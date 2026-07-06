«Quyoshli xonadon» bo‘yicha kechikkan to‘lovlar boshlandi
O‘zbekistonda «Quyoshli xonadon» dasturi ishtirokchilari uchun kutilgan subsidiya to‘lovlari amalga oshirila boshlandi. Soliq qo‘mitasi 2026 yilning aprel–may oylarida yagona elektr tarmog‘iga uzatilgan energiya uchun kompensatsiyalar fuqarolar hisob raqamlariga tushayotganini tasdiqladi.
Avvalroq ayrim quyosh panellari egalari to‘lovlar kechikayotganidan shikoyat qilgan edi.
60 mingdan ortiq fuqaro pul oladi
Rasmiy ma’lumotlarga ko‘ra, subsidiyalar jami 60 193 nafar jismoniy shaxsga to‘lab beriladi.
To‘lovlarning umumiy miqdori 156,1 milliard so‘mni tashkil etmoqda. Mazkur mablag‘ aholi tomonidan ishlab chiqarilib, yagona tarmoqqa uzatilgan elektr energiyasi uchun hisoblangan.
156 million kilovatt-soat energiya tarmoqqa uzatilgan
Aprel–may oylarida dastur ishtirokchilari umumiy hisobda 156,1 million kVt·soat elektr energiyasini yagona tarmoqqa yetkazib bergan.
Shu tariqa, har bir kilovatt-soat uchun belgilangan subsidiyalar asosida fuqarolarga kompensatsiya ajratilmoqda.
Mablag‘lar hisob raqamlariga tusha boshladi
Soliq qo‘mitasi ma’lum qilishicha, to‘lov jarayoni allaqachon boshlangan.
Fuqarolarga tegishli mablag‘lar bosqichma-bosqich ularning bank hisob raqamlariga o‘tkazilmoqda. Demak, aprel va may oylari uchun to‘lovlarni kutayotgan xonadonlar yaqin vaqt ichida mablag‘larni qabul qilishi mumkin.
Dasturdan ko‘zlangan maqsad nima?
«Quyoshli xonadon» dasturi aholi o‘rtasida qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan foydalanishni rag‘batlantirishga qaratilgan.
Uyiga quyosh panellari o‘rnatgan fuqarolar o‘z ehtiyojidan ortiqcha ishlab chiqarilgan elektr energiyasini umumiy tarmoqqa sotishi va buning uchun subsidiya olishi mumkin.
Bu dastur bir tomondan aholiga qo‘shimcha daromad manbai yaratsa, ikkinchi tomondan elektr tizimiga tushadigan yuklamani kamaytirishga xizmat qiladi. Qisqasi, quyosh ishlayapti — endi to‘lovlar ham harakatga tushdi.
…