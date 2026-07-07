Toshkentda xalqaro islom sivilizatsiyasi forumi boshlandi

·40·O‘zbekiston
Toshkentda xalqaro islom sivilizatsiyasi forumi boshlandi

O‘zbekistondagi Islom sivilizatsiyasi markazida “Islom sivilizatsiyasi: tinchlik, bag‘rikenglik va ilm-ma’rifat yo‘li” mavzusidagi I Xalqaro islom sivilizatsiyasi forumi o‘z ishini boshladi.

Yirik anjumanda dunyoning 50 dan ortiq mamlakatidan kelgan davlat va jamoat arboblari, ulamolar hamda xalqaro tashkilotlar rahbarlari ishtirok etmoqda.

Forum uch shaharda o‘tkaziladi

Xalqaro forum 7–11 iyul kunlari davom etadi.

Uning tadbirlari Toshkent, Samarqand va Termiz shaharlarida tashkil etilib, islom sivilizatsiyasining tinchlik, bag‘rikenglik va ilm-ma’rifat taraqqiyotidagi o‘rni muhokama qilinadi.

Toshkentda xalqaro islom sivilizatsiyasi forumi boshlandi

Nufuzli tashkilotlar hamkorligida

Anjuman bir qator davlat, diniy va ilmiy muassasalar hamkorligida tashkil etilmoqda.

Jumladan:

  • O‘zbekistondagi Islom sivilizatsiyasi markazi;

  • Din ishlari bo‘yicha qo‘mita;

  • O‘zbekiston xalqaro islomshunoslik akademiyasi;

  • Imom Moturudiy, Imom Buxoriy va Imom Termiziy xalqaro ilmiy-tadqiqot markazlari;

  • O‘zbekiston musulmonlari idorasi;

  • ICESCO tashkiloti.

Toshkentda xalqaro islom sivilizatsiyasi forumi boshlandi

50 dan ortiq mamlakat vakillari qatnashmoqda

Forumda dunyoning 50 dan ortiq davlatidan kelgan qariyb 300 nafar nufuzli mehmon ishtirok etmoqda.

Ular orasida davlat va jamoat arboblari, vazirlar, muftiylar, xalqaro tashkilotlar rahbarlari va taniqli ulamolar bor.

Asosiy e’tibor — tinchlik va ma’rifatga

Toshkentda xalqaro islom sivilizatsiyasi forumi boshlandi

Forum doirasida islom sivilizatsiyasining boy ilmiy merosi, bag‘rikenglik g‘oyalari va tinchlikni mustahkamlashdagi o‘rni keng muhokama qilinishi kutilmoqda.

Anjuman O‘zbekistonning islom sivilizatsiyasi merosini xalqaro miqyosda targ‘ib qilish va ilmiy hamkorlikni kuchaytirishga qaratilgan muhim maydonga aylanmoqda.

ToshkentO'zbekistonSamarqandTermezICESCO
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Shavkat Mirziyoyev: «Tinchlikka eltuvchi eng kuchli yo‘l — ma’rifat»Shavkat Mirziyoyev: «Tinchlikka eltuvchi eng kuchli yo‘l — ma’rifat»Bugun, 12:01Olmazor tumanida ayrim hududlarda elektr vaqtincha o‘chiriladiOlmazor tumanida ayrim hududlarda elektr vaqtincha o‘chiriladiBugun, 11:227,5 ochko va chempionlik: Javohir Sindorovdan kuchli natija7,5 ochko va chempionlik: Javohir Sindorovdan kuchli natijaKecha, 22:21Endilikda ayollar 53 yoshdan pensiyaga chiqishi mumkinEndilikda ayollar 53 yoshdan pensiyaga chiqishi mumkinKecha, 20:531 iyuldan yangi qoida: YPXga elektron hujjat ko‘rsatsa bo‘ladimi?1 iyuldan yangi qoida: YPXga elektron hujjat ko‘rsatsa bo‘ladimi?Kecha, 19:41O‘zbekiston pasporti jahon reytingida qaysi pog‘onadan joy oldi?O‘zbekiston pasporti jahon reytingida qaysi pog‘onadan joy oldi?Kecha, 17:19
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

O‘zbekiston milliy terma jamoasi a’zolariga tantanali ravishda avtomobil topshirildi
O‘zbekiston milliy terma jamoasi a’zolariga tantanali ravishda avtomobil topshirildi
Endilikda ayollar 53 yoshdan pensiyaga chiqishi mumkin
Endilikda ayollar 53 yoshdan pensiyaga chiqishi mumkin
Farg‘onada 4 magnitudali zilzila kuzatildi
Farg‘onada 4 magnitudali zilzila kuzatildi
Ertaga davlat tashkilotlarida ish soat 10:00 da boshlanadi
Ertaga davlat tashkilotlarida ish soat 10:00 da boshlanadi
O‘zbekistonning ikki qishlog‘i endi Qirg‘izistonga qarashli
O‘zbekistonning ikki qishlog‘i endi Qirg‘izistonga qarashli
Toshkentda 2–3 ball, Surxondaryoda 4–5 ball zilzila sezildi
Toshkentda 2–3 ball, Surxondaryoda 4–5 ball zilzila sezildi
21 iyun: eng uzun kun va eng qisqa tun
21 iyun: eng uzun kun va eng qisqa tun
O‘zbekistonda propanning chakana narxi sezilarli darajada qimmatlashdi
O‘zbekistonda propanning chakana narxi sezilarli darajada qimmatlashdi