Kalshi va StarCompliance bashorat bozorlarida insayd tradingga qarshi tizim yaratdi

·11·Iqtisodiyot
Kalshi va StarCompliance bashorat bozorlarida insayd tradingga qarshi tizim yaratdi

AQSHning yetakchi bashorat bozori platformasi Kalshi va StarCompliance dasturiy taʼminot provayderi moliyaviy kompaniyalar xodimlarining savdo faoliyatini nazorat qilishga moʻljallangan yangi monitoring tizimini ishga tushirdi. Mazkur hamkorlik bashorat bozorlarida insayd trading, yaʼni maxfiy maʼlumotlardan foydalangan holda noqonuniy daromad olish holatlari koʻpayayotgan bir paytda amalga oshirilmoqda. Yangi platforma shaffoflikni taʼminlash va tartibga soluvchi organlar talablariga muvofiqlikni oshirishni maqsad qilgan. Bu haqda Cointelegraph.com xabar beradi.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, ushbu tizim xodimlarning tranzaksiyalar hajmi, savdo strategiyalari, bozor toifalari va ish vaqtidagi faolligini tahlil qilib, shubhali harakatlarni avtomatik tarzda aniqlaydi. StarCompliance platformasi endilikda nafaqat anʼanaviy qimmatli qogʻozlar va raqamli aktivlarni, balki Kalshi orqali amalga oshiriladigan bashorat shartnomalarini ham kuzatish imkonini beradi. Bu moliyaviy institutlarga oʻz xodimlarining onchain va offchain muhitdagi faoliyatini markazlashgan holda nazorat qilish imkonini yaratadi.

Insayd trading mojarolari va huquqiy bosim

Yangi monitoring vositasining ishga tushirilishi tasodif emas. Yaqinda AQSH armiyasi serjanti Gannon Ken Van Dyke bilan bogʻliq sud ishi jamoatchilik eʼtiborini tortdi. Prokuratura uni Venesuela prezidenti Nicolás Maduroga qarshi harbiy operatsiyaga oid maxfiy maʼlumotlardan foydalanib, Polymarket platformasida 400 ming dollardan ortiq foyda koʻrganlikda ayblamoqda. Bu kabi holatlar bashorat bozorlarining tartibga solinishi boʻyicha bahslarni yanada kuchaytirdi.

Hozirgi kunda AQSHning kamida 11 ta shtati Kalshi va Polymarket kabi platformalarga nisbatan huquqiy choralar koʻrmoqda. Asosiy nizo predmeti — ushbu tadbir shartnomalari (event contracts) qimor oʻyinlari sifatida baholanishi kerakmi yoki CFTC (Tovar fyucherslari savdosi boʻyicha komissiya) tomonidan tartibga solinadigan derivativlarmi, degan savol atrofida aylanmoqda. Masalan, Nevada shtati Kalshi faoliyatini vaqtincha toʻxtatgan boʻlsa, Minnesota shtati ushbu bozorlarni butunlay taqiqlagan birinchi hududga aylandi.

Sanoatning kelajagi va nazorat choralari

Kalshi va CFTC shtatlarning cheklovlariga qarshi sudlarda kurash olib bormoqda. AQSH Kongressi vakili James Comer ham Kalshi va Polymarket rahbarlaridan AQSHning Eronga qarshi harbiy harakatlari bilan bogʻliq "shubhali vaqtda amalga oshirilgan savdolar" boʻyicha hisobot talab qilgan. Bu bashorat bozorlari nafaqat moliyaviy, balki geosiyosiy axborotlar xavfsizligi uchun ham muhim ekanini koʻrsatadi.

Ekspertlarning fikricha, bashorat bozorlari kelajakda iqtisodiy prognozlar va ijtimoiy tendensiyalarni aniqlashda muhim vositaga aylanishi mumkin. Biroq, buning uchun platformalar quyidagi yoʻnalishlarda ishonchni oqlashi lozim:

  • Insayd tradingga qarshi qatʼiy texnik choralarni joriy etish;
  • Davlat regulyatorlari bilan huquqiy kelishuvlarga erishish;
  • Foydalanuvchilarning shaxsiy maʼlumotlari va tranzaksiyalari xavfsizligini taʼminlash;
  • Bozor manipulyatsiyasining oldini oluvchi algoritmlarni takomillashtirish.
Ushbu yangi monitoring platformasi bashorat bozorlarini professional moliya olamiga yaqinlashtirish yoʻlidagi muhim qadamdir. Agar Kalshi va uning hamkorlari shaffoflikni taʼminlay olsa, ushbu sektor Bitcoin va Ethereum kabi kripto-aktivlar kabi keng ommalashishi va qonuniy maqomga ega boʻlishi kutilmoqda.

KalshiBashorat BozorlariInsayd TradingMoliyaCFTC
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Laylo
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

AQSH Federal zaxira tizimi foiz stavkalarini oʻzgarishsiz qoldirdiAQSH Federal zaxira tizimi foiz stavkalarini oʻzgarishsiz qoldirdiKecha, 18:16Kriptovalyuta bozori shakllanish bosqichida: Professional investorlar uchun yangi imkoniyatlarKriptovalyuta bozori shakllanish bosqichida: Professional investorlar uchun yangi imkoniyatlarKecha, 16:59Singapur moliyaviy regulyatori Bybit kriptobirjasini ogohlantirish roʻyxatiga kiritdiSingapur moliyaviy regulyatori Bybit kriptobirjasini ogohlantirish roʻyxatiga kiritdiKecha, 16:38Fed qarorlari Bitcoin kursiga qanday taʼsir qiladi: Bozor kutayotgan uchta asosiy signalFed qarorlari Bitcoin kursiga qanday taʼsir qiladi: Bozor kutayotgan uchta asosiy signalKecha, 15:33Kriptovalyuta bozori xavfsizligi: Nima uchun anʼanaviy auditlar oʻgʻriliklarni toʻxtata olmayapti?Kriptovalyuta bozori xavfsizligi: Nima uchun anʼanaviy auditlar oʻgʻriliklarni toʻxtata olmayapti?Kecha, 15:16Kriptovalyuta bozorida pasayish: Bitcoin Cash yetakchiligida asosiy indekslar pastladiKriptovalyuta bozorida pasayish: Bitcoin Cash yetakchiligida asosiy indekslar pastladiKecha, 15:15
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Iqtisodiyot yangiliklar

21 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
21 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
Go‘sht narxi pasayishiga chorvachilikda yangi umid paydo bo‘ldi...
Go‘sht narxi pasayishiga chorvachilikda yangi umid paydo bo‘ldi...
25 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
25 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
2 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
2 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
20 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
20 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
3 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
3 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
22 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
22 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
25 may kuni dollar kursi pasayishi prognoz qilinmoqda
25 may kuni dollar kursi pasayishi prognoz qilinmoqda