O‘zbekistonda gaz qazib olish qanchaga kamaygani ma’lum qilindi
2026 yilning dastlabki besh oyida O‘zbekistonda asosiy energiya resurslarini qazib olish hajmi pasaydi. Eng katta qisqarish tabiiy gaz, gaz kondensati va ko‘mir ishlab chiqarishda qayd etildi.
Shu bilan birga, xomashyo qazib olish kamayganiga qaramay, ayrim neft mahsulotlarini qayta ishlash hajmi o‘sishda davom etgan.
Tabiiy gaz ishlab chiqarish pasaydi
Statistika agentligi ma’lumotlariga ko‘ra, 2026 yilning yanvar–may oylarida mamlakatda 15,8 milliard kub metr tabiiy gaz qazib olingan.
Bu ko‘rsatkich:
2025 yilning shu davrida — 18,4 milliard kub metr;
2024 yilda — 18,9 milliard kub metrni tashkil etgan.
Shu tariqa, tabiiy gaz ishlab chiqarish bir yil ichida qariyb 14 foizga kamaygan.
Neft va gaz kondensatida ham pasayish bor
Hisobot davrida neft qazib olish hajmi 261,9 ming tonnani tashkil qildi.
Bu sohada pasayish ketma-ket uchinchi yil kuzatilmoqda.
Gaz kondensati ishlab chiqarish esa 391,7 ming tonnagacha tushgan. Bu 2025 yilning shu davriga nisbatan qariyb 18 foizlik kamayish degani.
Ko‘mir ishlab chiqarish keskin qisqardi
Yanvar–may oylarida O‘zbekistonda 1,6 million tonna ko‘mir qazib olingan.
Bir yil avval bu ko‘rsatkich 2,5 million tonna bo‘lgan edi. Demak, ko‘mir qazib olish hajmida ham sezilarli pasayish qayd etilgan.
Asosiy ko‘rsatkichlar
Energiya resursi
2026 yil yanvar–may
Tabiiy gaz
15,8 mlrd kub metr
Neft
261,9 ming tonna
Gaz kondensati
391,7 ming tonna
Ko‘mir
1,6 mln tonna
Dizel yoqilg‘isi ishlab chiqarish o‘sdi
Xomashyo qazib olish hajmi kamaygan bo‘lsa-da, neft mahsulotlarini qayta ishlashda ijobiy dinamika ham bor.
Xususan, dizel yoqilg‘isi ishlab chiqarish 476,4 ming tonnagacha oshgan. Bu yo‘nalishda so‘nggi uch yil davomida barqaror o‘sish kuzatilmoqda.
Benzin ishlab chiqarishda aralash manzara
2026 yilning dastlabki besh oyida 502,2 ming tonna benzin ishlab chiqarilgan.
Bu 2025 yilgi ko‘rsatkichdan yuqori. Biroq ishlab chiqarish hajmi 2024 yil darajasiga nisbatan hali ham qariyb 11 foizga past bo‘lib qolmoqda.
Energetika sohasidagi asosiy savol
Keltirilgan raqamlar O‘zbekistonda xomashyo qazib olish hajmi qisqarayotganini, qayta ishlash sanoati esa ayrim yo‘nalishlarda o‘sishni saqlab qolayotganini ko‘rsatadi.
Endi asosiy masala — ichki talabni barqaror ta’minlash, importga bog‘liqlikni kamaytirish va yangi konlar hamda qayta ishlash quvvatlarini ishga tushirish sur’atiga bog‘liq bo‘ladi.
…