Bitcoin SpaceX IPO fonida 64 000 dollarga yetdi

·15·Iqtisodiyot
Bitcoin SpaceX IPO fonida 64 000 dollarga yetdi

Bitcoin (BTC) juma kuni Wall Street birjalari ochilishi ortidan 64 000 dollar darajasiga koʻtarildi, biroq tahlilchilar narxning qoʻllab-quvvatlash darajalari zaif ekanligidan ogohlantirmoqda. TradingView maʼlumotlariga koʻra, BTC/USD juftligi AQSH va Eron oʻrtasidagi ehtimoliy kelishuv haqidagi turli xabarlar fonida oʻz pozitsiyasini saqlab qolmoqda. Bu haqda Cointelegraph.com xabar beradi.

Hozircha rasmiy kelishuv haqida aniq maʼlumot yoʻq. AQSH Prezidenti Donald Trump Eron tomonining bayonotlarini rad etib, Truth Social tarmogʻida bu xabarlar haqiqatga toʻgʻri kelmasligini taʼkidladi. Siyosiy noaniqlikka qaramay, kripto bozori va xatarli aktivlar SpaceX kompaniyasining tarixdagi eng yirik IPO jarayoni fonida oʻsishni davom ettirmoqda.

SpaceX aksiyalari dastlabki IPO narxidan 45 dollar yuqori, yaʼni 170 dollardan debyut qilishi kutilmoqda. Mosaic Asset Company tahlilchilarining fikricha, bozorlar hozirda kuchli mehnat bozori va yuqori inflyatsiya kombinatsiyasiga duch kelmoqda. Iqtisodiy maʼlumotlarning yaxshilanishi aksiyalar bozoriga ijobiy taʼsir koʻrsatmoqda.

Shuni taʼkidlash kerakki, AQSHdagi inflyatsiya maʼlumotlari neft narxining koʻtarilishi ortidan yangi koʻp yillik rekordlarni oʻrnatdi. Bitcoin 64 000 dollar atrofida mahalliy maksimumni yangilagan boʻlsa-da, bozor ishtirokchilari kelajakdagi istiqbollarga nisbatan ehtiyotkorlik bilan yondashmoqdalar.

BitcoinSpaceXKriptoIqtisodiyotBirja
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Laylo
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Exodus va Ondo hamkorligida tokenizatsiya qilingan aksiyalar bozori ishga tushdiExodus va Ondo hamkorligida tokenizatsiya qilingan aksiyalar bozori ishga tushdiBugun, 17:18SpaceX aksiyalari tokenizatsiya qilinmoqda: Kraken yangi imkoniyat taqdim etdiSpaceX aksiyalari tokenizatsiya qilinmoqda: Kraken yangi imkoniyat taqdim etdiBugun, 17:15VanEck kompaniyasi BNB kriptovalyutasining amaliy salohiyatiga tikish tikmoqdaVanEck kompaniyasi BNB kriptovalyutasining amaliy salohiyatiga tikish tikmoqdaBugun, 16:13Bloomberg tahlilchisi: Bitcoin ETF investorlarining aksariyati oʻz pozitsiyasini saqlab qolmoqdaBloomberg tahlilchisi: Bitcoin ETF investorlarining aksariyati oʻz pozitsiyasini saqlab qolmoqdaBugun, 15:57Polsha prezidenti kriptovalyuta qonuniga uchinchi bor veto qoʻydiPolsha prezidenti kriptovalyuta qonuniga uchinchi bor veto qoʻydiBugun, 14:14Metaplanet Siiibo Securities kompaniyasini sotib olib oʻz brokerlik boʻlimini tuzadiMetaplanet Siiibo Securities kompaniyasini sotib olib oʻz brokerlik boʻlimini tuzadiBugun, 13:19
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Iqtisodiyot yangiliklar

21 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
21 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
Go‘sht narxi pasayishiga chorvachilikda yangi umid paydo bo‘ldi...
Go‘sht narxi pasayishiga chorvachilikda yangi umid paydo bo‘ldi...
25 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
25 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
2 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
2 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
O‘zbekistonda dollar kursi ko‘tarildi
O‘zbekistonda dollar kursi ko‘tarildi
20 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
20 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
3 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
3 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
22 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
22 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi