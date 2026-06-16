Bitcoin narxi barqarorlashishi AQSH va Eron oʻrtasidagi bitimga bogʻliq boʻlib qolmoqda
Dunyoning eng yirik kriptovalyutasi boʻlgan Bitcoin narxining kelgusi istiqboli bevosita geosiyosiy vaziyatga, xususan, AQSH va Eron oʻrtasidagi tinchlik kelishuvi muvaffaqiyatiga bogʻliq boʻlib turibdi. Tahlilchilarning fikricha, raqamli aktiv soʻnggi kunlarda biroz tiklanganiga qaramay, uning tarmogʻidagi koʻrsatkichlar hali ham zaifligicha qolmoqda va bozor ishonchsizlik holatida. Bu haqda Cointelegraph.com xabar beradi.
LVRG Research direktori Nick Ruck Cointelegraph nashriga bergan intervyusida Bitcoin (BTC) yaqinda 67,000 USD darajasiga qaytgan boʻlsa-da, savdo hajmining pasayishi va on-chain metrikalarining turgʻunligi oʻsish surʼati sustligidan dalolat berishini taʼkidladi. Uning soʻzlariga koʻra, agar AQSH va Eron oʻrtasidagi kelishuv amalga oshmasa, yuzaga keladigan geosiyosiy beqarorlik va neft bozoridagi kutilmagan zarbalar Bitcoin uchun oʻta oʻzgaruvchan va xavfli yoʻlni keltirib chiqarishi mumkin.
AQSH Prezidenti Donald Trump yakshanba kuni Vashington va Tehron oʻrtasida koʻp oylik mojarolarni tugatish boʻyicha tinchlik bitimi yakunlanganini va u juma kuni imzolanishi kutilayotganini maʼlum qildi. Ushbu xabar fonida kriptovalyuta bozori ijobiy dinamika koʻrsatgan edi. Bitimga koʻra, Hormuz boʻgʻozi ochilishi va Eron portlariga qoʻyilgan blokada bekor qilinishi koʻzda tutilgan.
Bozordagi sust ishtirok va tahliliy koʻrsatkichlarAssociated Press agentligi xabariga koʻra, tomonlar Eronning yadroviy dasturi va sanksiyalarni yumshatish boʻyicha 60 kunlik muzokaralarni boshlaydi. Biroq, Swissblock tahliliy kompaniyasi Bitcoin narxining harakat kuchi va sotib olish bosimini oʻlchovchi On-Balance Volume (OBV) koʻrsatkichlari hamon "ayiqlar bozori" (pasayish tendensiyasi) darajasida ekanligidan ogohlantirmoqda.
Hozirda narx momentum koʻrsatkichi -1 darajasida boʻlib, bu harakatning zaifligini anglatadi. OBV koʻrsatkichi esa soʻnggi yillardagi eng past nuqta — minus 1,7 millionga tushgan. Bu shuni anglatadiki, Bitcoin 67,000 USD darajasiga chiqqan boʻlsa-da, bozorda yirik investorlarning faol ishtiroki va kuchli ishonchi yetishmayapti.
Odatda, pasayish bozorida avval momentum zaiflashadi, soʻngra savdo hajmi qisqaradi va yakunda narx keskin pastga qarab harakatlanadi. Swissblock mutaxassislari har ikkala koʻrsatkich ham ijobiy hududga oʻtmaguncha, narxning yana pastki darajalarni (60,000 USD dan past) qayta sinovdan oʻtkazish xavfi saqlanib qolishini taʼkidlamoqda.
Seshanba kungi savdolarda Bitcoin dushanba kungi yuqori nuqtasidan chekinib, 66,000 USD dan pastga tushdi. Oʻzbekistonlik investorlar va treyderlar uchun ham ushbu geosiyosiy jarayonlar muhim ahamiyatga ega, chunki global iqtisodiy barqarorlik va neft narxi bevosita kriptovalyutalar qiymatiga taʼsir oʻtkazuvchi asosiy omillarga aylanib ulgurgan.
…