O‘zbekistonda gaz qazib olish qanchaga kamaygani ma’lum qilindi

·30·Iqtisodiyot
O‘zbekistonda gaz qazib olish qanchaga kamaygani ma’lum qilindi

2026 yilning dastlabki besh oyida O‘zbekistonda asosiy energiya resurslarini qazib olish hajmi pasaydi. Eng katta qisqarish tabiiy gaz, gaz kondensati va ko‘mir ishlab chiqarishda qayd etildi.

Shu bilan birga, xomashyo qazib olish kamayganiga qaramay, ayrim neft mahsulotlarini qayta ishlash hajmi o‘sishda davom etgan.

Tabiiy gaz ishlab chiqarish pasaydi

Statistika agentligi ma’lumotlariga ko‘ra, 2026 yilning yanvar–may oylarida mamlakatda 15,8 milliard kub metr tabiiy gaz qazib olingan.

Bu ko‘rsatkich:

  • 2025 yilning shu davrida — 18,4 milliard kub metr;

  • 2024 yilda — 18,9 milliard kub metrni tashkil etgan.

Shu tariqa, tabiiy gaz ishlab chiqarish bir yil ichida qariyb 14 foizga kamaygan.

Neft va gaz kondensatida ham pasayish bor

Hisobot davrida neft qazib olish hajmi 261,9 ming tonnani tashkil qildi.

Bu sohada pasayish ketma-ket uchinchi yil kuzatilmoqda.

Gaz kondensati ishlab chiqarish esa 391,7 ming tonnagacha tushgan. Bu 2025 yilning shu davriga nisbatan qariyb 18 foizlik kamayish degani.

Ko‘mir ishlab chiqarish keskin qisqardi

Yanvar–may oylarida O‘zbekistonda 1,6 million tonna ko‘mir qazib olingan.

Bir yil avval bu ko‘rsatkich 2,5 million tonna bo‘lgan edi. Demak, ko‘mir qazib olish hajmida ham sezilarli pasayish qayd etilgan.

Asosiy ko‘rsatkichlar

Energiya resursi

2026 yil yanvar–may

Tabiiy gaz

15,8 mlrd kub metr

Neft

261,9 ming tonna

Gaz kondensati

391,7 ming tonna

Ko‘mir

1,6 mln tonna

Dizel yoqilg‘isi ishlab chiqarish o‘sdi

Xomashyo qazib olish hajmi kamaygan bo‘lsa-da, neft mahsulotlarini qayta ishlashda ijobiy dinamika ham bor.

Xususan, dizel yoqilg‘isi ishlab chiqarish 476,4 ming tonnagacha oshgan. Bu yo‘nalishda so‘nggi uch yil davomida barqaror o‘sish kuzatilmoqda.

Benzin ishlab chiqarishda aralash manzara

2026 yilning dastlabki besh oyida 502,2 ming tonna benzin ishlab chiqarilgan.

Bu 2025 yilgi ko‘rsatkichdan yuqori. Biroq ishlab chiqarish hajmi 2024 yil darajasiga nisbatan hali ham qariyb 11 foizga past bo‘lib qolmoqda.

Energetika sohasidagi asosiy savol

Keltirilgan raqamlar O‘zbekistonda xomashyo qazib olish hajmi qisqarayotganini, qayta ishlash sanoati esa ayrim yo‘nalishlarda o‘sishni saqlab qolayotganini ko‘rsatadi.

Endi asosiy masala — ichki talabni barqaror ta’minlash, importga bog‘liqlikni kamaytirish va yangi konlar hamda qayta ishlash quvvatlarini ishga tushirish sur’atiga bog‘liq bo‘ladi.

O'zbekistonStatistika agentligi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Quyoshli xonadon» bo‘yicha kechikkan to‘lovlar boshlandi«Quyoshli xonadon» bo‘yicha kechikkan to‘lovlar boshlandiBugun, 11:257 iyul kuni dollar kursi oshishi kutilmoqda7 iyul kuni dollar kursi oshishi kutilmoqdaBugun, 10:31O‘zbekistonning yalpi tashqi qarzi 82,2 mlrd dollarga yetdiO‘zbekistonning yalpi tashqi qarzi 82,2 mlrd dollarga yetdiKecha, 21:22O‘zbekiston tashqi savdo aylanmasi besh oyda 32,8 mlrd dollarga yetdiO‘zbekiston tashqi savdo aylanmasi besh oyda 32,8 mlrd dollarga yetdiKecha, 19:18O‘zbekistonga 325 bosh gigant sigir olib kelindi: go‘sht narxi pasayadimi?O‘zbekistonga 325 bosh gigant sigir olib kelindi: go‘sht narxi pasayadimi?Kecha, 19:05O‘zbekistonda gaz qazib olish 14 foizga kamaydiO‘zbekistonda gaz qazib olish 14 foizga kamaydiKecha, 17:10
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Iqtisodiyot yangiliklar

19 iyun kuni dollar kursi oshishi prognoz qilinmoqda
19 iyun kuni dollar kursi oshishi prognoz qilinmoqda
29 iyun kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda
29 iyun kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda
29 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
29 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
O‘zbekistonda ish haqi, pensiya va nafaqalar 7 foizga oshiriladi
O‘zbekistonda ish haqi, pensiya va nafaqalar 7 foizga oshiriladi
10 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
10 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
26 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
26 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
23 iyun kuni dollar kursi pasayishi prognoz qilinmoqda
23 iyun kuni dollar kursi pasayishi prognoz qilinmoqda
9 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
9 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi