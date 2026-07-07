Rodri va Bernardo Silva oʻrtasidagi nizo: Ispaniya yulduzi sobiq jamoadoshidan uzr soʻradi

·107·Sport
Rodri va Bernardo Silva oʻrtasidagi nizo: Ispaniya yulduzi sobiq jamoadoshidan uzr soʻradi

Jahon chempionatining nimchorak final bosqichi doirasida boʻlib oʻtgan Ispaniya va Portugaliya terma jamoalari oʻrtasidagi uchrashuv nafaqat keskin kurash, balki kutilmagan mojaro bilan ham yodda qoldi. Dallasda kechgan bahsda ispanlarning 1:0 hisobidagi gʻalabasi bilan yakunlangan oʻyindan soʻng, maydon markazida Rodri va Bernardo Silva oʻrtasida jiddiy dahanaki jang yuzaga keldi. Ushbu holat koʻplab muxlislar va mutaxassislarning eʼtiborini tortdi, boisi har ikki futbolchi uzoq vaqt davomida Manchester Siti safida birga toʻp surishgan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Uchrashuvning 91-daqiqasida zaxiradan maydonga tushgan Mikel Merino tomonidan kiritilgan gol Ispaniyani chorak finalga olib chiqdi. Biroq oʻyin yakunlanishi arafasida Rodri tomonidan amalga oshirilgan provokatsion harakatlar vaziyatni keskinlashtirib yubordi. Magʻlubiyat alamida boʻlgan Portugaliya vakillari, xususan Bernardo Silva, raqibining xatti-harakatlariga hissiyot bilan javob qaytardi. Goal.com nashrining xabar berishicha, xalqaro maydondagi bosim va masʼuliyat ikki yulduz futbolchining professional munosabatlarini sinovdan oʻtkazgan.

Maydondagi hissiyotlar va uzr

Oʻyin davomida 106 marta toʻpga tegib, 87 ta aniq uzatmani amalga oshirgan va maydon markazini toʻliq nazorat qilgan "Oltin toʻp" sohibi Rodri oʻyindan keyin oʻz xatosini tan oldi. Maʼlum boʻlishicha, nizo Bernardo Silvaning gol urish uchun qulay imkoniyatni boy berganidan soʻng Rodri buni namoyishkorona nishonlagani ortidan kelib chiqqan. Portugaliyalik pleymeykerning soʻnggi soniyalarda boshi bilan yoʻllagan zarbasi noaniq ketishi uning uchun katta zarba boʻlgan edi.

"Men xatoga yoʻl qoʻydim, chunki u vaziyatni boy berganida buni nishonladim. Oʻyindan soʻng darhol undan uzr soʻradim. Oʻrtamizdagi ishonch va doʻstlik tufayli bu masala oʻsha yerning oʻzida hal boʻldi deb oʻylayman", — deya taʼkidladi Rodri jurnalistlar bilan suhbatda. Bu holat futbol olamida qanchalik yaqin doʻst boʻlishidan qatʼi nazar, milliy terma jamoa manfaati har doim birinchi oʻringa chiqishini yana bir bor isbotladi.

Portugaliya uchun yangi davr

Portugaliya uchun ushbu magʻlubiyat nafaqat turnir bilan xayrlashish, balki butun boshli davrning yakunlanishini anglatmoqda. Jamoa bosh murabbiyi Roberto Martinez isteʼfoga chiqqanini rasman eʼlon qildi. Shuningdek, afsonaviy Cristiano Ronaldo uchun ham bu soʻnggi yirik turnir boʻlishi mumkinligi haqida gap-soʻzlar avj olmoqda. Hozirda Portugaliya terma jamoasi bosh murabbiyligiga asosiy nomzod sifatida tajribali mutaxassis Jorge Jesus koʻrilmoqda.

Ispaniya terma jamoasi esa endi bor eʼtiborini chorak finalga qaratadi. Luis de la Fuente shogirdlari 10-iyul, juma kuni Los-Anjelesda Belgiya terma jamoasiga qarshi maydonga tushadi. Mutaxassislarning fikricha, ispanlar yarim himoyadagi ustunlikni saqlab qolish orqali Belgiyaning tezkor qarshi hujumlarini toʻxtatishga harakat qilishadi. Jamoa hujum chizigʻidagi samaradorlikni oshirishi chorak finalda gʻalaba qozonish uchun hal qiluvchi omil boʻlishi kutilmoqda.

RodriBernardo SilvaIspaniyaPortugaliyaManchester Siti
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

PSJ Milan akademiyasining navbatdagi iqtidorini oʻz safiga qoʻshib oldiPSJ Milan akademiyasining navbatdagi iqtidorini oʻz safiga qoʻshib oldiBugun, 16:55JCH-2026dagi siyosiy mojaro: Tramp hammasini tan oldi...JCH-2026dagi siyosiy mojaro: Tramp hammasini tan oldi...Bugun, 16:35Angliya terma jamoasida jiddiy muammo: Bellingham va Rice yarim finalni oʻtkazib yuborishi mumkinAngliya terma jamoasida jiddiy muammo: Bellingham va Rice yarim finalni oʻtkazib yuborishi mumkinBugun, 16:16Everton Tottenxem himoyachisi Djed Spence transferi boʻyicha muzokaralarni boshlamoqdaEverton Tottenxem himoyachisi Djed Spence transferi boʻyicha muzokaralarni boshlamoqdaBugun, 15:15Jon Terri: Jud Bellingem oʻyin uslubi boʻyicha Zinedin Zidanga oʻxshaydiJon Terri: Jud Bellingem oʻyin uslubi boʻyicha Zinedin Zidanga oʻxshaydiBugun, 14:30«Real» Enso Fernandes bilan aloqa qilgani ma’lum bo‘ldi...«Real» Enso Fernandes bilan aloqa qilgani ma’lum bo‘ldi...Bugun, 14:16
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi