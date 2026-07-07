Rodri va Bernardo Silva oʻrtasidagi nizo: Ispaniya yulduzi sobiq jamoadoshidan uzr soʻradi
Jahon chempionatining nimchorak final bosqichi doirasida boʻlib oʻtgan Ispaniya va Portugaliya terma jamoalari oʻrtasidagi uchrashuv nafaqat keskin kurash, balki kutilmagan mojaro bilan ham yodda qoldi. Dallasda kechgan bahsda ispanlarning 1:0 hisobidagi gʻalabasi bilan yakunlangan oʻyindan soʻng, maydon markazida Rodri va Bernardo Silva oʻrtasida jiddiy dahanaki jang yuzaga keldi. Ushbu holat koʻplab muxlislar va mutaxassislarning eʼtiborini tortdi, boisi har ikki futbolchi uzoq vaqt davomida Manchester Siti safida birga toʻp surishgan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Uchrashuvning 91-daqiqasida zaxiradan maydonga tushgan Mikel Merino tomonidan kiritilgan gol Ispaniyani chorak finalga olib chiqdi. Biroq oʻyin yakunlanishi arafasida Rodri tomonidan amalga oshirilgan provokatsion harakatlar vaziyatni keskinlashtirib yubordi. Magʻlubiyat alamida boʻlgan Portugaliya vakillari, xususan Bernardo Silva, raqibining xatti-harakatlariga hissiyot bilan javob qaytardi. Goal.com nashrining xabar berishicha, xalqaro maydondagi bosim va masʼuliyat ikki yulduz futbolchining professional munosabatlarini sinovdan oʻtkazgan.
Maydondagi hissiyotlar va uzrOʻyin davomida 106 marta toʻpga tegib, 87 ta aniq uzatmani amalga oshirgan va maydon markazini toʻliq nazorat qilgan "Oltin toʻp" sohibi Rodri oʻyindan keyin oʻz xatosini tan oldi. Maʼlum boʻlishicha, nizo Bernardo Silvaning gol urish uchun qulay imkoniyatni boy berganidan soʻng Rodri buni namoyishkorona nishonlagani ortidan kelib chiqqan. Portugaliyalik pleymeykerning soʻnggi soniyalarda boshi bilan yoʻllagan zarbasi noaniq ketishi uning uchun katta zarba boʻlgan edi.
"Men xatoga yoʻl qoʻydim, chunki u vaziyatni boy berganida buni nishonladim. Oʻyindan soʻng darhol undan uzr soʻradim. Oʻrtamizdagi ishonch va doʻstlik tufayli bu masala oʻsha yerning oʻzida hal boʻldi deb oʻylayman", — deya taʼkidladi Rodri jurnalistlar bilan suhbatda. Bu holat futbol olamida qanchalik yaqin doʻst boʻlishidan qatʼi nazar, milliy terma jamoa manfaati har doim birinchi oʻringa chiqishini yana bir bor isbotladi.
Portugaliya uchun yangi davrPortugaliya uchun ushbu magʻlubiyat nafaqat turnir bilan xayrlashish, balki butun boshli davrning yakunlanishini anglatmoqda. Jamoa bosh murabbiyi Roberto Martinez isteʼfoga chiqqanini rasman eʼlon qildi. Shuningdek, afsonaviy Cristiano Ronaldo uchun ham bu soʻnggi yirik turnir boʻlishi mumkinligi haqida gap-soʻzlar avj olmoqda. Hozirda Portugaliya terma jamoasi bosh murabbiyligiga asosiy nomzod sifatida tajribali mutaxassis Jorge Jesus koʻrilmoqda.
Ispaniya terma jamoasi esa endi bor eʼtiborini chorak finalga qaratadi. Luis de la Fuente shogirdlari 10-iyul, juma kuni Los-Anjelesda Belgiya terma jamoasiga qarshi maydonga tushadi. Mutaxassislarning fikricha, ispanlar yarim himoyadagi ustunlikni saqlab qolish orqali Belgiyaning tezkor qarshi hujumlarini toʻxtatishga harakat qilishadi. Jamoa hujum chizigʻidagi samaradorlikni oshirishi chorak finalda gʻalaba qozonish uchun hal qiluvchi omil boʻlishi kutilmoqda.
…