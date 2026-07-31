Real Madrid akademiyasi transferlar orqali rekord darajada daromad topmoqda
Madridning Real klubi afsonaviy “La Fabrica” akademiyasi tarbiyalanuvchilarini sotish orqali yosh futbolchilar transferidan tushadigan umumiy mablagʻni 200 million yevro chegarasiga yaqinlashtirmoqda. Qirollik klubi 2017-yil yozida akademiya oʻyinchilarini transfer qilish orqali qoʻlga kiritgan 102 million yevrolik avvalgi rekordini allaqachon ortda qoldirgan edi.
Madridning Real klubi oʻzining afsonaviy “La Fabrica” akademiyasi tarbiyalanuvchilarini sotish evaziga moliyaviy rekordlarni yangilashda davom etmoqda. Avvalgi eng yaxshi koʻrsatkich bundan bir necha hafta oldin yangilangan boʻlsa, kecha amalga oshirilgan navbatdagi bitimlar klub kassaasini yanada boyitdi. AS nashri xabar berishicha, qirollik klubi yosh futbolchilar transferidan tushadigan umumiy mablagʻni 200 million yevro chegarasiga yaqinlashtirmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Maʼlum qilinishicha, “Los Blankos” 2017-yil yozida akademiya oʻyinchilarini transfer qilish orqali qoʻlga kiritgan 102 million yevrolik avvalgi rekordini allaqachon ortda qoldirgan edi. Kecha esa bu koʻrsatkichni yanada yaxshilaydigan navbatdagi shartnoma rasmiylashtirildi. Unga koʻra, Gonzalo Garsiya Angliyaning Fulxem klubiga sotildi. Shuningdek, klub shartlari boʻyicha yana bir tarbiyalanuvchi César Palacios ham aynan shu ingliz jamoasiga oʻtishga yaqin turibdi.
Gonzalo Garsiya transferining tafsilotlariAS nashrining avvalgi maʼlumotlariga koʻra, Valdebebas rasmiylari futbolchi uchun 60 million yevro atrofida mablagʻ talab qilgan edi. Natijada tomonlar oʻrtasidagi muzokaralar muvaffaqiyatli yakunlanib, rasmiy bitim imzolanish bosqichiga yetdi. Gonzalo Garsiyaning transferi Real Madridga 40 million yevro kafolatlangan toʻlov va yana 2 million yevro miqdoridagi oʻzgaruvchan bonuslarni olib keladi.
Ushbu kelishuvga koʻra, Fulxem klubi futbolchining sport huquqlarining 70 foiziga ega chiqadi. Shunga qaramay, na futbolchi va na ispan klubi oʻrtasidagi aloqalar uzilishini istamadi. Garsiya hozircha ketayotgan boʻlsa-da, kelajakda Madridga qaytish niyatida ekanligini yashirmagan. Real Madrid rahbariyati ham bu bitimni iqtisodiy jihatdan foydali va futbolchining oʻsishi uchun ajoyib imkoniyat deb baholamoqda.
Kelajakdagi kafolatlar va shartlarMadridliklar oʻz tarbiyalanuvchisini qoʻyib yuborishda kelajakdagi xavfsizlik choralarini ham unutmagan. Klub kelgusida futbolchi boshqa jamoaga oʻtadigan boʻlsa, uni sotib olish boʻyicha birinchi navbatdagi huquqni saqlab qoladi. Qolaversa, klubga tegishli qolgan 30 foizlik ulush kelgusida Gonzalo boshqa jamoaga transfer qilingan taqdirda ham Real Madridga qoʻshimcha daromad keltirishi mumkin.
Hozircha mazkur yozgi transferlar mavsumida Gonzalo Garsiyaning sotuvi klub uchun ikkinchi yirik bitim boʻlib turibdi. Akademiyaning moliyaviy salohiyati va yosh isteʼdodlarni yetishtirib berish tizimi nafaqat sportda, balki klub iqtisodiyotini mustahkamlashda ham asosiy ustunlardan biriga aylanmoqda. Mutaxassislarning fikricha, hali yakunlanmagan boshqa transferlar bilan bu summa yanada oʻsishi kutilmoqda.
…