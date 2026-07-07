Bo‘stonliqda quduqqa tushib ketgan fuqaro qutqarildi...

·33·Jamiyat
Bo‘stonliqda quduqqa tushib ketgan fuqaro qutqarildi...

Toshkent viloyatining Bo‘stonliq tumanida dalahovlida dam olayotgan fuqaro quduqqa tushib ketdi. Hodisa joyiga tezkor yetib borgan Favqulodda vaziyatlar vazirligi qutqaruvchilari uni sog‘-omon olib chiqdi.

Fuqaro tibbiyot xodimlariga topshirilgan bo‘lib, hozirda uning ahvoli yaxshi ekani ma’lum qilindi.

Hodisa Novobod mahallasida sodir bo‘ldi

Favqulodda vaziyatlar vazirligi xabariga ko‘ra, voqea kecha soat 12:27 da Bo‘stonliq tumani Novobod mahallasidagi dalahovlilardan birida yuz bergan.

Toshkent viloyati Favqulodda vaziyatlar bosh boshqarmasiga fuqaroning quduqqa tushib ketgani haqida xabar kelib tushgan.

Qutqaruvchilar zudlik bilan yetib bordi

Xabar olinishi bilan FVV qutqaruvchilari maxsus asbob-uskunalar bilan voqea joyiga yo‘l olgan.

Ular quduqda qolib ketgan fuqaroni olib chiqish bo‘yicha qutqaruv ishlarini amalga oshirgan.

Fuqaro sog‘-omon chiqarildi

Amalga oshirilgan tezkor harakatlar natijasida fuqaro quduqdan sog‘-omon olib chiqildi.

Shundan so‘ng u tibbiyot xodimlari nazoratiga topshirilgan.

Ahvoli yaxshi ekani aytildi

FVV ma’lumotiga ko‘ra, ayni paytda fuqaroning ahvoli yaxshi.

Hodisa quduq va chuqur inshootlar atrofida xavfsizlik choralariga qat’iy rioya qilish qanchalik muhim ekanini yana bir bor ko‘rsatdi.

BostanliqTashkent regionEmergency Situations MinistryNovobodTashkent Regional Emergency Situations Department
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Sirdaryo havzasidagi har ikkinchi baliqda mikroplastik aniqlandiSirdaryo havzasidagi har ikkinchi baliqda mikroplastik aniqlandiBugun, 15:25Oila yarashdi: Uch nafar farzand ota-onasi bilan ulg‘ayadiOila yarashdi: Uch nafar farzand ota-onasi bilan ulg‘ayadiBugun, 15:131 iyuldan qaysi hujjatlar elektron tekshiriladi?1 iyuldan qaysi hujjatlar elektron tekshiriladi?Bugun, 14:41MIB: Garovdagi maxsus texnikalar kredit qarzi sababli xatlandiMIB: Garovdagi maxsus texnikalar kredit qarzi sababli xatlandiBugun, 14:26Namanganda 27 nafar bolaga noqonuniy diniy ta’lim bergan shaxs aniqlandiNamanganda 27 nafar bolaga noqonuniy diniy ta’lim bergan shaxs aniqlandiBugun, 14:12Alifbodagi «O‘», «G‘», «Sh» va «Ch» harflarini o‘zgartirish rejalashtirilmoqdaAlifbodagi «O‘», «G‘», «Sh» va «Ch» harflarini o‘zgartirish rejalashtirilmoqdaBugun, 14:11
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Dinozavrlar davridan qolgan noyob jonzot Buxoroda paydo bo‘ldi
Dinozavrlar davridan qolgan noyob jonzot Buxoroda paydo bo‘ldi
Isfandiyor haqida BBC va CNN ham material tayyorlamoqda
Isfandiyor haqida BBC va CNN ham material tayyorlamoqda
Buxoroda IELTS'dan 8 ball olgan 15 yoshli qiz fojiali tarzda vafot etdi
Buxoroda IELTS'dan 8 ball olgan 15 yoshli qiz fojiali tarzda vafot etdi
“Xiyonat ustida ushladi” - Sevgilisi uchun sovg‘a olib kelgan mushuk internet yulduziga aylandi (video)
“Xiyonat ustida ushladi” - Sevgilisi uchun sovg‘a olib kelgan mushuk internet yulduziga aylandi (video)
Toshkent tirbandligida mo‘jiza: chaqaloq tez yordam mashinasida tug‘ildi
Toshkent tirbandligida mo‘jiza: chaqaloq tez yordam mashinasida tug‘ildi
Toshkentda dahshatli to‘qnashuv: Lacetti zarbadan ikkiga bo‘linib ketdi
Toshkentda dahshatli to‘qnashuv: Lacetti zarbadan ikkiga bo‘linib ketdi
O‘zbekistonda noodatiy sariq tarvuzlar ommalashmoqda
O‘zbekistonda noodatiy sariq tarvuzlar ommalashmoqda
Toshkent viloyatida 38 ming dollarlik firibgarlik aniqlandi
Toshkent viloyatida 38 ming dollarlik firibgarlik aniqlandi