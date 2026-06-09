10 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi

·0·Iqtisodiyot
10 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi

O‘zbekiston Markaziy banki 2026 yil 10 iyun kuni uchun xorijiy valyutalarning rasmiy kurslarini e’lon qildi. Unga ko‘ra, dollar 21,82 so‘mga qimmatlab, 12 035,22 so‘mni tashkil etdi.

• Yevro 84,09 so‘mga qimmatlab, 13 915,12 so‘m bo‘ldi.
• Rossiya rubli 4,08 so‘mga qimmatlab, 167,95 so‘mni tashkil etdi.
• Funt sterling 102,49 so‘mga qimmatlab, 16 112,75 so‘m bo‘ldi.
• Yapon iyenasi 0,05 so‘mga qimmatlab, 75,13 so‘mni tashkil etdi.
• Shveysariya franki 57,64 so‘mga qimmatlab, 15 112,03 so‘m bo‘ldi.
• Xitoy yuani 6,68 so‘mga qimmatlab, 1 777,60 so‘mni tashkil etdi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Bitcoin tiklanmoqda: 162 million dollarlik likvidlik pasayish xavfini koʻrsatmoqdaBitcoin tiklanmoqda: 162 million dollarlik likvidlik pasayish xavfini koʻrsatmoqdaBugun, 07:19Kripto hamyonli AI agentlari toʻxtatib boʻlmas xavfga aylanishi mumkinKripto hamyonli AI agentlari toʻxtatib boʻlmas xavfga aylanishi mumkinBugun, 07:14200 dan ortiq kripto kompaniyasi AQSH Senatini CLARITY Actni qabul qilishga chaqirdi200 dan ortiq kripto kompaniyasi AQSH Senatini CLARITY Actni qabul qilishga chaqirdiBugun, 07:1210 iyun kuni dollar kursi oshishi prognoz qilinmoqda10 iyun kuni dollar kursi oshishi prognoz qilinmoqdaBugun, 05:35Buyuk Britaniya chakana fondlarga kripto aktivlar uchun 10 foizlik kvota berishi mumkinBuyuk Britaniya chakana fondlarga kripto aktivlar uchun 10 foizlik kvota berishi mumkinBugun, 05:17Bitcoin 63 000 dollardan yuqori, AI aksiyalari va altkoinlar oʻsmoqdaBitcoin 63 000 dollardan yuqori, AI aksiyalari va altkoinlar oʻsmoqdaBugun, 05:17
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Iqtisodiyot yangiliklar

21 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
21 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
14 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
14 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
Go‘sht narxi pasayishiga chorvachilikda yangi umid paydo bo‘ldi...
Go‘sht narxi pasayishiga chorvachilikda yangi umid paydo bo‘ldi...
25 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
25 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
2 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
2 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
O‘zbekistonda dollar kursi ko‘tarildi
O‘zbekistonda dollar kursi ko‘tarildi
13 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
13 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
20 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
20 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi