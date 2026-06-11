AQSHda inflyatsiya 4 foizdan oshdi: Bitcoin va oltin narxi tushishi kutilmoqda
Bozor tahlilchilari AQSHda isteʼmol narxlari indeksi (CPI) may oyida yillik 4,2 foizga oshgani haqidagi maʼlumotlar eʼlon qilingach, Bitcoin va oltin narxi jiddiy bosim ostida qolishi mumkinligidan ogohlantirmoqda. Chorshanba kuni eʼlon qilingan ushbu koʻrsatkichlar AQSH iqtisodiyotidagi tovar va xizmatlar narxining keskin oʻsganini koʻrsatib, Fed tomonidan foiz stavkalarini pasaytirish borasidagi umidlarni chippakka chiqardi. Bu haqda Cointelegraph.com xabar beradi.
Hozirda baʼzi ekspertlar yil oxiriga qadar foiz stavkalarining yanada oshirilishini bashorat qilmoqdalar, bu esa kriptovalyuta kabi xatarli aktivlar uchun salbiy yangilik hisoblanadi. Bitcoin joriy yilning birinchi yarmini qiyinchilik bilan oʻtkazmoqda: yanvar oyidan buyon uning narxi 36 foizga, oltin esa oʻzining eng yuqori choʻqqisidan 23 foizga arzonlashdi. Shu bilan birga, Brent va WTI neft narxlari 50 foizdan koʻproqqa qimmatlashdi.
Theo investitsiya firmasi rahbari Iggy Ioppe soʻzlariga koʻra, CPI maʼlumotlari Fedni ehtiyotkor boʻlishga va stavkalarni tushirishga shoshilmaslikka majbur qiladi. Bu esa bozordagi likvidlik kutilmalarini cheklab, Bitcoin kabi aktivlarning oʻsish drayverisiz qolishiga sabab boʻladi. Shuningdek, u real daromadlilik yuqori boʻlgan sharoitda oltin kabi daromad keltirmaydigan aktivlarni ushlab turish xarajatlari oshib borishini taʼkidladi.
10x Research tahlilchisi Markus Thielen hozirgi makroiqtisodiy muhit Bitcoin uchun toʻsiq boʻlishda davom etishini qayd etdi. Uning fikricha, ushbu maʼlumotlar Wall Street investorlarini Bitcoin aktivlariga qayta sarmoya kiritishga undash uchun yetarli emas. Thielen yoz oylarida inflyatsion kutilmalar yanada kuchayishi va Bitcoin narxi yaqin kunlarda 60,000 USD darajasidan pastga tushishi ehtimoli yuqori ekanligini bashorat qildi.
…