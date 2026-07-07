Bo‘stonliqda quduqqa tushib ketgan fuqaro qutqarildi...
Toshkent viloyatining Bo‘stonliq tumanida dalahovlida dam olayotgan fuqaro quduqqa tushib ketdi. Hodisa joyiga tezkor yetib borgan Favqulodda vaziyatlar vazirligi qutqaruvchilari uni sog‘-omon olib chiqdi.
Fuqaro tibbiyot xodimlariga topshirilgan bo‘lib, hozirda uning ahvoli yaxshi ekani ma’lum qilindi.
Hodisa Novobod mahallasida sodir bo‘ldi
Favqulodda vaziyatlar vazirligi xabariga ko‘ra, voqea kecha soat 12:27 da Bo‘stonliq tumani Novobod mahallasidagi dalahovlilardan birida yuz bergan.
Toshkent viloyati Favqulodda vaziyatlar bosh boshqarmasiga fuqaroning quduqqa tushib ketgani haqida xabar kelib tushgan.
Qutqaruvchilar zudlik bilan yetib bordi
Xabar olinishi bilan FVV qutqaruvchilari maxsus asbob-uskunalar bilan voqea joyiga yo‘l olgan.
Ular quduqda qolib ketgan fuqaroni olib chiqish bo‘yicha qutqaruv ishlarini amalga oshirgan.
Fuqaro sog‘-omon chiqarildi
Amalga oshirilgan tezkor harakatlar natijasida fuqaro quduqdan sog‘-omon olib chiqildi.
Shundan so‘ng u tibbiyot xodimlari nazoratiga topshirilgan.
Ahvoli yaxshi ekani aytildi
FVV ma’lumotiga ko‘ra, ayni paytda fuqaroning ahvoli yaxshi.
Hodisa quduq va chuqur inshootlar atrofida xavfsizlik choralariga qat’iy rioya qilish qanchalik muhim ekanini yana bir bor ko‘rsatdi.
…