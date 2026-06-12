LG va Arbitrum 679 milliard dollarlik reklama bozori uchun hamkorlik qiladi

·12·Iqtisodiyot
LG va Arbitrum 679 milliard dollarlik reklama bozori uchun hamkorlik qiladi

Janubiy Koreyaning texnologik giganti LG Electronics raqamli reklama sanoatiga xizmat koʻrsatishga moʻljallangan blokcheyn asosidagi reklama tarmogʻini yaratish uchun Ethereum layer-2 tarmogʻi boʻlgan Arbitrum bilan hamkorlik qilmoqda. Fortune nashrining xabar berishicha, Arbitrum reklama beruvchilar va nashriyotchilarga reklama inventarlarining umumiy maʼlumotlar bazasini taqdim etadi hamda mijozlarning reklamalar bilan oʻzaro aloqasini kuzatib boradi. Bu haqda Cointelegraph.com xabar beradi.

Dentsu global reklama giganti maʼlumotlariga koʻra, 2025-yilda raqamli reklama xarajatlari 679 milliard dollarga yetishi kutilmoqda, bu esa butun dunyo boʻylab reklama xarajatlarining 68 foizini tashkil etadi. LG Electronics blokcheyn tadqiqot laboratoriyasi rahbari Samuel Byungsun Park ushbu yondashuv reklama beruvchilar, nashriyotchilar va auditoriya uchun qanchalik mazmunli qiymat keltira olishini baholayotganini taʼkidladi.

Anʼanaviy reklama tarmoqlari reklama maydonini sotib olish va sotishni avtomatlashtirish hamda boshqarish uchun qimmat vositachilarni talab qiladi. Blokcheyn asosidagi tarmoq esa vositachilarni chetlab oʻtib, reklama xaridlarini yanada samaraliroq qilishni va reklama beruvchilarga oʻz reklamalari kimga yetib borgani haqida shaffof maʼlumot berishni maqsad qilgan.

Arbitrum hammuassisi Steven Goldfederning soʻzlariga koʻra, bu tizim bozorni dasturiy taʼminot orqali toʻliq avtomatlashtirilgan holda boshqarish imkonini beradi va inson aralashuviga boʻlgan ehtiyojni kamaytiradi. Ushbu yangilik fonida Arbitrum (ARB) narxi payshanba kuni 5,44 foizga koʻtarildi.

LG guruhi qariyb oʻn yildan beri kripto sohasidagi imkoniyatlarni oʻrganib kelmoqda. Yangi loyiha kompaniyaning blokcheyn texnologiyalarini real iqtisodiyot tarmoqlariga, xususan, keng koʻlamli reklama bozoriga integratsiya qilish borasidagi navbatdagiy qadami hisoblanadi.

LGArbitrumBlokcheynRaqamli ReklamaKripto
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Laylo
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Avalanche Treasury Co. aksiyalari Nasdaq birjasidagi debyutida 16 foizga arzonlashdiAvalanche Treasury Co. aksiyalari Nasdaq birjasidagi debyutida 16 foizga arzonlashdiBugun, 05:11Texnologik gigantlar inqirozi va neft narxi: Bitcoin 60 ming dollarda qoladimiTexnologik gigantlar inqirozi va neft narxi: Bitcoin 60 ming dollarda qoladimiBugun, 23:10AQSHda kriptovalyuta oʻgʻriliklariga qarshi kurashuvchi maxsus guruh tuzilmoqdaAQSHda kriptovalyuta oʻgʻriliklariga qarshi kurashuvchi maxsus guruh tuzilmoqdaBugun, 22:17Citi xususiy kompaniyalar aksiyalari uchun blokcheyn platformasini ishga tushirdiCiti xususiy kompaniyalar aksiyalari uchun blokcheyn platformasini ishga tushirdiBugun, 22:11Moliyaviy maslahatchilar uchun kripto: Kripto ETF tushunchasiMoliyaviy maslahatchilar uchun kripto: Kripto ETF tushunchasiKecha, 15:35Audiera’ning BEAT tokeni bir oyda 1500 foizga oʻsib, Bitcoin va Ethereum’ni ortda qoldirdiAudiera’ning BEAT tokeni bir oyda 1500 foizga oʻsib, Bitcoin va Ethereum’ni ortda qoldirdiKecha, 13:37
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Iqtisodiyot yangiliklar

21 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
21 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
14 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
14 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
Go‘sht narxi pasayishiga chorvachilikda yangi umid paydo bo‘ldi...
Go‘sht narxi pasayishiga chorvachilikda yangi umid paydo bo‘ldi...
25 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
25 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
2 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
2 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
O‘zbekistonda dollar kursi ko‘tarildi
O‘zbekistonda dollar kursi ko‘tarildi
20 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
20 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
3 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
3 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi