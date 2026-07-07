O‘zbekistonda milliy navigatsiya tizimi yaratiladi: Muhim o‘zgarishlar...

·25·O‘zbekiston
O‘zbekistonda milliy navigatsiya tizimi yaratiladi: Muhim o‘zgarishlar...

Prezident Shavkat Mirziyoyev raqamlashtirish va telekommunikatsiya sohalarini rivojlantirish bo‘yicha taqdimot bilan tanishdi. Unda mamlakat hayoti va biznes muhitini tubdan o‘zgartiradigan qator muhim tashabbuslar ilgari surildi. Zamin.uz ushbu taqdimotning eng asosiy va qiziqarli nuqtalarini to‘pladi.

Xorijiy platformalar o‘rniga milliy navigatsiya

Hozirgi kunda o‘zbekistonliklar asosan xorijiy navigatsiya platformalaridan foydalanmoqda. Soha mas’ullari prezidentga geoma’lumotlarni yagona standart asosida shakllantiruvchi milliy navigatsiya tizimini yaratish taklifini bildirishdi. Ushbu tizim transport, logistika, tezkor xizmatlar, shaharsozlik va davlat xizmatlarini sifatli tashkil etish uchun juda zarur hisoblanadi.

Shuningdek, joriy yilda Toshkent shahrida, kelgusi yildan esa barcha hududlarda sun’iy intellekt asosida ishlovchi Davlat boshqaruvining yagona integratsiyalashgan raqamli platformasi joriy etiladi. U hududlardagi muammolarni barvaqt aniqlash va resurslarni to‘g‘ri yo‘naltirishga yordam beradi.

Tadbirkorlar uchun byurokratiya qisqaradi

Bugungi kunda bojxona, soliq va statistika idoralari turli tovar klassifikatorlaridan foydalangani sababli biznes xarajatlari ortib bormoqda. Yangi joriy etiladigan Tovar va xizmatlarni yagona milliy tasniflash tizimi orqali ortiqcha byurokratik jarayonlar qisqaradi va idoralararo ma’lumot almashinuvi osonlashadi.

Startaplar va IT-eksport: Tezkor o‘sish

O‘zbekiston Xalqaro “StartupBlink” reytingida 31 pog‘ona yuqorilab, dunyodagi eng tez o‘sayotgan startap ekotizim deb baholandi. Toshkent esa Markaziy Osiyoda 1-o‘rinni egalladi. Sohani yanada rivojlantirish uchun quyidagi imtiyozlar taklif etildi:

  • IT-Park rezidentlari xodimlari uchun soliq imtiyozlari 2040 yilgacha uzaytiriladi.

  • “Talent Hub” dasturi orqali xorijlik investorlarga masofadan turib korxona va bank hisobraqamlari ochish imkoni beriladi.

  • IT eksportchi korxonalarga oylik ish haqi, xalqaro sertifikatlash va relokatsiya xarajatlarining bir qismi qoplab beriladi.

Telekommunikatsiya: Yangi uylarda majburiy internet

So‘nggi yillarda aholi maskanlarini internet bilan qamrab olish darajasi 41 foizdan 98 foizga yetdi. Endilikda sohada biznesni yanada jonlantirish uchun yangi qoidalar joriy etilmoqda:

Yangilik / Tashabbus

Batafsil ma’lumot

Ko‘p qavatli uylar

Yangi quriladigan ko‘p qavatli uylarni majburiy ravishda yuqori tezlikdagi optik tolali internet infratuzilmasi bilan loyihalash va qurish talabi qo‘yiladi.

Litsenziyalash

Tarmoqlarni loyihalash va qurish bo‘yicha mavjud 2 ta litsenziya turi 1 taga birlashtiriladi, berilish muddati 25 kundan 10 ish kuniga qisqaradi.

Yosh tadbirkorlar

Sohada o‘z ishini boshlamoqchi bo‘lgan yoshlarga “Kelajak tadbirkori” dasturi doirasida 2 yil imtiyozli davr bilan, 7 yil muddatga 15% stavkada 530 mln so‘mgacha kredit beriladi.

Davlat rahbari ushbu takliflarni ma’qullab, raqamli xizmatlar sifatini oshirish bilan birga kiberxavfsizlik va shaxsiy ma’lumotlar himoyasini ta’minlash bo‘yicha qat’iy topshiriqlar berdi.

Shavkat MirziyoyevO'zbekistonToshkentZamin.uzStartupBlink
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

O‘zbek alifbosida 4 harfni o‘zgartirish taklif qilindiO‘zbek alifbosida 4 harfni o‘zgartirish taklif qilindiBugun, 15:54Toshkent shahrida chang-to‘zonli shamol kuzatilishi kutilmoqdaToshkent shahrida chang-to‘zonli shamol kuzatilishi kutilmoqdaBugun, 15:29O‘zbekistondan noyob qadimiy yunon harbiy lageri aniqlandiO‘zbekistondan noyob qadimiy yunon harbiy lageri aniqlandiBugun, 15:17Yunusobodda 8 iyul kuni gaz vaqtincha to‘xtatiladiYunusobodda 8 iyul kuni gaz vaqtincha to‘xtatiladiBugun, 14:43O‘zbek alifbosi o‘zgaradi: deputatlar yangi qonunni ma’qulladiO‘zbek alifbosi o‘zgaradi: deputatlar yangi qonunni ma’qulladiBugun, 13:23Shavkat Mirziyoyev: «Tinchlikka eltuvchi eng kuchli yo‘l — ma’rifat»Shavkat Mirziyoyev: «Tinchlikka eltuvchi eng kuchli yo‘l — ma’rifat»Bugun, 12:01
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

O‘zbekiston milliy terma jamoasi a’zolariga tantanali ravishda avtomobil topshirildi
O‘zbekiston milliy terma jamoasi a’zolariga tantanali ravishda avtomobil topshirildi
Endilikda ayollar 53 yoshdan pensiyaga chiqishi mumkin
Endilikda ayollar 53 yoshdan pensiyaga chiqishi mumkin
Farg‘onada 4 magnitudali zilzila kuzatildi
Farg‘onada 4 magnitudali zilzila kuzatildi
O‘zbek alifbosi o‘zgaradi: deputatlar yangi qonunni ma’qulladi
O‘zbek alifbosi o‘zgaradi: deputatlar yangi qonunni ma’qulladi
Ertaga davlat tashkilotlarida ish soat 10:00 da boshlanadi
Ertaga davlat tashkilotlarida ish soat 10:00 da boshlanadi
O‘zbekistonning ikki qishlog‘i endi Qirg‘izistonga qarashli
O‘zbekistonning ikki qishlog‘i endi Qirg‘izistonga qarashli
7,5 ochko va chempionlik: Javohir Sindorovdan kuchli natija
7,5 ochko va chempionlik: Javohir Sindorovdan kuchli natija
Toshkentda 2–3 ball, Surxondaryoda 4–5 ball zilzila sezildi
Toshkentda 2–3 ball, Surxondaryoda 4–5 ball zilzila sezildi