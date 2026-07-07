O‘zbekistonda milliy navigatsiya tizimi yaratiladi: Muhim o‘zgarishlar...
Prezident Shavkat Mirziyoyev raqamlashtirish va telekommunikatsiya sohalarini rivojlantirish bo‘yicha taqdimot bilan tanishdi. Unda mamlakat hayoti va biznes muhitini tubdan o‘zgartiradigan qator muhim tashabbuslar ilgari surildi. Zamin.uz ushbu taqdimotning eng asosiy va qiziqarli nuqtalarini to‘pladi.
Xorijiy platformalar o‘rniga milliy navigatsiya
Hozirgi kunda o‘zbekistonliklar asosan xorijiy navigatsiya platformalaridan foydalanmoqda. Soha mas’ullari prezidentga geoma’lumotlarni yagona standart asosida shakllantiruvchi milliy navigatsiya tizimini yaratish taklifini bildirishdi. Ushbu tizim transport, logistika, tezkor xizmatlar, shaharsozlik va davlat xizmatlarini sifatli tashkil etish uchun juda zarur hisoblanadi.
Shuningdek, joriy yilda Toshkent shahrida, kelgusi yildan esa barcha hududlarda sun’iy intellekt asosida ishlovchi Davlat boshqaruvining yagona integratsiyalashgan raqamli platformasi joriy etiladi. U hududlardagi muammolarni barvaqt aniqlash va resurslarni to‘g‘ri yo‘naltirishga yordam beradi.
Tadbirkorlar uchun byurokratiya qisqaradi
Bugungi kunda bojxona, soliq va statistika idoralari turli tovar klassifikatorlaridan foydalangani sababli biznes xarajatlari ortib bormoqda. Yangi joriy etiladigan Tovar va xizmatlarni yagona milliy tasniflash tizimi orqali ortiqcha byurokratik jarayonlar qisqaradi va idoralararo ma’lumot almashinuvi osonlashadi.
Startaplar va IT-eksport: Tezkor o‘sish
O‘zbekiston Xalqaro “StartupBlink” reytingida 31 pog‘ona yuqorilab, dunyodagi eng tez o‘sayotgan startap ekotizim deb baholandi. Toshkent esa Markaziy Osiyoda 1-o‘rinni egalladi. Sohani yanada rivojlantirish uchun quyidagi imtiyozlar taklif etildi:
IT-Park rezidentlari xodimlari uchun soliq imtiyozlari 2040 yilgacha uzaytiriladi.
“Talent Hub” dasturi orqali xorijlik investorlarga masofadan turib korxona va bank hisobraqamlari ochish imkoni beriladi.
IT eksportchi korxonalarga oylik ish haqi, xalqaro sertifikatlash va relokatsiya xarajatlarining bir qismi qoplab beriladi.
Telekommunikatsiya: Yangi uylarda majburiy internet
So‘nggi yillarda aholi maskanlarini internet bilan qamrab olish darajasi 41 foizdan 98 foizga yetdi. Endilikda sohada biznesni yanada jonlantirish uchun yangi qoidalar joriy etilmoqda:
Yangilik / Tashabbus
Batafsil ma’lumot
Ko‘p qavatli uylar
Yangi quriladigan ko‘p qavatli uylarni majburiy ravishda yuqori tezlikdagi optik tolali internet infratuzilmasi bilan loyihalash va qurish talabi qo‘yiladi.
Litsenziyalash
Tarmoqlarni loyihalash va qurish bo‘yicha mavjud 2 ta litsenziya turi 1 taga birlashtiriladi, berilish muddati 25 kundan 10 ish kuniga qisqaradi.
Yosh tadbirkorlar
Sohada o‘z ishini boshlamoqchi bo‘lgan yoshlarga “Kelajak tadbirkori” dasturi doirasida 2 yil imtiyozli davr bilan, 7 yil muddatga 15% stavkada 530 mln so‘mgacha kredit beriladi.
Davlat rahbari ushbu takliflarni ma’qullab, raqamli xizmatlar sifatini oshirish bilan birga kiberxavfsizlik va shaxsiy ma’lumotlar himoyasini ta’minlash bo‘yicha qat’iy topshiriqlar berdi.
…