Bitcoin narxi barqarorlashishi AQSH va Eron oʻrtasidagi bitimga bogʻliq boʻlib qolmoqda

·0·Iqtisodiyot
Bitcoin narxi barqarorlashishi AQSH va Eron oʻrtasidagi bitimga bogʻliq boʻlib qolmoqda

Dunyoning eng yirik kriptovalyutasi boʻlgan Bitcoin narxining kelgusi istiqboli bevosita geosiyosiy vaziyatga, xususan, AQSH va Eron oʻrtasidagi tinchlik kelishuvi muvaffaqiyatiga bogʻliq boʻlib turibdi. Tahlilchilarning fikricha, raqamli aktiv soʻnggi kunlarda biroz tiklanganiga qaramay, uning tarmogʻidagi koʻrsatkichlar hali ham zaifligicha qolmoqda va bozor ishonchsizlik holatida. Bu haqda Cointelegraph.com xabar beradi.

LVRG Research direktori Nick Ruck Cointelegraph nashriga bergan intervyusida Bitcoin (BTC) yaqinda 67,000 USD darajasiga qaytgan boʻlsa-da, savdo hajmining pasayishi va on-chain metrikalarining turgʻunligi oʻsish surʼati sustligidan dalolat berishini taʼkidladi. Uning soʻzlariga koʻra, agar AQSH va Eron oʻrtasidagi kelishuv amalga oshmasa, yuzaga keladigan geosiyosiy beqarorlik va neft bozoridagi kutilmagan zarbalar Bitcoin uchun oʻta oʻzgaruvchan va xavfli yoʻlni keltirib chiqarishi mumkin.

AQSH Prezidenti Donald Trump yakshanba kuni Vashington va Tehron oʻrtasida koʻp oylik mojarolarni tugatish boʻyicha tinchlik bitimi yakunlanganini va u juma kuni imzolanishi kutilayotganini maʼlum qildi. Ushbu xabar fonida kriptovalyuta bozori ijobiy dinamika koʻrsatgan edi. Bitimga koʻra, Hormuz boʻgʻozi ochilishi va Eron portlariga qoʻyilgan blokada bekor qilinishi koʻzda tutilgan.

Bozordagi sust ishtirok va tahliliy koʻrsatkichlar

Associated Press agentligi xabariga koʻra, tomonlar Eronning yadroviy dasturi va sanksiyalarni yumshatish boʻyicha 60 kunlik muzokaralarni boshlaydi. Biroq, Swissblock tahliliy kompaniyasi Bitcoin narxining harakat kuchi va sotib olish bosimini oʻlchovchi On-Balance Volume (OBV) koʻrsatkichlari hamon "ayiqlar bozori" (pasayish tendensiyasi) darajasida ekanligidan ogohlantirmoqda.

Hozirda narx momentum koʻrsatkichi -1 darajasida boʻlib, bu harakatning zaifligini anglatadi. OBV koʻrsatkichi esa soʻnggi yillardagi eng past nuqta — minus 1,7 millionga tushgan. Bu shuni anglatadiki, Bitcoin 67,000 USD darajasiga chiqqan boʻlsa-da, bozorda yirik investorlarning faol ishtiroki va kuchli ishonchi yetishmayapti.

Odatda, pasayish bozorida avval momentum zaiflashadi, soʻngra savdo hajmi qisqaradi va yakunda narx keskin pastga qarab harakatlanadi. Swissblock mutaxassislari har ikkala koʻrsatkich ham ijobiy hududga oʻtmaguncha, narxning yana pastki darajalarni (60,000 USD dan past) qayta sinovdan oʻtkazish xavfi saqlanib qolishini taʼkidlamoqda.

Seshanba kungi savdolarda Bitcoin dushanba kungi yuqori nuqtasidan chekinib, 66,000 USD dan pastga tushdi. Oʻzbekistonlik investorlar va treyderlar uchun ham ushbu geosiyosiy jarayonlar muhim ahamiyatga ega, chunki global iqtisodiy barqarorlik va neft narxi bevosita kriptovalyutalar qiymatiga taʼsir oʻtkazuvchi asosiy omillarga aylanib ulgurgan.

BitcoinKriptovalyutaAQSHEronIqtisodiyot
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Laylo
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

AQSHda kriptovalyuta xatarlari boʻyicha nazorat kuchaytirilishi kutilmoqdaAQSHda kriptovalyuta xatarlari boʻyicha nazorat kuchaytirilishi kutilmoqdaBugun, 06:12Aprel oyi uchun 111,8 milliard so‘m keshbek hisoblandiAprel oyi uchun 111,8 milliard so‘m keshbek hisoblandiBugun, 06:07Bitcoin ETF fondlarida kutilmagan pasayish: Investorlar boshqa aktivlarga yuzlanmoqdaBitcoin ETF fondlarida kutilmagan pasayish: Investorlar boshqa aktivlarga yuzlanmoqdaBugun, 06:0017 iyun kuni dollar kursi oshishi prognoz qilinmoqda17 iyun kuni dollar kursi oshishi prognoz qilinmoqdaBugun, 05:36Donald Trumpning kriptokompaniyasi UFC jangchilariga bonuslarni oʻz steyblkoinida toʻlaydiDonald Trumpning kriptokompaniyasi UFC jangchilariga bonuslarni oʻz steyblkoinida toʻlaydiBugun, 23:18BitMine kompaniyasi oʻzining Ethereum zaxiralarini 10 milliard dollarga yetkazdiBitMine kompaniyasi oʻzining Ethereum zaxiralarini 10 milliard dollarga yetkazdiBugun, 21:17
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Iqtisodiyot yangiliklar

21 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
21 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
Go‘sht narxi pasayishiga chorvachilikda yangi umid paydo bo‘ldi...
Go‘sht narxi pasayishiga chorvachilikda yangi umid paydo bo‘ldi...
25 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
25 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
2 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
2 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
20 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
20 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
3 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
3 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
22 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
22 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
25 may kuni dollar kursi pasayishi prognoz qilinmoqda
25 may kuni dollar kursi pasayishi prognoz qilinmoqda