan. Klub kelgusida futbolchi boshqa jamoaga oʻtadigan boʻlsa, uni sotib olish boʻyicha birinchi navbatdagi huquqni saqlab qoladi. Qolaversa, klubga tegishli qolgan 30 foizlik ulush kelgusida Gonzalo boshqa jamoaga transfer qilingan taqdirda ham Real Madridga qoʻshimcha daromad keltirishi mumkin.

Hozircha mazkur yozgi transferlar mavsumida Gonzalo Garsiyaning sotuvi klub uchun ikkinchi yirik bitim boʻlib turibdi. Akademiyaning moliyaviy salohiyati va yosh isteʼdodlarni yetishtirib berish tizimi nafaqat sportda, balki klub iqtisodiyotini mustahkamlashda ham asosiy ustunlardan biriga aylanmoqda. Mutaxassislarning fikricha, hali yakunlanmagan boshqa transferlar bilan bu summa yanada oʻsishi kutilmoqda.

Real MadridLa FabricaFutbol transferlariFulxemGonzalo Garsiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Jeymi Karrager Liverpulni Bredli Barkola transferidan ogohlantirdiJeymi Karrager Liverpulni Bredli Barkola transferidan ogohlantirdiBugun, 16:58Anchelottining sensatsion bayonoti: Braziliya terma jamoasi inqirozining asl sabablari...Anchelottining sensatsion bayonoti: Braziliya terma jamoasi inqirozining asl sabablari...Bugun, 16:37Koul Palmer Morgan Rojersni oʻz nishonlash usuli uchun ogohlantirdiKoul Palmer Morgan Rojersni oʻz nishonlash usuli uchun ogohlantirdiBugun, 16:16Sandro Tonali Tottenxemga o‘tish sabablari haqida gapirdiSandro Tonali Tottenxemga o‘tish sabablari haqida gapirdiBugun, 15:37Real Madrid yosh hujumchi Karlos Espini oʻz safiga qoʻshib oldiReal Madrid yosh hujumchi Karlos Espini oʻz safiga qoʻshib oldiBugun, 15:13Ferran Torres uchun kurash: London klublari Barselona rejasiga tahdid solmoqdaFerran Torres uchun kurash: London klublari Barselona rejasiga tahdid solmoqdaBugun, 15:12
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda