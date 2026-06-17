Kalshi va StarCompliance bashorat bozorlarida insayd tradingga qarshi tizim yaratdi
AQSHning yetakchi bashorat bozori platformasi Kalshi va StarCompliance dasturiy taʼminot provayderi moliyaviy kompaniyalar xodimlarining savdo faoliyatini nazorat qilishga moʻljallangan yangi monitoring tizimini ishga tushirdi. Mazkur hamkorlik bashorat bozorlarida insayd trading, yaʼni maxfiy maʼlumotlardan foydalangan holda noqonuniy daromad olish holatlari koʻpayayotgan bir paytda amalga oshirilmoqda. Yangi platforma shaffoflikni taʼminlash va tartibga soluvchi organlar talablariga muvofiqlikni oshirishni maqsad qilgan. Bu haqda Cointelegraph.com xabar beradi.
ixbt.com maʼlumotiga koʻra, ushbu tizim xodimlarning tranzaksiyalar hajmi, savdo strategiyalari, bozor toifalari va ish vaqtidagi faolligini tahlil qilib, shubhali harakatlarni avtomatik tarzda aniqlaydi. StarCompliance platformasi endilikda nafaqat anʼanaviy qimmatli qogʻozlar va raqamli aktivlarni, balki Kalshi orqali amalga oshiriladigan bashorat shartnomalarini ham kuzatish imkonini beradi. Bu moliyaviy institutlarga oʻz xodimlarining onchain va offchain muhitdagi faoliyatini markazlashgan holda nazorat qilish imkonini yaratadi.
Insayd trading mojarolari va huquqiy bosimYangi monitoring vositasining ishga tushirilishi tasodif emas. Yaqinda AQSH armiyasi serjanti Gannon Ken Van Dyke bilan bogʻliq sud ishi jamoatchilik eʼtiborini tortdi. Prokuratura uni Venesuela prezidenti Nicolás Maduroga qarshi harbiy operatsiyaga oid maxfiy maʼlumotlardan foydalanib, Polymarket platformasida 400 ming dollardan ortiq foyda koʻrganlikda ayblamoqda. Bu kabi holatlar bashorat bozorlarining tartibga solinishi boʻyicha bahslarni yanada kuchaytirdi.
Hozirgi kunda AQSHning kamida 11 ta shtati Kalshi va Polymarket kabi platformalarga nisbatan huquqiy choralar koʻrmoqda. Asosiy nizo predmeti — ushbu tadbir shartnomalari (event contracts) qimor oʻyinlari sifatida baholanishi kerakmi yoki CFTC (Tovar fyucherslari savdosi boʻyicha komissiya) tomonidan tartibga solinadigan derivativlarmi, degan savol atrofida aylanmoqda. Masalan, Nevada shtati Kalshi faoliyatini vaqtincha toʻxtatgan boʻlsa, Minnesota shtati ushbu bozorlarni butunlay taqiqlagan birinchi hududga aylandi.
Sanoatning kelajagi va nazorat choralariKalshi va CFTC shtatlarning cheklovlariga qarshi sudlarda kurash olib bormoqda. AQSH Kongressi vakili James Comer ham Kalshi va Polymarket rahbarlaridan AQSHning Eronga qarshi harbiy harakatlari bilan bogʻliq "shubhali vaqtda amalga oshirilgan savdolar" boʻyicha hisobot talab qilgan. Bu bashorat bozorlari nafaqat moliyaviy, balki geosiyosiy axborotlar xavfsizligi uchun ham muhim ekanini koʻrsatadi.
Ekspertlarning fikricha, bashorat bozorlari kelajakda iqtisodiy prognozlar va ijtimoiy tendensiyalarni aniqlashda muhim vositaga aylanishi mumkin. Biroq, buning uchun platformalar quyidagi yoʻnalishlarda ishonchni oqlashi lozim:
- Insayd tradingga qarshi qatʼiy texnik choralarni joriy etish;
- Davlat regulyatorlari bilan huquqiy kelishuvlarga erishish;
- Foydalanuvchilarning shaxsiy maʼlumotlari va tranzaksiyalari xavfsizligini taʼminlash;
- Bozor manipulyatsiyasining oldini oluvchi algoritmlarni takomillashtirish.
…