10 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
• Yevro 84,09 so‘mga qimmatlab, 13 915,12 so‘m bo‘ldi.
O‘zbekiston Markaziy banki 2026 yil 10 iyun kuni uchun xorijiy valyutalarning rasmiy kurslarini e’lon qildi. Unga ko‘ra, dollar 21,82 so‘mga qimmatlab, 12 035,22 so‘mni tashkil etdi.
• Yevro 84,09 so‘mga qimmatlab, 13 915,12 so‘m bo‘ldi.
• Rossiya rubli 4,08 so‘mga qimmatlab, 167,95 so‘mni tashkil etdi.
• Funt sterling 102,49 so‘mga qimmatlab, 16 112,75 so‘m bo‘ldi.
• Yapon iyenasi 0,05 so‘mga qimmatlab, 75,13 so‘mni tashkil etdi.
• Shveysariya franki 57,64 so‘mga qimmatlab, 15 112,03 so‘m bo‘ldi.
• Xitoy yuani 6,68 so‘mga qimmatlab, 1 777,60 so‘mni tashkil etdi.
…