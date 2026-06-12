Bitcoin SpaceX IPO fonida 64 000 dollarga yetdi
Bitcoin (BTC) juma kuni Wall Street birjalari ochilishi ortidan 64 000 dollar darajasiga koʻtarildi, biroq tahlilchilar narxning qoʻllab-quvvatlash darajalari zaif ekanligidan ogohlantirmoqda. TradingView maʼlumotlariga koʻra, BTC/USD juftligi AQSH va Eron oʻrtasidagi ehtimoliy kelishuv haqidagi turli xabarlar fonida oʻz pozitsiyasini saqlab qolmoqda. Bu haqda Cointelegraph.com xabar beradi.
Hozircha rasmiy kelishuv haqida aniq maʼlumot yoʻq. AQSH Prezidenti Donald Trump Eron tomonining bayonotlarini rad etib, Truth Social tarmogʻida bu xabarlar haqiqatga toʻgʻri kelmasligini taʼkidladi. Siyosiy noaniqlikka qaramay, kripto bozori va xatarli aktivlar SpaceX kompaniyasining tarixdagi eng yirik IPO jarayoni fonida oʻsishni davom ettirmoqda.
SpaceX aksiyalari dastlabki IPO narxidan 45 dollar yuqori, yaʼni 170 dollardan debyut qilishi kutilmoqda. Mosaic Asset Company tahlilchilarining fikricha, bozorlar hozirda kuchli mehnat bozori va yuqori inflyatsiya kombinatsiyasiga duch kelmoqda. Iqtisodiy maʼlumotlarning yaxshilanishi aksiyalar bozoriga ijobiy taʼsir koʻrsatmoqda.
Shuni taʼkidlash kerakki, AQSHdagi inflyatsiya maʼlumotlari neft narxining koʻtarilishi ortidan yangi koʻp yillik rekordlarni oʻrnatdi. Bitcoin 64 000 dollar atrofida mahalliy maksimumni yangilagan boʻlsa-da, bozor ishtirokchilari kelajakdagi istiqbollarga nisbatan ehtiyotkorlik bilan yondashmoqdalar.
…