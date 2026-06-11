AQSHda inflyatsiya 4 foizdan oshdi: Bitcoin va oltin narxi tushishi kutilmoqda

·0·Iqtisodiyot
AQSHda inflyatsiya 4 foizdan oshdi: Bitcoin va oltin narxi tushishi kutilmoqda

Bozor tahlilchilari AQSHda isteʼmol narxlari indeksi (CPI) may oyida yillik 4,2 foizga oshgani haqidagi maʼlumotlar eʼlon qilingach, Bitcoin va oltin narxi jiddiy bosim ostida qolishi mumkinligidan ogohlantirmoqda. Chorshanba kuni eʼlon qilingan ushbu koʻrsatkichlar AQSH iqtisodiyotidagi tovar va xizmatlar narxining keskin oʻsganini koʻrsatib, Fed tomonidan foiz stavkalarini pasaytirish borasidagi umidlarni chippakka chiqardi. Bu haqda Cointelegraph.com xabar beradi.

Hozirda baʼzi ekspertlar yil oxiriga qadar foiz stavkalarining yanada oshirilishini bashorat qilmoqdalar, bu esa kriptovalyuta kabi xatarli aktivlar uchun salbiy yangilik hisoblanadi. Bitcoin joriy yilning birinchi yarmini qiyinchilik bilan oʻtkazmoqda: yanvar oyidan buyon uning narxi 36 foizga, oltin esa oʻzining eng yuqori choʻqqisidan 23 foizga arzonlashdi. Shu bilan birga, Brent va WTI neft narxlari 50 foizdan koʻproqqa qimmatlashdi.

Theo investitsiya firmasi rahbari Iggy Ioppe soʻzlariga koʻra, CPI maʼlumotlari Fedni ehtiyotkor boʻlishga va stavkalarni tushirishga shoshilmaslikka majbur qiladi. Bu esa bozordagi likvidlik kutilmalarini cheklab, Bitcoin kabi aktivlarning oʻsish drayverisiz qolishiga sabab boʻladi. Shuningdek, u real daromadlilik yuqori boʻlgan sharoitda oltin kabi daromad keltirmaydigan aktivlarni ushlab turish xarajatlari oshib borishini taʼkidladi.

10x Research tahlilchisi Markus Thielen hozirgi makroiqtisodiy muhit Bitcoin uchun toʻsiq boʻlishda davom etishini qayd etdi. Uning fikricha, ushbu maʼlumotlar Wall Street investorlarini Bitcoin aktivlariga qayta sarmoya kiritishga undash uchun yetarli emas. Thielen yoz oylarida inflyatsion kutilmalar yanada kuchayishi va Bitcoin narxi yaqin kunlarda 60,000 USD darajasidan pastga tushishi ehtimoli yuqori ekanligini bashorat qildi.

BitcoinOltinInflyatsiyaFedIqtisodiyot
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Laylo
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

AQSHning ikki shtati kripto-bankomatlarni taqiqlashga tayyorlanmoqdaAQSHning ikki shtati kripto-bankomatlarni taqiqlashga tayyorlanmoqdaBugun, 04:19Blockchain.com SpaceX aksiyalari bilan bogʻliq yangi savdo vositasini ishga tushirdiBlockchain.com SpaceX aksiyalari bilan bogʻliq yangi savdo vositasini ishga tushirdiBugun, 20:12Keshbek pullari nega kechikmoqda? Soliq qo‘mitasi izoh berdiKeshbek pullari nega kechikmoqda? Soliq qo‘mitasi izoh berdiBugun, 19:40Bank of Japan qarori Bitcoin narxiga taʼsir qilishi mumkinBank of Japan qarori Bitcoin narxiga taʼsir qilishi mumkinBugun, 19:19Buyuk Britaniyada kripto-faollar bank cheklovlariga qarshi kampaniya boshladiBuyuk Britaniyada kripto-faollar bank cheklovlariga qarshi kampaniya boshladiBugun, 19:17Ethereum ekotizimida maxfiylik masalasi yana diqqat markazidaEthereum ekotizimida maxfiylik masalasi yana diqqat markazidaKecha, 18:18
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Iqtisodiyot yangiliklar

21 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
21 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
14 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
14 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
Go‘sht narxi pasayishiga chorvachilikda yangi umid paydo bo‘ldi...
Go‘sht narxi pasayishiga chorvachilikda yangi umid paydo bo‘ldi...
25 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
25 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
2 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
2 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
O‘zbekistonda dollar kursi ko‘tarildi
O‘zbekistonda dollar kursi ko‘tarildi
13 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
13 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
20 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
20 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi