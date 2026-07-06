«Quyoshli xonadon» bo‘yicha kechikkan to‘lovlar boshlandi

·34·Iqtisodiyot
«Quyoshli xonadon» bo‘yicha kechikkan to‘lovlar boshlandi

O‘zbekistonda «Quyoshli xonadon» dasturi ishtirokchilari uchun kutilgan subsidiya to‘lovlari amalga oshirila boshlandi. Soliq qo‘mitasi 2026 yilning aprel–may oylarida yagona elektr tarmog‘iga uzatilgan energiya uchun kompensatsiyalar fuqarolar hisob raqamlariga tushayotganini tasdiqladi.

Avvalroq ayrim quyosh panellari egalari to‘lovlar kechikayotganidan shikoyat qilgan edi.

60 mingdan ortiq fuqaro pul oladi

Rasmiy ma’lumotlarga ko‘ra, subsidiyalar jami 60 193 nafar jismoniy shaxsga to‘lab beriladi.

To‘lovlarning umumiy miqdori 156,1 milliard so‘mni tashkil etmoqda. Mazkur mablag‘ aholi tomonidan ishlab chiqarilib, yagona tarmoqqa uzatilgan elektr energiyasi uchun hisoblangan.

156 million kilovatt-soat energiya tarmoqqa uzatilgan

Aprel–may oylarida dastur ishtirokchilari umumiy hisobda 156,1 million kVt·soat elektr energiyasini yagona tarmoqqa yetkazib bergan.

Shu tariqa, har bir kilovatt-soat uchun belgilangan subsidiyalar asosida fuqarolarga kompensatsiya ajratilmoqda.

Mablag‘lar hisob raqamlariga tusha boshladi

Soliq qo‘mitasi ma’lum qilishicha, to‘lov jarayoni allaqachon boshlangan.

Fuqarolarga tegishli mablag‘lar bosqichma-bosqich ularning bank hisob raqamlariga o‘tkazilmoqda. Demak, aprel va may oylari uchun to‘lovlarni kutayotgan xonadonlar yaqin vaqt ichida mablag‘larni qabul qilishi mumkin.

Dasturdan ko‘zlangan maqsad nima?

«Quyoshli xonadon» dasturi aholi o‘rtasida qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan foydalanishni rag‘batlantirishga qaratilgan.

Uyiga quyosh panellari o‘rnatgan fuqarolar o‘z ehtiyojidan ortiqcha ishlab chiqarilgan elektr energiyasini umumiy tarmoqqa sotishi va buning uchun subsidiya olishi mumkin.

Bu dastur bir tomondan aholiga qo‘shimcha daromad manbai yaratsa, ikkinchi tomondan elektr tizimiga tushadigan yuklamani kamaytirishga xizmat qiladi. Qisqasi, quyosh ishlayapti — endi to‘lovlar ham harakatga tushdi.

UzbekistanSoliq qo'mitasiQuyoshli xonadon
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

O‘zbekistonda gaz qazib olish qanchaga kamaygani ma’lum qilindiO‘zbekistonda gaz qazib olish qanchaga kamaygani ma’lum qilindiBugun, 11:167 iyul kuni dollar kursi oshishi kutilmoqda7 iyul kuni dollar kursi oshishi kutilmoqdaBugun, 10:31O‘zbekistonning yalpi tashqi qarzi 82,2 mlrd dollarga yetdiO‘zbekistonning yalpi tashqi qarzi 82,2 mlrd dollarga yetdiKecha, 21:22O‘zbekiston tashqi savdo aylanmasi besh oyda 32,8 mlrd dollarga yetdiO‘zbekiston tashqi savdo aylanmasi besh oyda 32,8 mlrd dollarga yetdiKecha, 19:18O‘zbekistonga 325 bosh gigant sigir olib kelindi: go‘sht narxi pasayadimi?O‘zbekistonga 325 bosh gigant sigir olib kelindi: go‘sht narxi pasayadimi?Kecha, 19:05O‘zbekistonda gaz qazib olish 14 foizga kamaydiO‘zbekistonda gaz qazib olish 14 foizga kamaydiKecha, 17:10
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Iqtisodiyot yangiliklar

19 iyun kuni dollar kursi oshishi prognoz qilinmoqda
19 iyun kuni dollar kursi oshishi prognoz qilinmoqda
29 iyun kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda
29 iyun kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda
29 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
29 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
O‘zbekistonda ish haqi, pensiya va nafaqalar 7 foizga oshiriladi
O‘zbekistonda ish haqi, pensiya va nafaqalar 7 foizga oshiriladi
10 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
10 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
26 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
26 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
23 iyun kuni dollar kursi pasayishi prognoz qilinmoqda
23 iyun kuni dollar kursi pasayishi prognoz qilinmoqda
9 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
9 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi