LG va Arbitrum 679 milliard dollarlik reklama bozori uchun hamkorlik qiladi
Janubiy Koreyaning texnologik giganti LG Electronics raqamli reklama sanoatiga xizmat koʻrsatishga moʻljallangan blokcheyn asosidagi reklama tarmogʻini yaratish uchun Ethereum layer-2 tarmogʻi boʻlgan Arbitrum bilan hamkorlik qilmoqda. Fortune nashrining xabar berishicha, Arbitrum reklama beruvchilar va nashriyotchilarga reklama inventarlarining umumiy maʼlumotlar bazasini taqdim etadi hamda mijozlarning reklamalar bilan oʻzaro aloqasini kuzatib boradi. Bu haqda Cointelegraph.com xabar beradi.
Dentsu global reklama giganti maʼlumotlariga koʻra, 2025-yilda raqamli reklama xarajatlari 679 milliard dollarga yetishi kutilmoqda, bu esa butun dunyo boʻylab reklama xarajatlarining 68 foizini tashkil etadi. LG Electronics blokcheyn tadqiqot laboratoriyasi rahbari Samuel Byungsun Park ushbu yondashuv reklama beruvchilar, nashriyotchilar va auditoriya uchun qanchalik mazmunli qiymat keltira olishini baholayotganini taʼkidladi.
Anʼanaviy reklama tarmoqlari reklama maydonini sotib olish va sotishni avtomatlashtirish hamda boshqarish uchun qimmat vositachilarni talab qiladi. Blokcheyn asosidagi tarmoq esa vositachilarni chetlab oʻtib, reklama xaridlarini yanada samaraliroq qilishni va reklama beruvchilarga oʻz reklamalari kimga yetib borgani haqida shaffof maʼlumot berishni maqsad qilgan.
Arbitrum hammuassisi Steven Goldfederning soʻzlariga koʻra, bu tizim bozorni dasturiy taʼminot orqali toʻliq avtomatlashtirilgan holda boshqarish imkonini beradi va inson aralashuviga boʻlgan ehtiyojni kamaytiradi. Ushbu yangilik fonida Arbitrum (ARB) narxi payshanba kuni 5,44 foizga koʻtarildi.
LG guruhi qariyb oʻn yildan beri kripto sohasidagi imkoniyatlarni oʻrganib kelmoqda. Yangi loyiha kompaniyaning blokcheyn texnologiyalarini real iqtisodiyot tarmoqlariga, xususan, keng koʻlamli reklama bozoriga integratsiya qilish borasidagi navbatdagiy qadami hisoblanadi.
…