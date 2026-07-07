Toshkentda xalqaro islom sivilizatsiyasi forumi boshlandi
O‘zbekistondagi Islom sivilizatsiyasi markazida “Islom sivilizatsiyasi: tinchlik, bag‘rikenglik va ilm-ma’rifat yo‘li” mavzusidagi I Xalqaro islom sivilizatsiyasi forumi o‘z ishini boshladi.
Yirik anjumanda dunyoning 50 dan ortiq mamlakatidan kelgan davlat va jamoat arboblari, ulamolar hamda xalqaro tashkilotlar rahbarlari ishtirok etmoqda.
Forum uch shaharda o‘tkaziladi
Xalqaro forum 7–11 iyul kunlari davom etadi.
Uning tadbirlari Toshkent, Samarqand va Termiz shaharlarida tashkil etilib, islom sivilizatsiyasining tinchlik, bag‘rikenglik va ilm-ma’rifat taraqqiyotidagi o‘rni muhokama qilinadi.
Nufuzli tashkilotlar hamkorligida
Anjuman bir qator davlat, diniy va ilmiy muassasalar hamkorligida tashkil etilmoqda.
Jumladan:
O‘zbekistondagi Islom sivilizatsiyasi markazi;
Din ishlari bo‘yicha qo‘mita;
O‘zbekiston xalqaro islomshunoslik akademiyasi;
Imom Moturudiy, Imom Buxoriy va Imom Termiziy xalqaro ilmiy-tadqiqot markazlari;
O‘zbekiston musulmonlari idorasi;
ICESCO tashkiloti.
50 dan ortiq mamlakat vakillari qatnashmoqda
Forumda dunyoning 50 dan ortiq davlatidan kelgan qariyb 300 nafar nufuzli mehmon ishtirok etmoqda.
Ular orasida davlat va jamoat arboblari, vazirlar, muftiylar, xalqaro tashkilotlar rahbarlari va taniqli ulamolar bor.
Asosiy e’tibor — tinchlik va ma’rifatga
Forum doirasida islom sivilizatsiyasining boy ilmiy merosi, bag‘rikenglik g‘oyalari va tinchlikni mustahkamlashdagi o‘rni keng muhokama qilinishi kutilmoqda.
Anjuman O‘zbekistonning islom sivilizatsiyasi merosini xalqaro miqyosda targ‘ib qilish va ilmiy hamkorlikni kuchaytirishga qaratilgan muhim maydonga aylanmoqda.
…