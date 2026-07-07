PSJ Milan akademiyasining navbatdagi iqtidorini oʻz safiga qoʻshib oldi
Fransiyaning Pari Sen-Jermen klubi darvozabonlar chizigʻini mustahkamlashda davom etmoqda. Parijliklar Italiya futbolining eng istiqbolli posbonlaridan biri sanalgan 18 yoshli Alessandro Longoni bilan uzoq muddatli shartnoma imzolaganini rasman eʼlon qildi. Ushbu transfer klubning kelajakdagi strategik rejalarining bir qismi sifatida koʻrilmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Goal.com nashri xabariga koʻra, Longoni Parij klubi bilan 2031-yilning iyuniga qadar moʻljallangan besh yillik bitimga imzo chekdi. Yosh iqtidor sohibi Milan klubi bilan yoshlar oʻrtasidagi shartnomasi yakunlangach, erkin agent sifatida Parijga koʻchib oʻtdi. Boʻyi 192 santimetr boʻlgan darvozabon oʻzining jismoniy koʻrsatkichlari va oʻyin uslubi bilan mutaxassislar eʼtiborini tortgan.
Yangi Donnarumma yoʻlidaAlessandro Longonining Milan akademiyasidan PSJga oʻtishi koʻpchilikda Janluiji Donnarumma bilan bogʻliq xotiralarni uygʻotmoqda. Qizigʻi shundaki, Longoni Parij klubi tarixidagi 14-italiyalik futbolchi va Salvatore Sirigu, Janluiji Buffon hamda Donnarumma kabi nomdor posbonlardan keyin ushbu jamoa sharafini himoya qiladigan oltinchi italiyalik darvozabonga aylandi.
Yosh posbon oʻzining qisqa faoliyati davomida salmoqli yutuqlarga erishishga ulgurdi. U Italiya oʻsmirlar terma jamoasi safida 2024-yilgi 17 yoshgacha boʻlgan futbolchilar oʻrtasidagi Yevropa chempionatida gʻoliblikni qoʻlga kiritgan. Shuningdek, U-17 Jahon chempionatida Braziliyaga qarshi bahsda ikkita penaltini qaytarib, oʻzining mahoratini namoyish etgan edi.
Parijliklar safida Longoni 16-raqamli libosda harakat qiladi. U jamoani ijaraga tark etgan Renato Marinning oʻrnini egallashi kutilmoqda. Klub rahbariyati, xususan prezident Nasser Al-Khelaifi va sport direktori Luis Campos yosh futbolchining iqtidoriga yuqori baho berishgan.
"Menga bildirilgan ishonch uchun klub rahbariyati va Luis Enriqueʼdan minnatdorman. Pari Sen-Jermen kabi buyuk jamoaga qoʻshilganimdan faxrlanaman va bu ishonchni oqlash uchun bor kuchim bilan mehnat qilaman", — deya taʼkidladi Longoni klub matbuot xizmatiga bergan intervyusida.
Mutaxassislarning fikricha, Longonining transferi PSJning yosh iqtidorlarni erta bosqichda jalb qilish siyosatiga toʻla mos keladi. Garchi u hozircha asosiy tarkibda Donnarumma bilan raqobatlashishi qiyin boʻlsa-da, kelajakda jamoaning birinchi raqamli posboniga aylanishi uchun barcha imkoniyatlarga ega.
…