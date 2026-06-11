Moliyaviy maslahatchilar uchun kripto: Kripto ETF tushunchasi

·13·Iqtisodiyot
Moliyaviy maslahatchilar uchun kripto: Kripto ETF tushunchasi

CoinDesk nashrining moliyaviy maslahatchilar uchun moʻljallangan haftalik Crypto for Advisors byulleteni raqamli aktivlar olamidagi eng soʻnggi yangiliklarni tahlil qilishda davom etadi. Ushbu sonda asosiy eʼtibor anʼanaviy moliya bozorlarida tobora ommalashib borayotgan kripto ETF (birja investitsiya fondlari) vositalariga qaratilgan. Bu haqda Coindesk.com xabar beradi.

Kripto ETFlar investorlarga Bitcoin yoki Ethereum kabi kriptovalyutalarni bevosita sotib olmasdan va saqlash bilan bogʻliq murakkabliklarga duch kelmasdan, ularning narx harakatidan foyda olish imkonini beradi. Bu usul ayniqsa institutsional investorlar va konservativ portfel egalari uchun xavfsiz kirish nuqtasi boʻlib xizmat qilmoqda.

Hozirgi kunda AQSH bozorida Bitcoin ETFlarining muvaffaqiyatli ishga tushirilishi kripto bozoriga milliardlab dollar yangi kapital oqib kelishiga sabab boʻldi. Moliyaviy maslahatchilar uchun ushbu instrumentlar mijozlar portfelini diversifikatsiya qilish va risklarni boshqarishda yangi ufqlar ochmoqda.

Shuni taʼkidlash joizki, kripto ETFlar orqali investitsiya qilishda komissiya toʻlovlari, likvidlik va tartibga soluvchi organlarning talablarini hisobga olish muhimdir. Maslahatchilar mijozlarga kripto aktivlarning oʻzgaruvchan tabiati va uzoq muddatli istiqbollari haqida aniq maʼlumot berishlari lozim.

KriptoETFInvestitsiyaBitcoinBirja
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Laylo
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Audiera’ning BEAT tokeni bir oyda 1500 foizga oʻsib, Bitcoin va Ethereum’ni ortda qoldirdiAudiera’ning BEAT tokeni bir oyda 1500 foizga oʻsib, Bitcoin va Ethereum’ni ortda qoldirdiBugun, 13:37Digital Asset kompaniyasi a16z boshchiligida 355 million dollar jalb qildiDigital Asset kompaniyasi a16z boshchiligida 355 million dollar jalb qildiBugun, 13:18Yaponiya kriptovalyutalar uchun ETF va soliq islohotini joriy etmoqdaYaponiya kriptovalyutalar uchun ETF va soliq islohotini joriy etmoqdaBugun, 13:13Vengriya kriptovalyuta savdosidagi cheklovlarni bekor qilmoqdaVengriya kriptovalyuta savdosidagi cheklovlarni bekor qilmoqdaBugun, 13:13O‘zbekistonda baliq yetishtirish hajmi yaqin yillarda 5 barobarga oshiriladiO‘zbekistonda baliq yetishtirish hajmi yaqin yillarda 5 barobarga oshiriladiBugun, 12:55AI modellari kripto xavfsizlikda zaifliklar apokalipsisiga sabab boʻldiAI modellari kripto xavfsizlikda zaifliklar apokalipsisiga sabab boʻldiBugun, 12:15
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Iqtisodiyot yangiliklar

21 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
21 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
14 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
14 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
Go‘sht narxi pasayishiga chorvachilikda yangi umid paydo bo‘ldi...
Go‘sht narxi pasayishiga chorvachilikda yangi umid paydo bo‘ldi...
25 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
25 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
2 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
2 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
O‘zbekistonda dollar kursi ko‘tarildi
O‘zbekistonda dollar kursi ko‘tarildi
20 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
20 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
3 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
3 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi