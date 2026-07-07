PSJ Milan akademiyasining navbatdagi iqtidorini oʻz safiga qoʻshib oldi

·26·Sport
PSJ Milan akademiyasining navbatdagi iqtidorini oʻz safiga qoʻshib oldi

Fransiyaning Pari Sen-Jermen klubi darvozabonlar chizigʻini mustahkamlashda davom etmoqda. Parijliklar Italiya futbolining eng istiqbolli posbonlaridan biri sanalgan 18 yoshli Alessandro Longoni bilan uzoq muddatli shartnoma imzolaganini rasman eʼlon qildi. Ushbu transfer klubning kelajakdagi strategik rejalarining bir qismi sifatida koʻrilmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Goal.com nashri xabariga koʻra, Longoni Parij klubi bilan 2031-yilning iyuniga qadar moʻljallangan besh yillik bitimga imzo chekdi. Yosh iqtidor sohibi Milan klubi bilan yoshlar oʻrtasidagi shartnomasi yakunlangach, erkin agent sifatida Parijga koʻchib oʻtdi. Boʻyi 192 santimetr boʻlgan darvozabon oʻzining jismoniy koʻrsatkichlari va oʻyin uslubi bilan mutaxassislar eʼtiborini tortgan.

Yangi Donnarumma yoʻlida

Alessandro Longonining Milan akademiyasidan PSJga oʻtishi koʻpchilikda Janluiji Donnarumma bilan bogʻliq xotiralarni uygʻotmoqda. Qizigʻi shundaki, Longoni Parij klubi tarixidagi 14-italiyalik futbolchi va Salvatore Sirigu, Janluiji Buffon hamda Donnarumma kabi nomdor posbonlardan keyin ushbu jamoa sharafini himoya qiladigan oltinchi italiyalik darvozabonga aylandi.

Yosh posbon oʻzining qisqa faoliyati davomida salmoqli yutuqlarga erishishga ulgurdi. U Italiya oʻsmirlar terma jamoasi safida 2024-yilgi 17 yoshgacha boʻlgan futbolchilar oʻrtasidagi Yevropa chempionatida gʻoliblikni qoʻlga kiritgan. Shuningdek, U-17 Jahon chempionatida Braziliyaga qarshi bahsda ikkita penaltini qaytarib, oʻzining mahoratini namoyish etgan edi.

Parijliklar safida Longoni 16-raqamli libosda harakat qiladi. U jamoani ijaraga tark etgan Renato Marinning oʻrnini egallashi kutilmoqda. Klub rahbariyati, xususan prezident Nasser Al-Khelaifi va sport direktori Luis Campos yosh futbolchining iqtidoriga yuqori baho berishgan.

"Menga bildirilgan ishonch uchun klub rahbariyati va Luis Enriqueʼdan minnatdorman. Pari Sen-Jermen kabi buyuk jamoaga qoʻshilganimdan faxrlanaman va bu ishonchni oqlash uchun bor kuchim bilan mehnat qilaman", — deya taʼkidladi Longoni klub matbuot xizmatiga bergan intervyusida.

Mutaxassislarning fikricha, Longonining transferi PSJning yosh iqtidorlarni erta bosqichda jalb qilish siyosatiga toʻla mos keladi. Garchi u hozircha asosiy tarkibda Donnarumma bilan raqobatlashishi qiyin boʻlsa-da, kelajakda jamoaning birinchi raqamli posboniga aylanishi uchun barcha imkoniyatlarga ega.

PSJMilanTransferAlessandro LongoniFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Rodri va Bernardo Silva oʻrtasidagi nizo: Ispaniya yulduzi sobiq jamoadoshidan uzr soʻradiRodri va Bernardo Silva oʻrtasidagi nizo: Ispaniya yulduzi sobiq jamoadoshidan uzr soʻradiBugun, 16:36JCH-2026dagi siyosiy mojaro: Tramp hammasini tan oldi...JCH-2026dagi siyosiy mojaro: Tramp hammasini tan oldi...Bugun, 16:35Angliya terma jamoasida jiddiy muammo: Bellingham va Rice yarim finalni oʻtkazib yuborishi mumkinAngliya terma jamoasida jiddiy muammo: Bellingham va Rice yarim finalni oʻtkazib yuborishi mumkinBugun, 16:16Everton Tottenxem himoyachisi Djed Spence transferi boʻyicha muzokaralarni boshlamoqdaEverton Tottenxem himoyachisi Djed Spence transferi boʻyicha muzokaralarni boshlamoqdaBugun, 15:15Jon Terri: Jud Bellingem oʻyin uslubi boʻyicha Zinedin Zidanga oʻxshaydiJon Terri: Jud Bellingem oʻyin uslubi boʻyicha Zinedin Zidanga oʻxshaydiBugun, 14:30«Real» Enso Fernandes bilan aloqa qilgani ma’lum bo‘ldi...«Real» Enso Fernandes bilan aloqa qilgani ma’lum bo‘ldi...Bugun, 14:16
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi